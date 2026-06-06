বেলুন স্কার্টে ফিরল ওয়াই-টু-কে জাদু, মিউ মিউ লুকে মুগ্ধ জাহ্নবী কাপুর

ফ্যাশন দুনিয়ায় ট্রেন্ড আসে, যায়। কিন্তু কিছু ট্রেন্ড ফিরে আসে নতুন ভাষা নিয়ে। বেলুন বা বাবল স্কার্টও তেমনই একটি প্রত্যাবর্তনের গল্প। ২০০০-এর দশকের শুরুতে জনপ্রিয় হওয়া এই সিলুয়েট ২০২৬ সালে আবারও রানওয়ে এবং স্ট্রিট স্টাইলের আলোচনায় জায়গা করে নিচ্ছে। আর সেই ট্রেন্ডকেই নিজের মতো করে উপস্থাপন করলেন জাহ্নবী কাপুর।
জাহ্নবীর পরা মিনি বাবল স্কার্টটি তৈরি হয়েছে প্রযুক্তিনির্ভর উইন্ডপ্রুফ ও ওয়াটারপ্রুফ ফ্যাব্রিকে। উরুর মাঝামাঝি অংশে এসে গোলাকার ভলিউম তৈরি করা এই স্কার্টের সিলুয়েট একই সঙ্গে খেলাচ্ছলে ভরপুর এবং ফ্যাশন-সচেতন। স্কার্টটির গঠন এমনভাবে তৈরি করা হয়েছে, যাতে পুরো লুকের ফোকাস স্বাভাবিকভাবেই নিচের অংশে চলে আসে।
ফ্যাশন বিশ্লেষকদের মতে, সাম্প্রতিক মৌসুমে ভলিউম, অতিরঞ্জিত অনুপাত এবং পরীক্ষামূলক সিলুয়েটের প্রতি ডিজাইনারদের ঝোঁক বাড়ছে। বাবল স্কার্ট কিংবা বেলুন-আকৃতির পোশাক সেই ধারাবাহিকতারই অংশ।
স্কার্টটির সঙ্গে জাহ্নবী পরেছেন একটি ওভারসাইজড স্পোর্টি জ্যাকেট। আশির দশকের অ্যাথলেটিক পোশাক থেকে অনুপ্রাণিত এই জ্যাকেটে রয়েছে র্যাগলান স্লিভ, ইলাস্টিক কাফ এবং স্ট্যান্ড-আপ কলারের মতো ইউটিলিটারিয়ান ডিজাইনের উপাদান।
মুম্বাইয়ের গরম আবহাওয়াকেও উপেক্ষা করে তিনি জ্যাকেটের নিচে পরেছেন একটি শার্ট ও ভি-নেক কটন সোয়েটার। লেয়ারিংয়ের এই কৌশল পুরো লুককে দিয়েছে ক্লাসিক ‘প্রেপি’ আবহ, যা সাম্প্রতিক বছরগুলোতে মিউ মিউর অন্যতম স্বাক্ষর হয়ে উঠেছে।
লুকটিকে পূর্ণতা দিতে স্টাইলিস্ট বেছে নিয়েছেন নীল রঙের মিউ মিউ ওয়ান্ডার ব্যাগ। ম্যাটেলাসে নাপা লেদারে তৈরি ছোট্ট এই ব্যাগটি ছিল পুরো স্টাইলিংয়ের অন্যতম আকর্ষণ।
এর সঙ্গে ছিল স্ট্র্যাপি হিল, পাতলা ফ্রেমের অপটিক্যাল চশমা এবং একটি মিনিমাল ইয়ার কাফ। বিশেষ করে চশমাটি পুরো লুককে এনে দিয়েছে সেই বহুল আলোচিত ‘নার্ডি চিক’ পরিচয়। যেখানে বুদ্ধিদীপ্ত, খানিকটা একাডেমিক আবহ এবং আধুনিক ফ্যাশন একই ফ্রেমে ধরা পড়ে।
যেখানে পোশাকের মধ্যে ছিল ভলিউম ও নাটকীয়তা, সেখানে মেকআপের অংশটি রাখা হয়েছে অনেকটাই মিনিমাল। হালকা ফ্লাশড চিক, নরম রঙের ঠোঁট এবং ক্লিন ফেস মেকআপে ছিল স্বাভাবিকতার ছাপ। চুল টেনে বাঁধা হয়েছে পরিপাটি খোঁপায়, যা লুকটিকে আরও পরিণত ও পরিশীলিত করেছে।
ফ্যাশন ট্রেন্ডের চক্রে ওয়াই-টু-কে বা ২০০০-এর দশকের শুরুর স্টাইল কয়েক বছর ধরেই শক্তভাবে ফিরে এসেছে। লো-রাইজ ট্রাউজার, মাইক্রো মিনি স্কার্ট, কার্গো প্যান্টের পর এবার সেই তালিকায় যুক্ত হয়েছে বাবল স্কার্ট।
মিউ মিউ দীর্ঘদিন ধরেই তরুণ প্রজন্মের কাছে নস্টালজিয়া ও সমসাময়িকতার মিশ্রণ উপস্থাপন করে আসছে। ব্র্যান্ডটির ডিজাইন দর্শনে স্কুলগার্ল প্রেপি স্টাইল, স্পোর্টি উপাদান এবং অপ্রত্যাশিত সিলুয়েট প্রায়ই দেখা যায়। জাহ্নবীর এই লুকও সেই দর্শনেরই একটি নিখুঁত প্রতিফলন।
একটি বেলুন স্কার্ট, একটি ওভারসাইজড জ্যাকেট, ছোট্ট একটি স্টেটমেন্ট ব্যাগ এবং একজোড়া চশমা—শুনতে সাধারণ মনে হলেও সঠিক স্টাইলিংয়ে এগুলোই হয়ে উঠতে পারে মৌসুমের সবচেয়ে আলোচিত ফ্যাশন মুহূর্ত।
জাহ্নবী কাপুরের সাম্প্রতিক মিউ মিউ লুক যেন সেই কথাই মনে করিয়ে দিল। ফ্যাশন কেবল পোশাক নয়, বরং ব্যক্তিত্ব, নস্টালজিয়া এবং আত্মবিশ্বাসের এক সমসাময়িক ভাষা।
ছবি: ইনস্টাগ্রাম