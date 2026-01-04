মিনিমাল থেকে বোল্ড: বছর জুড়ে আলিয়া ভাটের ফ্যাশন–দাপট

সময়টা নিঃসন্দেহে আলিয়া ভাটের। বলিউডের ‘সুইটহার্ট’ এই তারকা অল্প বয়সেই ব্যক্তিগত জীবনের গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়গুলো ছুঁয়ে ফেলেছেন। বিয়ে, মাতৃত্ব—সবকিছুর মধ্যেও ক্যারিয়ারের শীর্ষে রয়েছেন তিনি সমান আত্মবিশ্বাস আর দাপটে। অভিনয়ের পাশাপাশি ফ্যাশনেও ২০২৪ সালজুড়ে একের পর এক অনন্য মুহূর্ত উপহার দিয়ে মুগ্ধ করেছেন দর্শক ও ফ্যাশনপ্রেমীদের। গুচির আধুনিক গ্ল্যামার হোক কিংবা কিংবদন্তি মার্কিন ডিজাইনার বব ম্যাকির গাউন, আবার কখনো রিতু কুমারের আর্কাইভ বা আবু জানি-সন্দীপ খোসলার ঐতিহ্যবাহী নকশা—প্রতিটি লুকেই আলিয়া নিজস্ব স্টাইল স্টেটমেন্ট গড়ে তুলেছেন। বিলাসবহুল গাউন থেকে শুরু করে ট্র্যাডিশনাল শাড়ির সৌন্দর্য—সব ধরনের পোশাকেই তিনি আলাদাভাবে নজর কেড়েছেন। মিনিমাল ডিজাইনের পোশাকে বোল্ড উপস্থিতি, আবার কখনো নিঃশব্দ এলিগ্যান্স—এই দ্বৈততার মধ্যেই ধরা পড়ে আলিয়া ভাটের ফ্যাশন আইকন হয়ে ওঠার গল্প। সারা বছর তাঁর এই ফ্যাশনযাত্রা আলোচনার কেন্দ্রেই ছিল। ইনস্টাগ্রামে শেয়ার করা ছবিগুলো থেকেই এবার দেখে নেওয়া যাক ২০২৫ সালে আলিয়া ভাটের সবচেয়ে স্টাইলিশ ও স্মরণীয় ফ্যাশন লুকগুলো।