বারবার চমকে দিতে ভালোবাসেন নুসরাত, দেখুন তাঁর নতুন বোল্ড লুক

গরমের আমেজে কীভাবে নিজেকে একই সঙ্গে স্টাইলিশ ও আরামদায়কভাবে উপস্থাপন করা যায় নুসরাত যেন সেই ভাবনারই নিখুঁত উদাহরণ তৈরি করেছেন।
এই লুকের মূল আকর্ষণ তাঁর পরনে থাকা সাদা ফুল-স্লিভ পাফ ক্রপড শার্ট । শার্টটির সঙ্গে বৈপরীত্য তৈরি করতে তিনি বেছে নিয়েছেন হাই-ওয়েস্টেড ব্ল্যাক পলকা ডট শর্টস।
এই ছোট ছোট সাদা ডটের ক্ল্যাসিক কম্বিনেশন তাঁর লুকে এভারগ্রিন স্টেটমেন্ট টাচ যোগ করেছে।
এই সাদা-কালো পোশাকের সঙ্গে রঙের একটি চমৎকার বৈচিত্র্য বা 'পপ অফ কালার' এনেছে তাঁর পায়ে থাকা রয়্যাল ব্লু স্টিলেটো পাম্প।
নায়িকার মেকআপেও আছে বোল্ড এবং গ্ল্যামারাস ছোঁয়া।
চোখ হাইলাইট করতে ড্রামাটিক স্মোকি আইলাইনার আর ঠোঁটে ন্যুড লিপস্টিকে সেজেছেন নুসরাত।
হাইলাইট করা সোনালি ঢেউখেলানো খোলা চুল, মিনিমাল মেটালিক এক্সেসরিজ এবং এই স্টেটমেন্ট হিলস তাঁর এই সামার লুককে আরও পরিপূর্ণ ও আকর্ষণীয় করে তুলেছে।
ছবি: নুসরাত জাহানের ইনাসটাগ্রাম