টালিউড-বলিউডের ট্রেন্ডসেটার হয়ে উঠছেন এই আবেদনময়ী বং ফ্যাশনিস্তা, দেখুন তাঁর এক ডজন লুক

বড় পর্দায় যাত্রা শুরু হলেও নিজের সত্যিকারের ছন্দ খুঁজে পেয়েছেন নিকিতা দত্ত ছোট পর্দা ও ওটিটি প্ল্যাটফর্মে। একের পর এক চরিত্রে অভিনয় করে ধীরে ধীরে তিনি উঠে এসেছেন আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে। ‘ড্রিম গার্ল’ ধারাবাহিকে সাবলীল অভিনয় করে টেলিভিশন দর্শকের মনে জায়গা করে নিয়েছিলেন তিনি। ‘কবির সিং’-এ তাঁর সংক্ষিপ্ত উপস্থিতিও আলাদা করে নজর কাড়ে দর্শকের। এরপর ‘দ্য বিগ বুল’-এ শক্তিশালী চরিত্রে অভিনয় করে আবারও প্রশংসা কুড়ান নিকিতা। এ বছরই নেটফ্লিক্সে মুক্তিপ্রাপ্ত ‘জুয়েল থিফ’-এ সাইফ আলি খান ও জয়দীপ আহলাওয়াতের মতো তারকাদের সঙ্গে অভিনয় করে আবারও আলোচনায় উঠে এসেছেন নিকিতা। ১৯৯০ সালের নভেম্বরে নয়াদিল্লির একটি বাঙালি পরিবারে জন্ম নিকিতার, শৈশব কেটেছে মুম্বাইয়ে। অর্থনীতিতে পড়াশোনা করলেও তাঁর মন সব সময় অভিনয়ের প্রতি আকৃষ্ট ছিল। কলেজে পড়ার সময় থেকেই বিজ্ঞাপন সংস্থায় কাজ, শরীরচর্চার প্রতি আগ্রহ আর হৃতিক রোশনের প্রতি ফ্যানগার্ল আবেগ—সব মিলিয়ে এক রঙিন ও প্রাণবন্ত তরুণী হয়ে উঠেছিলেন নিকিতা। তবে শুধু প্রতিভাবান অভিনেত্রী নন; স্টাইলের ক্ষেত্রেও তিনি নিজের আলাদা পরিচয় গড়ে তুলেছেন। তাঁর ফ্যাশন চয়েসে দেখা যায় ট্রেন্ড ও কমফোর্টের নিখুঁত মিশেল। ওয়েস্টার্ন হোক বা এথনিক লুক—সব ক্ষেত্রেই তাঁর ক্যারিশমা চোখে পড়ার মতো। অভিনয়, স্টাইল আর আত্মবিশ্বাস—এই তিন শক্তিকে একসূত্রে গেঁথে নিকিতা দত্ত হয়ে উঠেছেন ট্রেন্ডসেটার।