সম্পর্কের গুঞ্জন ছাপিয়ে হট পিংকে আবেদন ছড়াচ্ছেন সুস্মিতা

টালিউডের গ্ল্যামার দুনিয়ায় নিজের জায়গা বেশ মজবুত করে ফেলেছেন অভিনেত্রী সুস্মিতা চট্টোপাধ্যায়। সৌন্দর্য, আত্মবিশ্বাস আর অভিনয়দক্ষতার অনন্য মেলবন্ধনে তিনি এখন আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে। পরিচালক সৃজিত মুখার্জির সঙ্গে তাঁর কথিত সম্পর্ক নিয়েও কম কথা হয়না। তবে গুঞ্জন ছাপিয়ে এখন পুরো মনোযোগ নিজের ক্যারিয়ারেই রাখছেন এই তরুণী। ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে পড়াশোনা করেও ২০১৯ সালে মডেল হিসেবে যাত্রা শুরু করেন সুস্মিতা। অল্প সময়েই তিনি ফ্যাশন–দুনিয়ায় নিজের জায়গা তৈরি করে ফেলেন। ২০২১ সালে ‘প্রেম টেম’ চলচ্চিত্রের মাধ্যমে বড় পর্দায় অভিষেক ঘটে তাঁর। এরপর ছোট ও বড়—দুই পর্দাতেই একাধিক কাজ তাঁকে টালিউডের জনপ্রিয় মুখে পরিণত করেছে। দক্ষিণ ভারতীয় চলচ্চিত্রেও অভিনয় করেছেন তিনি। মডেলিং দিয়েই যেহেতু শুরু, তাই ফ্যাশনের প্রতি রয়েছে বিশেষ টান। নিয়মিত সোশ্যাল মিডিয়ায় নিজের নতুন লুক ও স্টাইলের ছবি ভাগ করে নেন অনুরাগীদের সঙ্গে। সম্প্রতি তাঁর হট পিংক লুকের ছবিগুলো ঝড় তুলেছে সোশ্যাল মিডিয়ায়। ছবির গল্পে রইল বিস্তারিত।
ছবি: সুস্মিতার ইন্সটাগ্রাম