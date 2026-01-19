এ কী সাজে ঘুরে বেড়াচ্ছেন এই পরমা সুন্দরী অভিনেত্রী, দেখুন তো এমন লুকে কাকে কাকে চিনতে পারছেন

অভিনয়ের প্রয়োজনে কত ধরনের চরিত্রই না করতে হয় অভিনেতা ও অভিনেত্রীদেরকে। মাঝে মাঝে এমনভাবে লুক বদলে দেওয়া হয় তাঁদের যে চেনাই যায় না প্রথম দেখায়। ঠিক তেমনই এক লুকে দেখা যাচ্ছে নাটকপাড়ার পরমা সুন্দরী ও অত্যন্ত জনপ্রিয় অভিনেত্রীকে। তিনি আর কেউ নন। হালের ক্রেজ কেয়া পায়েল। অভিনেতা জোভানের সঙ্গে নতুন নাটকে রাস্তার ভবঘুরে পাগল বা মানসিক ভারসাম্যহীন এক নারীর ভূমিকায় দেখা যাচ্ছে তাঁকে। পরনে ময়লা শার্ট ও প্যান্ট। সারা গা ধূলাময়লায় ভরা। চুল উস্কোখুস্কো। এলোমেলো। শেষ কবে ধোয়া হয়েছে সেটাই কথা। আর এমন সব চরিত্রে অন্য অনেক অভিনেত্রীকেও দেখা গিয়েছে চরিত্রের সঙ্গে মিল রেখে মানানসই গেটআপে। দেখুন তো চিনতে পারেন কিনা সবাইকে...
ফেসবুকে ভাইরাল এখন এই ভিডিওটি। দেখুন তো কে ইনি...
জটা ধরা চুল আর কালিঝুলি মাখা গেট আপে একটি রিলও শেয়ার করেছিলেন মাহি।
ছবি: ইন্সটাগ্রাম