কমলা আউটফিটে নুসরাত যেন আগুন পাখি

টালি সুন্দরী নুসরাত জাহানের সাম্প্রতিক লুকের উজ্জ্বল কমলা রঙের এই আউটফিটটি এই গরমে রিসোর্ট, বিচ ভ্যাকেশন বা পুলসাইড পার্টির জন্য একেবারেই পারফেক্ট চয়েস। এটি মূলত একটি টু-পিস কো-অর্ড সেট—যেখানে রয়েছে স্ট্রাকচারড ক্রপ টপ ও হাই-ওয়েস্টেড স্কার্ট।
রুশড ডিটেইলিং দেওয়া স্ট্র্যাপি ব্রা-স্টাইল ক্রপ টপটি টুইস্টেড রোপ স্ট্র্যাপ ডিজাইনের কারণে পেয়েছে ইউনিক টেক্সচার। একই রঙের বডি-হাগিং রুচড স্কার্টটি কোমর থেকে নিচ পর্যন্ত ফিগারকে সুন্দরভাবে হাইলাইট করেছে। স্কার্টের সামনের গ্যাদারড ডিটেল লুকটিকে আরও আকর্ষণীয় করে তুলেছে। আর কমলা রং—এটি নিজেই এক স্টেটমেন্ট; এনার্জি, কনফিডেন্স ও সামার ফ্যাশনের প্রতীক। সব মিলিয়ে তিনি যেন এক আগুন পাখি লুকে ধরা দিয়েছেন ক্যামেরায়।
এই লুকের সঙ্গে নুসরাত বেছে নিয়েছেন ব্ল্যাক রেট্রো-স্টাইল সানগ্লাস। জুয়েলারি রাখা হয়েছে একেবারেই মিনিমাল—হাতে স্লিম ব্রেসলেট ও স্মার্ট ওয়াচ, কানে চাঙ্কি গোল্ড দুল।
কোনো হেভি নেকপিস নেই, ফলে ফোকাস থাকে পুরোপুরি আউটফিটে। এই মিনিমালিজমই লুকটিকে আরও এলিগ্যান্ট করেছে।
সফট গ্ল্যাম মেকআপে অভিনেত্রীকে লাগছে ভীষণ ফ্রেশ। চুল খোলা, সোজা ও ন্যাচারাল স্টাইলে রাখা। এই লুক থেকে সবচেয়ে বড় শেখার বিষয়—সঠিক কাট, ফিট ও রঙই তৈরি করে স্টাইল স্টেটমেন্ট।
একটি বোল্ড কালার, ফিগার-ফ্ল্যাটারিং সিলুয়েট আর মিনিমাল অ্যাক্সেসরিজ—এই তিনেই তৈরি হতে পারে পারফেক্ট সামার গ্ল্যাম লুক।
ছবি: ইন্সটাগ্রাম