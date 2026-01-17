প্রচ্ছদকন্যা হয়ে নতুন করে আলো ছড়ালেন সুহানা

সুহানা খানের অভিনয়যাত্রা শুরু হয়েছিল অনেকটা নীরবেই—শর্ট ফিল্ম ‘দ্য গ্রে পার্ট অব ব্লু’–এর মাধ্যমে। সেখানে তিনি প্রমাণ করেছিলেন, শুধু ক্যামেরার সামনে দাঁড়িয়ে পোজ দেওয়াই নয়, অভিনয়ের ভেতরের সূক্ষ্ম অনুভূতিগুলো ধরতেও তিনি সক্ষম।
ঝলমলে আলো কিংবা স্পটলাইটের ভেতর জন্ম নেওয়া মানুষের সংখ্যা খুব কম। সুহানা খান তাঁদেরই একজন। বিশ্বের সবচেয়ে জনপ্রিয় মানুষের একজন তাঁর বাবা, ফলে পরিচয় আড়াল করা তাঁর জন্য বাস্তব ছিল না। বহু বছর আগে সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি পোস্ট করেছিলেন তিনি। কিশোরী বয়সে লেখা সেই কথাগুলো ছিল রূপ, সৌন্দর্য ও গায়ের রং নিয়ে—ভীষণ সংবেদনশীল অথচ শান্ত ও দৃঢ়। এত অল্প বয়সে নিজের ভেতরের ভঙ্গুরতা এমন স্পষ্টভাবে প্রকাশ করার ক্ষমতা তখনই তাঁকে আলাদাভাবে চোখে পড়ার মতো করে তুলেছিল।
এরপর নেটফ্লিক্সের ‘দ্য আর্চিজ’–এ ভেরোনিকা লজ চরিত্রে সুহানা খানের বড় পর্দায় অভিষেক। বড় কাস্ট, পরিচিত চরিত্র ও উচ্চ প্রত্যাশার চাপ—সব মিলিয়ে কাজটা সহজ ছিল না, তবু এই ডেবিউ তাঁকে আলোচনায় নিয়ে আসে। শাহরুখ খানের মেয়ে বলেও কথা।
তবে সাম্প্রতিক হার্পার’স বাজার–এর ফটোশুটে সুহানাকে দেখা গেছে একেবারেই ভিন্ন মুডে। যেখানে নেই কোনো রেড কার্পেটের নাটকীয়তা।
মিনিমাল ও হালকা মেকআপ এবং সতেজ ত্বক। ফরাসি গ্রামাঞ্চলের শান্ত পটভূমিতে ফ্লোই ও এলিগ্যান্ট পোশাকগুলো যেন অনায়াসে মিশে গেছে পরিবেশের সঙ্গে।
সবকিছুতেই রয়েছে একধরনের আরাম অথচ পুরোপুরি হাই ফ্যাশন ভাইব। কোথাও কোথাও তরুণী গৌরী খানের ছায়া চোখে পড়ে ঠিকই, কিন্তু সুহানা একেবারেই নিজের মতো ফ্রেমে ধরা দিয়েছেন প্রতিটি ছবিতে।
পলকা ডট জামা থেকে শুরু করে ব্লেজার, ডেনিম প্যান্ট, লেদার জ্যাকেট, স্টাইলিশ ক্রপ টপ, স্ট্র্যাপলেস ড্রেস—সবই তিনি ক্যারি করেছেন স্বাচ্ছন্দ্যে ও নিজের মতো করে। আর সঙ্গে জুটি হওয়া ফরাসি ব্র্যান্ড কার্টিয়ারের জুয়েলারি পুরো লুককে আরও পরিণত করে তুলেছে। ভারী বা চোখে পড়ার মতো নয়; বরং মিনিমাল ডিজাইনের জুয়েলারিই সুহানার সফট স্টাইলিংয়ের সঙ্গে মানিয়ে গেছে।
হার্পার’স বাজারকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে সুহানা জানান, সৌন্দর্য নিয়ে তাঁর ভাবনা স্পষ্ট ও পরিষ্কার। ‘আমরা কেন এতটা চেহারা নিয়ে ভাবি? এর বাইরে আরও কত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আছে,’ বলেন সুহানা। তাঁর কাছে করুণা, দয়া, কৌতূহল ও অন্যকে ভালো অনুভব করানোর ক্ষমতাই বেশি গুরুত্বপূর্ণ। প্রতিদিন নিজেকে একটু ভালো মানুষ বানানোর চেষ্টা করেন তিনি।
ফ্যাশন প্রসঙ্গে নিজেকে খুব স্টাইল আইকন ভাবেন না সুহানা। তবে পোশাক ভালোবাসেন। একসময় একই চুল, একই মেকআপ, একই সিলুয়েটেই স্বচ্ছন্দ ছিলেন। এখন ধীরে ধীরে শিখছেন, নিজের মতো করে সাজতে। ট্রেন্ড নয়, যা তাঁকে ভালো অনুভব করায়, সেটাই বেছে নেন। সুহানা খানের সৌন্দর্যভাবনা আজ আর বাহ্যিক নয়। তাঁর কাছে সুন্দর মানে ভালো থাকা—মানসিক ও শারীরিকভাবে।
সুস্থ রুটিন, ইতিবাচক মানুষ আর নিজের কাজে ব্যস্ত থাকাই তাঁর শান্তি। ২৫ বছর বয়সে দাঁড়িয়ে এটাই চাওয়া শাহরুখ–কন্যার।
ছবি: হার্পার’স বাজারের ইন্সটাগ্রাম