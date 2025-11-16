নতুন সিনেমার প্রচারণায় অপরূপা সুন্দরী প্রিয়াঙ্কা, নিক বললেন ওহ মাই গড

দক্ষিণি সিনেমা গ্লোবট্রটার: বারানসী দিয়ে দাপটে ফিরছেন দেশি গার্ল প্রিয়াঙ্কা চোপড়ার। তাও আবার এসএস রাজামৌলির মতো পরিচালকের সঙ্গে। আর তাঁর বিপরীতে থাকছেন দক্ষিণের মেগাস্টার মহেশ বাবু। নতুন সিনেমার প্রচারণায় ডিজাইনার অনামিকা খান্নার অফ হোয়াইট কাস্টম মেড লেহেঙ্গায় অপরূপা সুন্দরী লাগছে প্রিয়াঙ্কাকে। ছবিগুলো ভক্তদের সঙ্গে শেয়ার করে নিতে গিয়ে তিনি ক্যাপশনে লিখেছেন, এ যেন ভেতরের দেবীর প্রকাশ। আর তাঁর সবচেয়ে বড় ভক্ত ও স্বামী নিক জোনাস কমেন্ট করতে একটুও দেরি করেন নি। মুগ্ধতা প্রকাশ করে লিখেছেন, আমাদের সবার একই কথা; ওহ মাই গড।
ছবি: ইন্সটাগ্রাম