ময়লার ভাগাড় থেকে কুড়িয়ে পাওয়া, বলিউড সুপারস্টারের এই স্টাইলিশ দত্তক কন্যাকে চেনেন কি

জন্মের গল্পটা বিষাদময়। কলকাতার কাছেই এক ময়লার ভাগাড়ে কুড়িয়ে পাওয়া গিয়েছিল তাঁকে। দত্তক নেন বলিউডের তৎকালীন সুপারস্টার। বাকিটা ইতিহাস। মিঠুন চক্রবর্তী ও যোগিতা বালির আদরে রাজকন্যার মতোই বড় হয়েছেন দিশানি চক্রবর্তী। মিঠুনের বাকি তিন ছেলের মতোই ভরপুর ভালোবাসায় বড় হয়েছেন দিশানি। আর সেকথা তিনি বারবার কৃতজ্ঞ চিত্তে স্মরণ করেন। মা যোগিতা আর বাবা মিঠুনের জন্য তাঁর আবেগী পোস্টগুলো প্রায় এক লাখ ইন্সটাগ্রাম ফলোয়ারকেও আপ্লুত করে। বাবার মতো অভিনয় জগতে পা রাখলেও নিজের পথ নিজেই তৈরি করছেন দিশানি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিউ ইয়র্ক ফিল্ম অ্যাকাডেমি থেকে পড়াশোবা শেষ করে সেখানেই শর্ট ফিল্মে অভিনয় করে প্রশংসিত হয়েছেন। দ্য গিফট সিনেমা দিয়ে হলিউড অভিষেক হয়েছে স্টাইলিশ দিশানির। করছেন থিয়েটারও। আবার তাঁর ফ্যাশন পোর্টফোলিওর ব্যাপারেও আলাদা করে বলতে হয়। নিজস্ব এক ন্যাচারাল বিউটি আছে তাঁর মাঝে। চলুন দিশানির কিছু চোখজুড়ানো আর স্টাইলিশ লুক দেখে আসি।
