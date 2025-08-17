খলনায়িকা থেকে স্টাইল আইকন, দেখুন তাঁর ১ ডজন লুক

টালিপাড়ার আলোচিত মুখ মিশমি দাস এবার পা রেখেছেন বলিউডেও। টলিউডে তাঁর যাত্রা শুরু হয় কেন্দ্রীয় চরিত্রে অভিনয় করে। তবে পরবর্তীকালে খলনায়িকা ও পার্শ্বচরিত্রে অভিনয় করে দর্শকের মনে বিশেষ জায়গা করে নিয়েছেন সুন্দরী এই অভিনেত্রী। বলা যায়, সিরিয়াল পাড়ার অন্যতম আলোচিত খলনায়িকা তিনি। ‘রাজযোটক’, ‘এই পথ যদি না শেষ হয়’, ‘খেলনা বাড়ি’, ‘কোন গোপনে মন ভেসেছে’—এই ধারাবাহিকগুলোতে তাঁর পারফরম্যান্স সবার নজর কাড়ে। কিন্তু মিশমি দাস শুধু ধারাবাহিকের জনপ্রিয় মুখই নন, সোশ্যাল মিডিয়াতেও তিনি বেশ সক্রিয়। প্রায়ই ভক্তদের সঙ্গে শেয়ার করেন নতুন আপডেট ও নানা লুকের ছবি। প্রতিটি ছবিতেই ফুটে ওঠে তাঁর বোল্ডনেস আর গ্ল্যামারের ঝলক। মিশমি মানেই আলাদা স্টাইল, আলাদা উপস্থিতি। চলুন একনজরে দেখি কলকাতার এই জনপ্রিয় অভিনেত্রীর ভাইরাল লুকগুলো।