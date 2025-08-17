খলনায়িকা থেকে স্টাইল আইকন, দেখুন তাঁর ১ ডজন লুক
লুক

খলনায়িকা থেকে স্টাইল আইকন, দেখুন তাঁর ১ ডজন লুক

শেয়ার করুন
ফলো করুন

টালিপাড়ার আলোচিত মুখ মিশমি দাস এবার পা রেখেছেন বলিউডেও। টলিউডে তাঁর যাত্রা শুরু হয় কেন্দ্রীয় চরিত্রে অভিনয় করে। তবে পরবর্তীকালে খলনায়িকা ও পার্শ্বচরিত্রে অভিনয় করে দর্শকের মনে বিশেষ জায়গা করে নিয়েছেন সুন্দরী এই অভিনেত্রী। বলা যায়, সিরিয়াল পাড়ার অন্যতম আলোচিত খলনায়িকা তিনি। ‘রাজযোটক’, ‘এই পথ যদি না শেষ হয়’, ‘খেলনা বাড়ি’, ‘কোন গোপনে মন ভেসেছে’—এই ধারাবাহিকগুলোতে তাঁর পারফরম্যান্স সবার নজর কাড়ে। কিন্তু মিশমি দাস শুধু ধারাবাহিকের জনপ্রিয় মুখই নন, সোশ্যাল মিডিয়াতেও তিনি বেশ সক্রিয়। প্রায়ই ভক্তদের সঙ্গে শেয়ার করেন নতুন আপডেট ও নানা লুকের ছবি। প্রতিটি ছবিতেই ফুটে ওঠে তাঁর বোল্ডনেস আর গ্ল্যামারের ঝলক। মিশমি মানেই আলাদা স্টাইল, আলাদা উপস্থিতি। চলুন একনজরে দেখি কলকাতার এই জনপ্রিয় অভিনেত্রীর ভাইরাল লুকগুলো।

১/১২
একরঙা প্লিটেড শাড়ির সঙ্গে নজর কাড়ছে কেপ স্টাইলের স্টেটমেন্ট ব্লাউজ। স্লিক বান হেয়ারস্টাইল , মেকআপে গ্ল্যামারাস টাচ আর কানে পরেছেন স্টেটমেন্ট দুল।
একরঙা প্লিটেড শাড়ির সঙ্গে নজর কাড়ছে কেপ স্টাইলের স্টেটমেন্ট ব্লাউজ। স্লিক বান হেয়ারস্টাইল , মেকআপে গ্ল্যামারাস টাচ আর কানে পরেছেন স্টেটমেন্ট দুল।
বিজ্ঞাপন
২/১২
ব্যাকলেস কালো ড্রেস পরেছেন অভিনেত্রী। উন্মুক্ত পিঠে শোভা পাচ্ছে আকর্ষণীয় উলকি।
ব্যাকলেস কালো ড্রেস পরেছেন অভিনেত্রী। উন্মুক্ত পিঠে শোভা পাচ্ছে আকর্ষণীয় উলকি।
বিজ্ঞাপন
৩/১২
স্ট্র্যাপলেস কোরসেট টপ আর হাইওয়েস্ট নীল স্কার্টে বেশ সুন্দর লাগছে মিশমিকে। এই আউটফিটের সঙ্গে ওয়েট হেয়ার লুক বেছে নিয়েছেন তিনি। কানে শোভা পাচ্ছে গোল্ডেন হুপ দুল।
স্ট্র্যাপলেস কোরসেট টপ আর হাইওয়েস্ট নীল স্কার্টে বেশ সুন্দর লাগছে মিশমিকে। এই আউটফিটের সঙ্গে ওয়েট হেয়ার লুক বেছে নিয়েছেন তিনি। কানে শোভা পাচ্ছে গোল্ডেন হুপ দুল।
৪/১২
লাল জামদানির এথনিক সাজে ফ্রেমবন্দী হয়েছেন সুন্দরী।
লাল জামদানির এথনিক সাজে ফ্রেমবন্দী হয়েছেন সুন্দরী।
৫/১২
সি থ্রু কালো টপের সঙ্গে জুটি হয়েছে কালো বটম। এর সঙ্গে গোলাপি আভার মেকআপ লুকে ধরা দিয়েছেন তিনি।
সি থ্রু কালো টপের সঙ্গে জুটি হয়েছে কালো বটম। এর সঙ্গে গোলাপি আভার মেকআপ লুকে ধরা দিয়েছেন তিনি।
৬/১২
নীল-সাদা ব্রালেটের সঙ্গে লেয়ার করেছেন ঢিলেঢালা শার্ট। আর বটমে পরেছেন হাইওয়েস্ট ডেনিম প্যান্ট । তাঁর সাজে আকর্ষণ কাড়ছে নাকফুলটি।
নীল-সাদা ব্রালেটের সঙ্গে লেয়ার করেছেন ঢিলেঢালা শার্ট। আর বটমে পরেছেন হাইওয়েস্ট ডেনিম প্যান্ট । তাঁর সাজে আকর্ষণ কাড়ছে নাকফুলটি।
৭/১২
ফুলস্লিভ সাদা গাউনের শ্বেতশুভ্র লুকে নজর কাড়ছেন তিনি।
ফুলস্লিভ সাদা গাউনের শ্বেতশুভ্র লুকে নজর কাড়ছেন তিনি।
৮/১২
স্টাইলিশ কালো কো-অর্ড সেটে নজর কাড়ছেন মিশমি। সুন্দর এই আউটফিটের সঙ্গে অভিনেত্রী বেছে নিয়েছেন এই স্টেটমেন্ট চোকারটি।
স্টাইলিশ কালো কো-অর্ড সেটে নজর কাড়ছেন মিশমি। সুন্দর এই আউটফিটের সঙ্গে অভিনেত্রী বেছে নিয়েছেন এই স্টেটমেন্ট চোকারটি।
৯/১২
বটল গ্রিন বডিকন ড্রেসের সঙ্গে কানে পরেছেন হার্ট শেইপের স্টেটমেন্ট দুল।
বটল গ্রিন বডিকন ড্রেসের সঙ্গে কানে পরেছেন হার্ট শেইপের স্টেটমেন্ট দুল।
১০/১২
কালো শার্ট আর ধূসর রঙের হাইওয়েস্ট প্যান্ট পরেছেন এই লুকে অভিনেত্রী। গলায় পরেছেন গোল্ডেন লেয়ারড নেকপিস।
কালো শার্ট আর ধূসর রঙের হাইওয়েস্ট প্যান্ট পরেছেন এই লুকে অভিনেত্রী। গলায় পরেছেন গোল্ডেন লেয়ারড নেকপিস।
১১/১২
কুশিকাটার বিকিনি টপে
কুশিকাটার বিকিনি টপে
১২/১২
আধুনিকতা আর ঐতিহ্যের নিখুঁত সমন্বয় প্রকাশ পেয়েছে এই লুকে। অফ শোল্ডার লাল টপের সঙ্গে ফ্লোরাল সাদা শাড়ি পরেছেন তিনি। সেজেছেন লাল লিপস্টিক আর মার্বেল জুয়েলরিতে।
আধুনিকতা আর ঐতিহ্যের নিখুঁত সমন্বয় প্রকাশ পেয়েছে এই লুকে। অফ শোল্ডার লাল টপের সঙ্গে ফ্লোরাল সাদা শাড়ি পরেছেন তিনি। সেজেছেন লাল লিপস্টিক আর মার্বেল জুয়েলরিতে।
প্রকাশ: ১৭ আগস্ট ২০২৫, ০৪: ০০
বিজ্ঞাপন