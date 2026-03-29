মিলানের আলোয় প্রিয়াঙ্কা চোপড়া: প্যাস্টেল কতুর লুকে অনিন্দ্য উপস্থিতি

প্যাস্টেল সবুজ কতুরে প্রিয়াঙ্কা চোপড়া যেন তুলে ধরলেন কোমলতা, গ্ল্যামার আর আত্মবিশ্বাসের এক অনন্য সমীকরণ।
এই আয়োজনের জন্য প্রিয়াঙ্কা বেছে নেন ডিজাইনার নিকোলাস জেবরানের “স্পেকট্রাম” কালেকশনের একটি কতুর গাউন। প্যাস্টেল সবুজ রঙের এই গাউনটিতে ছিল স্ট্র্যাপলেস সুইটহার্ট নেকলাইন, যা তার লুককে দিয়েছে একদিকে নারীত্বের কোমলতা, অন্যদিকে সাহসী আকর্ষণ।
বডিসের প্লিটেড ও স্কাল্পটেড কাট তার ফিগারকে সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছে, আর থাই-হাই স্লিট যোগ করেছে চলনসই গ্ল্যামার। গাউনের লম্বা ট্রেইল মিলিয়ে দিয়েছে রেড-কার্পেটের সেই ক্ল্যাসিক রাজকীয় আবহ।
লুকটিকে আরও আলাদা করে তুলেছে হালকা ব্লাশ-টোনের একটি শিফন র্যাপ, যা তার হাতে আলতোভাবে জড়িয়ে নেমে এসেছে মেঝে পর্যন্ত। এই সফট লেয়ারটি পুরো আউটফিটে এনে দিয়েছে এক ধরনের ফ্লুইডিটি—যেন কঠিন কাঠামোর সঙ্গে মিশেছে স্বপ্নিল ভেসে থাকা অনুভূতি।
এই লুকের সবচেয়ে আকর্ষণীয় অংশ নিঃসন্দেহে ছিল তার জুয়েলারি। বুলগারির ‘একলেটিকা’ হাই জুয়েলারি কালেকশন থেকে নেওয়া স্টেটমেন্ট নেকলেসটি তৈরি হয়েছিল হোয়াইট গোল্ড, হিরা এবং উজ্জ্বল রঙিন রত্ন দিয়ে।
এর সঙ্গে মিলিয়ে ড্রপ ইয়ারপিস এবং একটি নজরকাড়া রুবি রিং পুরো লুকটিকে দিয়েছে আরও সমৃদ্ধ ও বিলাসী ছোঁয়া—যা প্রিয়াঙ্কার উপস্থিতিকে করেছে আরও উজ্জ্বল।
স্টাইলিস্ট থিবো সালদুচি ও মর্গান মার্টিনির স্টাইলিংয়ে প্রিয়াঙ্কার চুল রাখা হয়েছিল খোলা, সাইড পার্ট করে নরম ওয়েভে। মেকআপে ছিল এক ধরনের ‘লিট-ফ্রম-উইদিন’ গ্লো—ফেদার্ড ব্রাউ, মভ গ্লসি ঠোঁট, চোখে হালকা শিমার, আর চিবুকে ও গালে সূক্ষ্ম হাইলাইট।
সব মিলিয়ে লুকটি ছিল একেবারেই ভারসাম্যপূর্ণ—না বেশি ভারী, না একেবারে মিনিমাল; বরং ঠিক যতটা প্রয়োজন, ততটাই।
এই অনুষ্ঠানে প্রিয়াঙ্কার সঙ্গে ছিলেন আরও অনেক আন্তর্জাতিক তারকা—যেমন ডুয়া লিপা, লিউ ইয়েফি, অ্যান হ্যাতওয়ে সহ আরও অনেকে।
পরে তিনি দক্ষিণ কোরিয়ার অভিনেত্রী কিম জি-ওন-এর সঙ্গে ব্র্যান্ডের নতুন ‘একলেটিকা’ কালেকশনও তুলে ধরেন।
২০২১ সাল থেকে বুলগারির গ্লোবাল অ্যাম্বাসেডর হিসেবে প্রিয়াঙ্কা নিয়মিতই আন্তর্জাতিক মঞ্চে ভারতকে প্রতিনিধিত্ব করছেন। একই তালিকায় জেনডায়া ও লিসা-এর মতো তারকাদের সঙ্গে থেকেও তিনি নিজস্ব স্টাইল ও উপস্থিতি দিয়ে আলাদা হয়ে ওঠেন।
প্রিয়াঙ্কা চোপড়ার এই লুক শুধু একটি ফ্যাশন স্টেটমেন্ট নয়—এটি প্রমাণ করে, সঠিক স্টাইলিং আর আত্মবিশ্বাস থাকলে যেকোনো লুকই হয়ে উঠতে পারে আইকনিক।
মিলানের এই সন্ধ্যায় তিনি আবারও দেখালেন—ফ্যাশন শুধু পোশাক নয়, এটি এক ধরনের উপস্থিতি, যা মনে থাকে অনেক দিন।