অফিস, কফি মিট বা আউটিং—সাদিয়ার ক্যাজুয়াল লুক সব জায়গায় মানানসই

রিলাক্স স্টাইল পছন্দ যাঁদের, তাঁদের জন্য সাদিয়ার এই লুক অনুপ্রেরণা হতে পারে। অভিনেত্রীর পরনে গাঢ় সবুজ কোল্ড-শোল্ডার টপ, যার ফ্লোই কাট লুকে দিয়েছে স্বতঃস্ফূর্ততা। বটমে জুটি হয়েছে ব্রাউন ওয়াইড-লেগ জিনস, যা ৯০ দশকের ট্রেন্ডকে ফিরিয়ে এনেছে এক আধুনিক ছোঁয়ায়।
কোমরে বেল্ট পড়েছেন, সঙ্গে নিয়েছেন ছোট হ্যান্ডব্যাগ । কানে শোভা বাড়িয়েছে মেটালিক হুপ দুল আর এক হাতে পরেছেন ঘড়ি ও ব্রেসলেট।
চুল খোলা, ন্যাচারাল মেকআপ, এবং আত্মবিশ্বাসী হাসি—এই লুক একদমই ক্যাজুয়াল আউটিং, শপিং ডে বা ব্রাঞ্চ ডেটের জন্য পারফেক্ট।
সাদা শার্টের সঙ্গে রোজ গোল্ড রঙের হাইওয়েস্ট প্যান্ট পরেছেন তিনি। সঙ্গী হয়েছে ন্যুড শু। মিনিমাল মেকআপ মানেই যে বোরিং নয়, সেটিই স্পষ্ট এই লুকে। আইলাইনার দেওয়া চোখ আর হালকা বাদামি লিপকালার শোভা বাড়িয়েছে ঠোঁটে। সামার স্টাইলের জন্য বেঁধে রাখা হেয়ারস্টাইল বেছে নিয়েছেন অভিনেত্রী।
এই আউটফিটের সঙ্গে জুটি হয়েছে সাদা ক্রসবডি ব্যাগ। । মেটালিক হুপ দুল তাঁর কানে, হাতে সিলভার রিস্টওয়াচ। অভিনেত্রীর পুরো লুকে যোগ হয়েছে এলিগ্যান্ট টাচ।
এই ক্যাজুয়াল লুক সেমি-ফরমাল মিটিং, ব্রাঞ্চ বা মিড–ডে ইভেন্ট এমনকি এ সময়ের পার্টি লুক হিসেবেও পারফেক্ট চয়েস
মিনিমাল কিন্তু অত্যন্ত স্টাইলিশ লুকে ফ্রেমে ধরা দিয়েছেন সাদিয়া। রিবড ট্যাঙ্ক টপের ওপর লেয়ার করেছেন ডাবল-ব্রেস্টেড সাদা ব্লেজার। নীল ডেনিম প্যান্টের সঙ্গে এই ব্লেজার কম্বিনেশন পুরো লুকটিকে করেছে আধুনিক ও ভারসাম্যপূর্ণ।
আকর্ষণ কাড়ছে জুয়েলারি। টারকোয়াইজ স্টোনের স্টেটমেন্ট লেয়ার নেকলেস পুরো লুকে এনেছে প্রাণ। হাতে মেটাল স্ট্র্যাপ ওয়াচ, হালকা মেকআপ, ন্যুড লিপ এবং ন্যাচারাল হেয়ারস্টাইল—সব মিলিয়ে এই লুক একদম অফিস, কফি মিট বা সেমি-ফর্মাল ইভেন্টের জন্য আদর্শ।
ছবি: সাদিয়ার ইন্সটাগ্রাম