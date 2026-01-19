এ কী সাজে ঘুরে বেড়াচ্ছেন এই পরমা সুন্দরী অভিনেত্রী, দেখুন তো এমন লুকে কাকে কাকে চিনতে পারছেন
এ কী সাজে ঘুরে বেড়াচ্ছেন এই পরমা সুন্দরী অভিনেত্রী, দেখুন তো এমন লুকে কাকে কাকে চিনতে পারছেন

অভিনয়ের প্রয়োজনে কত ধরনের চরিত্রই না করতে হয় অভিনেতা ও অভিনেত্রীদেরকে। মাঝে মাঝে এমনভাবে লুক বদলে দেওয়া হয় তাঁদের যে চেনাই যায় না প্রথম দেখায়। ঠিক তেমনই এক লুকে দেখা যাচ্ছে নাটকপাড়ার পরমা সুন্দরী ও অত্যন্ত জনপ্রিয় অভিনেত্রীকে। তিনি আর কেউ নন। হালের ক্রেজ কেয়া পায়েল। অভিনেতা জোভানের সঙ্গে নতুন নাটকে রাস্তার ভবঘুরে পাগল বা মানসিক ভারসাম্যহীন এক নারীর ভূমিকায় দেখা যাচ্ছে তাঁকে। পরনে ময়লা শার্ট ও প্যান্ট। সারা গা ধূলাময়লায় ভরা। চুল উস্কোখুস্কো। এলোমেলো। শেষ কবে ধোয়া হয়েছে সেটাই কথা। আর এমন সব চরিত্রে অন্য অনেক অভিনেত্রীকেও দেখা গিয়েছে চরিত্রের সঙ্গে মিল রেখে মানানসই গেটআপে। দেখুন তো চিনতে পারেন কিনা সবাইকে...

ছবিটি দেখলে কি চেনা চেনা লাগে? রাস্তায় এমন ভবঘুরে অনেক পাগলের দেখা মেলে এরকম পোশাকে
ফেসবুকে ভাইরাল এখন এই ভিডিওটি। দেখুন তো কে ইনি...

নায়িকা নিজেই শেয়ার করেছেন নতুন বন্ধুদের সঙ্গে তোলা ছবিটি নতুন নাটকের সেট থেকে
এর আগে এমন একটি চরিত্র করে সাড়া জাগিয়েছিলেন সামিরা খান মাহি
জটা ধরা চুল আর কালিঝুলি মাখা গেট আপে একটি রিলও শেয়ার করেছিলেন মাহি।

চেনাই যাচ্ছে না মাহিকে ভবঘুরে মানসিক ভারসাম্যহীন মেয়েটির লুকে
এর বেশ কিছুদিন আগে এক নারী দিবসের ক্যাম্পেইনে শ্রমজীবী নারীর লুকে দেখা দিয়েছিলেন তানজিন তিশা
পান খেয়ে এমন বিশ্বাসযোগ্য লুক দিয়েছিলেন নিজেকে এই অভিনেত্রী
এর আগে রিকশা গার্ল নাটকে এরকম অত্যন্ত জীবনঘনিষ্ঠ লুকে দেখা গিয়েছে তানজিন তিশাকে।
মলিন সালওয়ার কামিজে সত্যিই তানজিন তিশাকে সহসা চেনা যাচ্ছে না
ছবি: ইন্সটাগ্রাম

প্রকাশ: ১৯ জানুয়ারি ২০২৬, ০৫: ১৯
