সাবেকি সাজের মোহনীয় লুকে ফ্যাশনিস্তা টয়া

ঐতিহ্যকে আধুনিক ভঙ্গিতে উপস্থাপনের যে সূক্ষ্ম শিল্প, টয়ার এই লুক তারই নিখুঁত উদাহরণ। রং, টেক্সচার আর স্টাইলিংয়ের মেলবন্ধনে তৈরি হয়েছে এক পরিপূর্ণ সাবেকি সাজের মোহনীয় রূপ। সম্প্রতি শেয়ার করা টয়ার ছবিগুলোতে দেখা যায়, একেবারে ট্র্যাডিশনাল–গ্ল্যাম লুকে ধরা দিয়েছেন টয়া—যেখানে আভিজাত্য আর আধুনিকতার ভারসাম্য চোখে পড়ার মতো।
এই লুকের কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে উজ্জ্বল কমলা রঙের সিল্ক শাড়ি। শাড়ির সঙ্গে সোনালি জরির কাজ করা লাল আঁচলটি খুব পরিমিতভাবে কাঁধে ফেলা—কোনো অতিরিক্ত ভাঁজ বা ভারী ড্রেপিং ছাড়াই। এই সিম্পল ড্রেপিংই লুকটিকে করেছে আরও এলিগ্যান্ট ও ক্লাসি।
শাড়ির সঙ্গে পরা গাঢ় সবুজ রঙের ব্লাউজটি লুকে এনেছে দৃষ্টিনন্দন কনট্রাস্ট। পুরো ব্লাউজজুড়ে ছোট ছোট গোল্ডেন বুটির কাজ, ডিপ নেকলাইন আর হাফ স্লিভ কাট—সব মিলিয়ে ব্লাউজটি একদিকে যেমন আধুনিক, তেমনি শাড়ির সঙ্গে দারুণ ভারসাম্য তৈরি করেছে।
চুলের স্টাইলিংয়ে টয়া মাঝ সিঁথি করা সফট ওয়েভি স্টাইল বেছে নিয়েছেন। মেকআপে আকর্ষণ কাড়ছে সফট গ্ল্যাম অ্যাপ্রোচ—ফ্ললেস বেস, হালকা গ্লো আর ন্যাচারাল কনট্যুরিং মুখে এনেছে সতেজতা।
চোখে নরম শিমারি ব্রাউন টোনের আইশ্যাডো, আর ঠোঁটে ন্যুড-রোজি লিপগ্লস পুরো লুকটিকে দিয়েছে প্রাণবন্ত ছোঁয়া।
গয়নার ক্ষেত্রে টয়া বেছে নিয়েছেন পদ্মফুল মোটিফের সবুজ-সোনালি স্টেটমেন্ট ঝুমকা, যা পুরো লুকের সঙ্গে অসাধারণভাবে মানিয়ে গেছে। হাতে রয়েছে রাজা–রানি নকশার লাল–সোনালি চুড়ির সেট।
কোনো নেকলেস না পরার সিদ্ধান্তটি খুব সচেতন—যাতে ঝুমকা আর ব্লাউজের নেকলাইনই থাকে মূল ফোকাসে। সব মিলিয়ে, লুকটি ঐতিহ্য আর আধুনিকতার এক নিখুঁত মেলবন্ধন।
সাহসী রঙের ব্যবহার, নরম মেকআপ আর সিম্পল কিন্তু ভেবেচিন্তে করা স্টাইলিং—এই সাজ অনায়াসেই অনুপ্রেরণা হতে পারে গায়ে হলুদের আয়োজন থেকে শুরু করে যেকোনো বিশেষ অনুষ্ঠানের জন্য।
ছবি: ইন্সটাগ্রাম