বসন্ত লেগেছে মনামীর মনে, দেখুন ১২টি আকর্ষণীয় লুক
বসন্ত লেগেছে মনামীর মনে, দেখুন ১২টি আকর্ষণীয় লুক

চল্লিশ পেরিয়েছেন টালিউডের সুন্দরী অভিনেত্রী মনামী ঘোষ। কিন্তু তাঁকে দেখে বয়স আন্দাজ করার উপায় নেই। সময় যেন তাঁর কাছে কেবল সংখ্যা মাত্র! মাঝেমধ্যেই নানা লুকে উষ্ণতা ছড়াতে দেখা যায় এই অভিনেত্রীকে। পশ্চিমা পোশাক হোক কিংবা ট্র্যাডিশনাল সাজ—কোন পোশাক কীভাবে আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে ক্যারি করতে হয়, তা ভালো করেই জানা তাঁর । তবে সবকিছুকে ছাপিয়ে এই বঙ্গ তনয়ার  শাড়ির লুকেই সবচেয়ে বেশি মুগ্ধ হন অনুরাগীরা। এখন প্রকৃতি গাইছে বসন্তের গান। এমন রঙিন আবহে নিজেকে সাজাতে মনামীর শাড়ির লুকগুলো হতে পারে দারুণ অনুপ্রেরণা। ঋতুভিত্তিক সাজপোশাক বাঙালি নারীদের অন্যতম পছন্দের বিষয়। বিশেষ করে বসন্তে হলুদ, লাল, সবুজ, কমলা—এমন ভাইব্রেন্ট রংগুলো উঠে আসে সামনের সারিতে। বসন্তের এই সময়ে যদি শাড়িতে নিজেকে নতুনভাবে সাজাতে চান, তবে মনামীর স্টাইল গাইড অনুসরণ করতেই পারেন ।

লাল শাড়ির সাজে মুগ্ধ করছেন এই সুন্দরী । সঙ্গে পরেছেন অক্সিডাইসের গয়না
মনামী পরেছেন নীল তাঁতের শাড়ি। শাড়ির জমিন ও পাড়ে থাকা নকশার সঙ্গে মিলিয়ে সাদা লেইস দেওয়া হলুদ ব্লাউজ পরেছেন সঙ্গে।
আকর্ষণ কাড়ছে খেজুর বেণি হেয়ারস্টাইল। অক্সিডাইসের গয়না আর ন্যুড মেকআপের সঙ্গে সাদা টিপও নজর এড়ায়নি ভক্তদের।
ফুলেল ছাপের শাড়ি , টেরাকোটা স্লিভলেস ব্লাউজ, আর কালো ফ্রেমের চশমার লুকে অন্যরকম মনামী
হালকা কমলা তাঁতের শাড়ি আর  ম্যাচিং স্লিভলেস ব্লাউজে মনামী ।
মনামী কিছুটা ভিন্নধর্মী বসন্তের সাজে ফ্রেমে ধরা দিয়েছেন। পরনের হলুদ শাড়িটি সোনালি-লাল মোটিফে সাজানো, ড্রেপিং পরিপাটি আর স্টাইলিশ। মিলিয়ে পরেছেন ব্যাকলেস ম্যাচিং ব্লাউজ। গলায় ভারী অক্সিডাইস চোকার নেকপিস, কানে বড় ঝুমকা আর হাতে চুড়ি পরেছেন সুন্দরী ।কাজল কালো চোখ, আবিরের অসম লাল টিপ, হাতে কালো নেইলপলিশ—সবকিছুই অন্যরকম । তবে সবচেয়ে ভিন্নত্ব এনেছে মাঝ সিঁথি করে বেণী করা চুলে লাল ফিতা জড়ানো স্টাইলটি ।
গামছা প্যাটার্নের নকশার বুননে লাল শাড়ি আর স্লিভলেস নীল ব্লাউজে মোহময়ী মনামী। অ্যাক্সেসরিজে বেছে নিয়েছেন অক্সিডাইজড গয়না—ঝুমকা, নাকফুল আর হাতে বালা। সঙ্গে রয়েছে নীল কাঁচের চুড়ি, যা পুরো লুকে এনে দিয়েছে দেশি আবহ।
পপ-আর্ট শাড়িতে মনামীর রঙিন। শাড়ির বেজ সাদা হলেও ক্যানভাস জুড়ে ছড়িয়ে আছে উজ্জ্বল কমলা, হলুদ, সবুজ ও লালের দৃষ্টিনন্দন নকশা।  জুটি হয়েছে বোল্ড কমলা স্লিভলেস ব্লাউজ। সবচেয়ে নজরকাড়া অনুষঙ্গ অবশ্যই নিয়ন সবুজ মিউজিক্যাল নোট আকৃতির স্টেটমেন্ট দুল। যারা শাড়িতে একটু এক্সপেরিমেন্টাল, আধুনিক আমেজ খুঁজছেন, তাদের জন্য মনামীর এই লুক দারুণ অনুপ্রেরণা।
লাল পাড়ের হলুদ সিল্ক শাড়িতে সাবেকি ঢং ধরা পরছে। মিনিমাল সোনার গয়না, চুড়ি , লাল টিপ, আর আইলাইনার তাঁর সাজের অন্যতম আকর্ষণ
বসন্ত মানেই শুধু লাল-হলুদের ছড়াছড়ি নয়, এখন ফ্যাশনে জায়গা করে নিয়েছে নানা রঙের সাহসী মেলবন্ধন। সেই ভিন্ন আমেজেই ধরা দিলেন মনামী। আকাশি নীল স্লিভলেস ব্লাউজের সঙ্গে বেছে নিয়েছেন বেগুনি শাড়ি—যার জমিনে উঁকি দিচ্ছে আরও নানা রঙের ছোঁয়া। সফট কার্ল হেয়ারস্টাইলে কানে গোঁজা জবা ফুল যোগ করেছে দেশি ছোঁয়া। সঙ্গে নাকফুল কাজলকালো চোখ আর আবিরে রাঙানো লাল টিপে বসন্তের রং যেন আরও জীবন্ত হয়ে উঠেছে ।
মোনোক্রম শাড়ির লুকে চোখ ধাঁধাচ্ছেন সুন্দরী। সাজে ফুটে উঠেছে বসন্তের আমেজ।
যারা একেবারেই সিম্পল অথচ নজরকাড়া লুক পছন্দ করেন, তাঁদের জন্য এই সাজ হতে পারে দারুণ অনুপ্রেরণা। হলুদ সুতি শাড়ির সঙ্গে কালো স্লিভলেস টপ পরেছেন নায়িকা। চুলে বিনুনী, গলায় মিনিমাল নেকপিস, হাতে চুড়ি -আংটি , আর চোখে কাজল—ব্যাস, এতটুকুতেই সম্পূর্ণ লুক।
লাল- কালো - হলুদের এই কম্বিবেশন সত্যিই দারুণ । এই সুন্দর শাড়ি -ব্লাউজের জুটির সঙ্গে মনামী বেছে নিয়েছেন গোল্ডেন ঝুমকা। তাঁর খোঁপায় নজর কাড়ছে গাঁজরা ।
ছবি: মনামীর ইন্সটাগ্রাম

প্রকাশ: ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ১৩: ১৫
