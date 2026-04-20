বলিউডের নতুন ক্রাশ এখন এই ৩ সুপারহিট জেনজি তারকা, আপনার কাকে পছন্দ

সময় কারও জন্য থেমে থাকে না। একসময় বলিউডের ক্রাশ হয়ে লাখো হৃদয়ে রাজত্ব করেছেন অভিনেত্রী রাশমিকা মান্দানা। এরপর এসেছে তৃপ্তি দিমরির নাম। এরপর সময়ের সঙ্গে এখন বলিউডের নতুন ক্রাশ বলা হচ্ছে ৩ সুপারহিট জেনজি তারকাকে। তাঁরা হলেন, কল্যাণী প্রিয়দর্শন, অনীত পাড্ডা আর হালের ক্রেজ সারা অর্জুন। ভারতের সিনেমা দুনিয়ায় প্রথম নারী সুপারহিরো লোকা-র চরিত্র করে কল্যাণী পেয়েছেন আলাদা ফ্যানবেস। অনীত পাড্ডার তুমুল হিট সিনেমা সাইয়ারা। আর সারা অর্জুনের ডেব্যুতে ধুরন্ধর তো সব রেকর্ড ভেঙে দিয়েছে। এই তিনজনের বিশেষত্ব হচ্ছে, প্লাস্টিক সার্জারিনির্ভর সৌন্দর্যের ভীড়ে তাঁদের মাঝে সকলে খুঁজে পাচ্ছেন ন্যাচারাল বিউটি। আপনার কাকে পছন্দ এই ৩ তারকার মধ্যে?
