নিউইয়র্কের জেন-জি ফার্স্টলেডি রমা, দেখুন এই ফ্যাশনিস্তার ১২টি স্টাইলিশ লুক

এ বলে আমাকে দেখ, ও বলে আমাকে। নিউইয়র্কের নতুন মেয়র জোহরান যদি এখন দুনিয়ার নতুন ক্রাশ হন তবে তাঁর স্ত্রী, নিউইয়র্কের জেনজি ফার্স্টলেডি রমা দুয়াজিও কম যান না। ২৮ বছর বয়সী এই সিরিয়ান-আমেরিকান শিল্পী বেশ নিভৃতচারী এমনিতে। তবে জানা যায়, তিনিই নাকি মামদানির ক্যাম্পেইনের ডিজাইন মাস্টারমাইন্ড। নানা সময় বোহো থেকে শুরু করে ক্যাজুয়াল আর জেনজিসুলভ খেয়ালী ফ্যাশনে মেতে থাকেন তিনি। তবে একেবারে ফার্স্ট লেডির মতোই পলিটিকাল স্টেটমেন্ট প্রকাশ করেছেন তিনি স্বামী মামদানির বিজয় বক্তব্যের মঞ্চে। প্যালেস্টিনিয়ান শেকড়ের ডিজাইনার জায়েদ হিজাজির টপ পরে সাড়া জাগিয়েছেন তিনি। সব মিলে এই ফ্যাশনিস্তা শিল্পী একাধারে ইলাস্ট্রেটর, অ্যানিমেটর ও সিরামিস্ট। তাঁর বিভিন্ন লুকেও ফুটে ওঠে স্টাইল স্টেটমেন্ট। চলুন রমা দুয়াজির কিছু নজরকাড়া লুক দেখে আসি ইন্সটাগ্রাম থেকে।
সূত্র: উইকিপিডিয়া
ছবি: ইন্সটাগ্রাম