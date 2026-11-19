গায়ের রং নিয়ে বলিউডের অবস্থান মনে হয় আর বদলাবে না। আসলে পুরো উপমহাদেশেই একই অবস্থা। একসময় নিজের শ্যামবর্ণ স্কিনটোন নিয়ে গর্বিত কাজলের মতো তারকারা স্কিন হোয়াইটেনিং করে সাদা হওয়ার প্রতিযোগিতায় মত্ত। আর এরই মাঝে ইনক্লুসিভ বিউটির দুনিয়ায় আশা জাগালেন ব্রিজারটন তারকা সিমোন অ্যাশলি। তামিল বংশোদ্ভূত এই জনপ্রিয় অভিনেত্রীর সৌন্দর্য তাঁর স্কাল্পচারাল মুখশ্রী, ফিগার আর গায়ের অপরূপ সুন্দর রঙে, যা কোনওভাবেই টোন আপ করার চেষ্টা করেন না তিনি। গতকাল আর্থশট প্রাইজের তারকাখচিত অনুষ্ঠানে তাই বলিউড অভিনেত্রী আলিয়া ভাট বা ব্রিটিশ রাজপরিবারের প্রিন্সেস ক্যাথরিনকে ছাপিয়ে স্পটলাইট কেড়ে নিয়েছেন তিনি। মনীশ মালহোত্রার পোশাক আর গ্ল্যাম মেকওভারে সিমোন যেন আপন আলোয় ঝলমল করে উঠেছেন।
ছবি: ইন্সটাগ্রাম