কিয়ারা আদভানির সঙ্গে অবিশ্বাস্য মিলের কারণে ভাইরাল কে এই নতুন বলিউড সুন্দরী

বলিউডের জনপ্রিয় অভিনেত্রী কিয়ারা আদভানির সঙ্গে চেহারার অবিশ্বাস্য মিল। এ কারণেই সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে এখন আলোচনায় অভিনেত্রী কনিকা কাপুর। সানি দেওলের আসন্ন সিনেমা 'বাটওয়ারা ১৯৪৭'–এর চরিত্রের পোস্টারে কনিকার লুক প্রকাশ্যে আসার পর থেকেই তাঁকে নিয়ে শুরু হয়েছে ব্যাপক আলোচনা। অনেকেই বলছেন, পোস্টারে কনিকার চেহারায় কিয়ারার ছায়া স্পষ্ট। টেলিভিশন ধারাবাহিক ‘এক দুজে কে ওয়াস্তে ২’–এ অভিনয় করে দর্শকের নজরে এসেছিলেন কনিকা। এবার বড় পর্দায় তাঁর নতুন লুক প্রকাশ্যে আসতেই নতুন করে আলোচনায় এসেছেন এই অভিনেত্রী। পোস্টারে কনিকার হালকা মেকআপ, চুলের সাজ ও হাসির মধ্যে কিয়ারার সঙ্গে বেশ কিছুটা মিল খুঁজে পেয়েছেন নেটিজেনরা। বিশেষ করে কিয়ারার অভিনীত শেরশাহ সিনেমার লুকের সঙ্গে কনিকার পোস্টারের চেহারার তুলনা করছেন অনেকে। কারও কারও কাছে এই মিল এতটাই বেশি মনে হয়েছে যে তাঁরা প্রথমে পোস্টারটি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা এআই দিয়ে তৈরি কি না, তা নিয়েও সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। তবে কিয়ারার সঙ্গে চেহারার এই তুলনাকে নেতিবাচকভাবে দেখছেন না কনিকা। বরং বিষয়টি বেশ ইতিবাচকভাবেই নিয়েছেন তিনি। কিয়ারাকে দারুণ সুন্দরী মনে করেন বলেও জানিয়েছেন এই অভিনেত্রী। চলুন, কিয়ারার সঙ্গে চেহারার মিলের কারণে আলোচনায় আসা অভিনেত্রী কনিকা কাপুরের ইনস্টাগ্রামের কয়েকটি লুক দেখে নেওয়া যাক।
ছবি: ইন্সটাগ্রাম