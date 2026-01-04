মিনিমাল থেকে বোল্ড: বছর জুড়ে আলিয়া ভাটের ফ্যাশন–দাপট
মিনিমাল থেকে বোল্ড: বছর জুড়ে আলিয়া ভাটের ফ্যাশন–দাপট

সময়টা নিঃসন্দেহে আলিয়া ভাটের। বলিউডের ‘সুইটহার্ট’ এই তারকা অল্প বয়সেই ব্যক্তিগত জীবনের গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়গুলো ছুঁয়ে ফেলেছেন। বিয়ে, মাতৃত্ব—সবকিছুর মধ্যেও ক্যারিয়ারের শীর্ষে রয়েছেন তিনি সমান আত্মবিশ্বাস আর দাপটে। অভিনয়ের পাশাপাশি ফ্যাশনেও ২০২৪ সালজুড়ে একের পর এক অনন্য মুহূর্ত উপহার দিয়ে মুগ্ধ করেছেন দর্শক ও ফ্যাশনপ্রেমীদের। গুচির আধুনিক গ্ল্যামার হোক কিংবা কিংবদন্তি মার্কিন ডিজাইনার বব ম্যাকির গাউন, আবার কখনো রিতু কুমারের আর্কাইভ বা আবু জানি-সন্দীপ খোসলার ঐতিহ্যবাহী নকশা—প্রতিটি লুকেই আলিয়া নিজস্ব স্টাইল স্টেটমেন্ট গড়ে তুলেছেন। বিলাসবহুল গাউন থেকে শুরু করে ট্র্যাডিশনাল শাড়ির সৌন্দর্য—সব ধরনের পোশাকেই তিনি আলাদাভাবে নজর কেড়েছেন। মিনিমাল ডিজাইনের পোশাকে বোল্ড উপস্থিতি, আবার কখনো নিঃশব্দ এলিগ্যান্স—এই দ্বৈততার মধ্যেই ধরা পড়ে আলিয়া ভাটের ফ্যাশন আইকন হয়ে ওঠার গল্প। সারা বছর তাঁর এই ফ্যাশনযাত্রা আলোচনার কেন্দ্রেই ছিল। ইনস্টাগ্রামে শেয়ার করা ছবিগুলো থেকেই এবার দেখে নেওয়া যাক ২০২৫ সালে আলিয়া ভাটের সবচেয়ে স্টাইলিশ ও স্মরণীয় ফ্যাশন লুকগুলো।

এ বছর সবাই অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিলেন বলিউড সুইটহার্ট আলিয়া ভাটের কান চলচ্চিত্র উৎসবের অভিষেকের জন্য। খুব সুন্দর একটা কাস্টম স্ক্যাপারেল্লি গাউনে তিনি হাজির হয়ে সবাইকে চমকে দিয়েছেন। মারমেইড স্টাইলের অফ দ্য শোল্ডার স্ট্রাকচার্ড গাউনে ড্রেপড হার্ট নেকলাইন। নুড অরগাঞ্জা ফেব্রিকে ফুলেল ডিটেইলিং রাখা হয়েছে পুরোটা জুড়ে।
বনেদি ইতালিয়ান ফ্যাশন ব্র্যান্ড গুচি এই প্রথম শাড়ির সিলোয়েটে পোশাক তৈরি করেছে। আর ইতিহাসের এই প্রথম গুচি শাড়ি গায়ে জড়িয়ে যেন কানের সমাপনী দিনটিকে পূর্ণতা দিয়েছেন বলিউড সুইটহার্ট আলিয়া ভাট। নুড বেজের ওপর ল্যাটিস ডিজাইনে সোয়ার্ভস্কি ক্রিস্টালে মোড়ানো এই শাড়িতে কানের রেড কার্পেটে আলিয়াকে অপ্সরীর মতো লাগছে।
ইতালির বিলাসবহুল ফ্যাশন ব্র্যান্ড গুচির গ্লোবাল অ্যাম্বাসেডর বলিউড ডিভা আলিয়া ভাট। কানে গুচির পোশাকেই তিনি সবার নজর কেড়েছেন এবার। সূর্যমুখী হলুদ রঙের কোরসেট টপের ওপর লেয়ার করে ক্রপড ব্লেজার, আর বটমে পরেছেন পেনসিল স্কার্ট। স্টাইলে আলাদা মাত্রা যোগ করেছে মাথায় পরা ফ্লোরাল গুচি স্কার্ফ আর সানগ্লাস
মিলান ফ্যাশন উইকে অল ব্ল্যাক লুকে অন্য রকম আলিয়া ভাট। নজরকাড়া ড্রপ শোল্ডার ফক্স-ফার কোটে উপস্থিত হয়ে নজর কাড়েন তিনি। এর ভেতরে পরেছিলেন ন্যুড সাটিন মিনিড্রেস। কালো কোটের সামনের স্লিট দিয়ে উঁকি দিচ্ছিল গুচির মনোগ্রামযুক্ত শিয়ার স্টকিংস।
সাদার মধ্যেও যে এমন বোল্ড স্টেটমেন্ট দেওয়া যায়, তা আলিয়ার এই লুক দেখলেই বোঝা যায়। গুচির বোল্ড হোয়াইট সোয়ান লুকে রীতিমতো মুগ্ধ করেছেন তিনি। বেল্টেড সাদা ড্রেসের সিলোয়েটে মিনিমালিজম আর আভিজাত্য মিলেমিশে একাকার।
সৌদি আরবের জেদ্দায় রেড সি ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে আলিয়া ভাট গোল্ডেন গ্লোব হরাইজন অ্যাওয়ার্ডস পেয়েছেন এ বছর। এ উপলক্ষে তিনি পরেছিলেন এলি সাবের ফ্লোরাল স্ট্র্যাপলেস গাউন। খোলা চুল আর মিনিমাল জুয়েলারির সঙ্গে ট্রেন্ডি ট্যান ফিনিশের মেকওভার নজর কেড়েছেন তিনি।
বাঙালি ফ্যাশন ডিজাইনার সব্যসাচী মুখার্জির ব্র্যান্ড এ বছর পূর্ণ করল ২৫ বছর। বিশেষ দিনের উদ্‌যাপনে মুম্বাইয়ে বসেছিল চাঁদের হাট। আলিয়া ভাট এদিন ছিলেন বিশেষ আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু। হাতে তৈরি মুর্শিদাবাদ সিল্ক শাড়িতে এদিন সবার নজর কেড়েছেন নায়িকা । তবে বেশি আকর্ষণীয় ছিল তাঁর ডিপ ভি কনটেম্পোরারি স্লিভলেস ব্লাউজটি। পুরো ব্লাউজেই হ্যান্ড এমব্রয়ডারির মাধ্যমে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে স্টোন, টি ক্রিস্টেল, টিন্ডেড সিকুইন, হ্যান্ডকাট সিকুইন আর মেটালিক সুতার কাজ।
মুম্বাইতে দুর্গাপূজা প্যান্ডেলে মুখার্জি পরিবারের সঙ্গে প্রতিমা দর্শনে এসে তিনি মুগ্ধ করলেন ভক্তদের। এদিন আলিয়া ভাট বেছে নিয়েছিলেন চোখজুড়ানো এথনিক লুক। জলপাইরঙা জামদানি শাড়ি পরে হাজির হন তিনি। শাড়ির পাড়ে সোনালি জরিসুতার জমকালো কাজ একেবারে উৎসবের আবহের সঙ্গে মানানসই। এর সঙ্গে মিলিয়ে তিনি পরেছিলেন আইভরি চিকনকারি ফুলস্লিভ ব্লাউজ। ডিপনেক ব্লাউজটিতে পুরোনো দিনের আভিজাত্য ফুটে উঠেছে যেন।
দুবাইয়ের একটি বিশেষ লঞ্চ পার্টিতে আলিয়ার পরনে ছিল কিংবদন্তি মার্কিন ডিজাইনার বব ম্যাকির হাতে তৈরি আর্কাইভাল নুড বা নেকেড ড্রেস, যা তৈরি হয়েছে নুড স্ট্রেচ সিল্ক নেট দিয়ে, ওপর হাতে অ্যাপলিক করা। বিডস ও সিকুইন দিয়ে সাজানো হয়েছে আগুনের শিখার মতো বাঁকানো প্যাটার্নে।
অল ব্ল্যাক লুকে স্টাইলিশ অভিনেত্রী পোজ দিয়েছেন। পরনে মিডি ড্রেস, সানগ্লাস আর কালো পয়েন্টেড হিল।
করিনা কাপুরের বাড়িতে আয়োজিত এ বছরের দীপাবলি উৎসবে তিনি এসেছিলেন এই সাজে। রিয়া কাপুরের স্টাইল করা রিতু কুমারের আর্কাইভ থেকে নেওয়া এই গোল্ডেন শাড়িটি যেন একটুকরো ইতিহাস। তিন দশকের বেশি আগে তৈরি হয়েছিল এটি। রোজ গোল্ড সিল্কের বুননে রূপালি টিক্কি এমব্রয়ডারি। আঁচল আর ড্রেপে সূক্ষ্ম ফুলেল মোটিফ। সঙ্গে বুস্টিয়ার-স্টাইল ব্লাউজের ওপর লেয়ার করেছেন ক্রপড স্টাইল জ্যাকেট। আর মানানসই গয়নায় সাজ লুক হয়েছে পরিপূর্ণ।
এ বছর দেওয়ালি উৎসবে আরেকটি ভিন্নধর্মী লুকে আলিয়া সবার নজরে এসেছেন। অভিনেত্রী পরেছেন প্যাস্টেল পিঙ্ক ফ্লোরাল চিকনকারি কুর্তি। এর সঙ্গে বটমে জুটি হয়েছে শিফন স্কার্ট, যা ডিজাইন করেছেন আবু জানি-সন্দীপ খোসলা। স্কার্টের ফ্লোরাল বর্ডার আর সামনের অংশের ড্রেপিং বা প্লিট শাড়ি স্টাইলে রাখা হয়েছে।
মোনোক্রম লুকে মিষ্টি আলিয়া ভাট। পরেছেন সিকুইনসজ্জিত গোলাপি শাড়ি আর পিঠখোলা স্লিভলেস ব্লাউজ।
সম্প্রতি ক্রিসমাস উদ্‌যাপনের জন্য আলিয়া বেছে নেন একেবারে ভিন্ন একটি লুক। শ্বেতা কাপুরের ডিজাইন করা লাল রঙের শাড়ি প্রাণিত ব্যাকলেস গাউন। ফ্লুইড স্ট্রেচ জার্সি কাপড়ে তৈরি এই প্রিস্টিচড গাউন শরীরের সঙ্গে এমনভাবে মিশে গিয়েছিল যে তা তৈরি করেছে একধরনের স্কাল্পচারাল সিলুয়েট।
প্রকাশ: ০৪ জানুয়ারি ২০২৬, ০৩: ৫৬
