বেবি বাম্পে সাহসী সৌন্দর্য: আবারও নজর কাড়লেন সোনম কাপুর

গর্ভাবস্থাকেও যে নিঃসংকোচ আত্মবিশ্বাস আর স্টাইলের সঙ্গে উদ্যাপন করা যায়, তা আবারও প্রমাণ করলেন সোনম কাপুর। সম্প্রতি ইনস্টাগ্রামে শেয়ার করা একগুচ্ছ ছবিতে নিজের বেবি বাম্পকে গর্বের সঙ্গে ফ্লন্ট করতে দেখা গেছে এই বলিউড ফ্যাশন আইকনকে। ক্যাপশন— “মাম্মাজ ডে আউট ”—এই সহজ শব্দেই ধরা পড়েছে মাতৃত্বের আনন্দ আর আত্মবিশ্বাস।
এই আউটিংয়ের জন্য সোনম বেছে নিয়েছেন একেবারে অল-ব্ল্যাক লুক—যা একদিকে যেমন সাহসী, অন্যদিকে আরামদায়ক ও এলিগ্যান্ট। তিনি পরেছেন একটি কালো টার্টল-নেক ক্রপ টপ, যা নরমভাবে তাঁর বেবি বাম্পকে ঘিরে ধরেছে।
ক্রপড সিলুয়েটটি লুকে এনেছে আধুনিকতার ছোঁয়া, আর টার্টল-নেক ডিজাইন যোগ করেছে ক্লাসি ও স্ট্রাকচার্ড আবহ। মাতৃত্বকালীন পোশাক যে স্টাইলিশ ও কমফোর্টেবল দুটোই হতে পারে, এই লুক তার নিখুঁত উদাহরণ।
ক্রপ টপের উপর সোনম পরেছেন একটি কালো ব্লেজার । এই লেয়ারিং আউটফিটে এনে দিয়েছে শার্পনেস ও পরিপাটি ফিনিশ। ব্লেজারটি টপের সঙ্গে দারুণভাবে ব্যালান্স করেছে, ফলে পুরো লুকটি হয়েছে ডে-আউটের জন্য একেবারে পারফেক্ট। বটমে হবু মা বেছে নিয়েছেন ম্যাচিং স্কার্ট। একরঙা কালো প্যালেট পুরো লুককে করেছে শক্তিশালী আর নিঃসন্দেহে টাইমলেস ।
তবে এই লুকের সবচেয়ে নজরকাড়া অংশ তাঁর বেবি বাম্পে স্টাইল করা ওয়েস্ট চেইন। এই চেইন তাঁর মাতৃত্বকে লুকানোর বদলে উদ্যাপন করেছে। একদিকে এটি স্টাইল স্টেটমেন্ট, অন্যদিকে ভীষণ ব্যক্তিগত ও আবেগী একটি টাচ।
স্টাইলিংয়ে ও অ্যাকসেসরিজে সোনম রেখেছেন মিনিমাল টাচ। হালকা গয়না ও কালো হ্যান্ডব্যাগেই সম্পূর্ণ করেছেন লুক। অতিরিক্ত কিছু না জুড়েও কীভাবে স্টাইল স্টেটমেন্ট তৈরি করা যায়, তা যেন আবারও প্রমাণ করলেন এই ফ্যাশন আইকন। মেকআপ ছিল ফ্রেশ ও ন্যাচারাল—যা তাঁর প্রেগন্যান্সি গ্লোকে আরও উজ্জ্বল করে তুলেছে। চুলের স্টাইলও সহজ ও পরিপাটি।
সোনমের ছবিগুলোতে ধরা পড়েছে এক ভবিষ্যৎ মায়ের আত্মবিশ্বাসী উপস্থিতি, যিনি গর্বের সঙ্গে এই নতুন অধ্যায়কে আলিঙ্গন করছেন—স্টাইল, সৌন্দর্য আর শক্তির সঙ্গে।
২০২২ সালে সোনম কাপুর প্রথম সন্তানের মা হন । সেসময় বেবি বাম্প নিয়ে ইনস্টাগ্রামে ফটোশুটের ছবি দিয়ে ভক্তদের চমকে দিয়েছিলেন। সাদা শাড়ির ড্রেপিং- এর ফাঁকে তাঁর উন্মুক্ত বেবি বাম্পের লুকটি ছিল চোখজুড়ানো , স্বর্গীয় অনুভূতির মতন।
ছবি: ইন্সটাগ্রাম