ঐতিহ্য আর ট্রেন্ডের নিখুঁত মেলবন্ধন: দীপাবলিতে বলিউড তারকাদের ঝলমলে ফ্যাশন লুক

দীপাবলিতে কৃতি শ্যানন বেছে নিয়েছিলেন বোন নুপুর শ্যাননের ফ্যাশন লেবেল থেকে একটি উজ্জ্বল লাল শারারা। সোনালি এমব্রয়ডারি আর গাঁটকার নকশা এই পোশাকটিকে দিয়েছে উৎসবের জৌলুস। রেড অ্যান্ড গোল্ডের ঐতিহ্যবাহী মেলবন্ধনে তিনি দেখিয়েছেন কীভাবে ক্লাসিক রঙেও পাওয়া যায় নতুন উজ্জ্বলতা।
গোলাপি প্যাস্টেল রঙের শাড়িতে পূজা হেগড়ে ছিলেন পরিমিত গ্ল্যামারের প্রতীক। মনীশ মালহোত্রার ডিজাইন করা এই লুক ছিল একেবারে সফট ও এলিগেন্ট– হালকা ঝলমলে ফ্যাব্রিক, মৃদু মেকআপ আর মিনিমাল গয়নায় পূজা ফুটিয়ে তুলেছেন উৎসবের মোলায়েম সৌন্দর্য।
রাশমিকা হাজির হয়েছিলেন আইভরি রঙের শারারা আর সবুজ দুপট্টায়। এই রঙের সংমিশ্রণে ছিল রাজকীয়তা আর প্রশান্তির ছোঁয়া। সূক্ষ্ম জরি ও টেসেলের কাজ তাঁর পুরো সাজকে দিয়েছে এক আধুনিক ‘মহারানি’ অনুভূতি– যেখানে ঐতিহ্য পেয়েছে সমকালীন রূপ।
মায়ের আলমারি থেকে বের করা রোহিত বলের ভিনটেজ আউটফিটে অনন্যা পাণ্ডে যেন ফিরিয়ে এনেছেন অতীতের এলিগ্যান্স। এই চুরিদার-কামিজ সেট শুধু স্টাইল নয়, গল্পও বলে, পরিবারের ইতিহাস, ফ্যাশনের নস্টালজিয়া আর আজকের রুচির সংমিশ্রণ।
কালো শিফন শাড়িতে সুহানা খান ছিলেন অনন্যা সাহসী। দীপাবলির উজ্জ্বল রঙের ভিড়ে এই কালো সাজ যেন এক মৃদু অথচ তীক্ষ্ণ উপস্থিতি। হালকা মেকআপ, নরম ঢেউখেলানো চুল আর আত্মবিশ্বাসী ভঙ্গি— সব মিলিয়ে তিনি ছিলেন আধুনিক উৎসব সৌন্দর্যের উদাহরণ।
গিল্টেড করসেট আর স্কার্ট সেটে অনন্যা বীরলা তুলে এনেছেন ‘এথনিক উইথ এ টুইস্ট’ ধারা। মনীশ মালহোত্রার এই সোনালি গ্ল্যামারাস লুক একদিকে পার্টি-রেডি, অন্যদিকে ঐতিহ্যের ছোঁয়া রাখা এক সাহসী ফ্যাশন এক্সপ্রেশন।
এই দীপাবলিতে বলিউডের সাজ দেখাল এক নতুন প্রবণতা– যেখানে ঐতিহ্যবাহী পোশাক হারিয়ে যায়নি, বরং পেয়েছে নতুন ব্যাখ্যা। সফট গ্ল্যামার, রঙের বৈচিত্র্য আর ব্যক্তিত্বের আত্মবিশ্বাস– এই তিনেই ধরা দিয়েছে উৎসবের আসল ফ্যাশন বার্তা।
ছবি: ইনস্টাগ্রাম