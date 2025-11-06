নিউইয়র্কের জেন-জি ফার্স্টলেডি রমা, দেখুন এই ফ্যাশনিস্তার ১২টি স্টাইলিশ লুক
নিউইয়র্কের জেন-জি ফার্স্টলেডি রমা, দেখুন এই ফ্যাশনিস্তার ১২টি স্টাইলিশ লুক

হাল ফ্যাশন ডেস্ক
এ বলে আমাকে দেখ, ও বলে আমাকে। নিউইয়র্কের নতুন মেয়র জোহরান যদি এখন দুনিয়ার নতুন ক্রাশ হন তবে তাঁর স্ত্রী, নিউইয়র্কের জেনজি ফার্স্টলেডি রমা দুয়াজিও কম যান না। ২৮ বছর বয়সী এই সিরিয়ান-আমেরিকান শিল্পী বেশ নিভৃতচারী এমনিতে। তবে জানা যায়, তিনিই নাকি মামদানির ক্যাম্পেইনের ডিজাইন মাস্টারমাইন্ড। নানা সময় বোহো থেকে শুরু করে ক্যাজুয়াল আর জেনজিসুলভ খেয়ালী ফ্যাশনে মেতে থাকেন তিনি। তবে একেবারে ফার্স্ট লেডির মতোই পলিটিকাল স্টেটমেন্ট প্রকাশ করেছেন তিনি স্বামী মামদানির বিজয় বক্তব্যের মঞ্চে। প্যালেস্টিনিয়ান শেকড়ের ডিজাইনার জায়েদ হিজাজির টপ পরে সাড়া জাগিয়েছেন তিনি। সব মিলে এই ফ্যাশনিস্তা শিল্পী একাধারে ইলাস্ট্রেটর, অ্যানিমেটর ও সিরামিস্ট। তাঁর বিভিন্ন লুকেও ফুটে ওঠে স্টাইল স্টেটমেন্ট। চলুন রমা দুয়াজির কিছু নজরকাড়া লুক দেখে আসি ইন্সটাগ্রাম থেকে।

কালো স্লিভলেস টপ আর জাঙ্গল প্রিন্টের সাদাকালো স্কার্টের সঙ্গে কালো বুটস আর সোনালি গয়না পরেছেন শর্ট বব হেয়ারস্টাইলের রমা দুয়াজি।
নেটের হাইনেক কালো টপের সঙে এই লুকে আছে কালো ব্রালেট
মামদানির বিজয়ী বক্তব্যের মঞ্চে নিউইয়র্কের এই জেনজি ফার্স্ট লেডি পরেছেন প্যালেস্টাইনি শেকড়ের ডিজাইনার জায়েদ হিজাজির কালো স্লিভলেস টপ আর উল্লা জনসনের ডিজাইন করা কালো পেন্সিল স্কার্ট। সঙ্গে একটি স্কার্ফও রেখেছেন তিনি আভিজাত্যময় আপডু আর ইয়ার রিঙের লুকে
পুরো ক্যাম্পেইনে অবশ্য এমন স্বভাবপ্সুল্ভ জেনজি লুকে দেখা গিয়েছে রমাকে ট্যাংক টপ আর ফাংকি জুয়েলারিতে
বিভিন্ন ইভেন্টে তিনি অবশ্য বেছে নিয়েছেন সেমি ফর্মাল পোশাক। এখানে বেল্টেড নেটের ড্রেসের বডিসের শিয়ার লুক আর হাইনেক দিচ্ছে ক্লাসি লুক। সঙ্গে আছে কালো বুটস
এখানে বুটসের রং খয়েরি। সঙ্গে কোয়ার্টার দৈর্ঘ্যের প্যান্ট, বেল্ট আর ম্যাচিং ওয়ান শোল্ডার প্যান্ট পরেছেন তিনি
বিয়ের সময় সাদা নেটের দ্রেসে সঙ্গে ঝুমকা আর বাদামি ফারকোট পরেছিলেন এই শিল্পী
রিসেপশনে অবশ্য ঠিকঠাক হোয়াইট ব্রাইডাল দ্রেসেই দেখা গিয়েছে তাঁকে
র‍্যাপ ডিজাইনের কালো হলটারনেক ড্রেসে রমা। সঙ্গে ক্রিমরঙা ব্যাগ
নিজের শিল্পকর্ম হাতে ধূসর স্লিভলেস টপে রমা। সবসময়ের মতো উইংড আইলাইনার দেখা যাচ্ছে
কালো স্লিপড্রেসে আকর্ষণীয় লাগছে রমাকে সোনালি দুল পরে
বেশিরভাগ সময় এমন স্লিভলেস টপ, স্কার্ট আর বুটসের লুকেই দেখা যেত এতদিন এই ফ্যাশনিস্তাকে। দেখা যাক ফার্স্ট লেদি হয়ে তাতে বদল আসে কিনা
সূত্র: উইকিপিডিয়া

ছবি: ইন্সটাগ্রাম

প্রকাশ: ০৬ নভেম্বর ২০২৫, ০৩: ০০
