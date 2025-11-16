নতুন সিনেমার প্রচারণায় অপরূপা সুন্দরী প্রিয়াঙ্কা, নিক বললেন ওহ মাই গড
নতুন সিনেমার প্রচারণায় অপরূপা সুন্দরী প্রিয়াঙ্কা, নিক বললেন ওহ মাই গড

দক্ষিণি সিনেমা গ্লোবট্রটার: বারানসী দিয়ে দাপটে ফিরছেন দেশি গার্ল প্রিয়াঙ্কা চোপড়ার। তাও আবার এসএস রাজামৌলির মতো পরিচালকের সঙ্গে। আর তাঁর বিপরীতে থাকছেন দক্ষিণের মেগাস্টার মহেশ বাবু। নতুন সিনেমার প্রচারণায় ডিজাইনার অনামিকা খান্নার অফ হোয়াইট কাস্টম মেড লেহেঙ্গায় অপরূপা সুন্দরী লাগছে প্রিয়াঙ্কাকে। ছবিগুলো ভক্তদের সঙ্গে শেয়ার করে নিতে গিয়ে তিনি ক্যাপশনে লিখেছেন, এ যেন ভেতরের দেবীর প্রকাশ। আর তাঁর সবচেয়ে বড় ভক্ত ও স্বামী নিক জোনাস কমেন্ট করতে একটুও দেরি করেন নি। মুগ্ধতা প্রকাশ করে লিখেছেন, আমাদের সবার একই কথা; ওহ মাই গড।

অনামিকা খান্না বিশেষভাবে বানিয়েছেন এই অফ হোয়াইট লেহেঙ্গা-শাড়িটি প্রিয়াঙ্কার জন্য
সিল্কের ওপরে অরগাঞ্জায় তৈরি ডিপনেক সুইটহার্ট চোলি আর স্কার্টের সঙ্গে ওড়নাটি শাড়ির আঁচলের মতো করেই ড্রেপ করা
টিকলি, ভারি চোকার, টপ আর চুড়িতে সেজেছেন দেশি গার্ল
ফ্লেয়ার দেওয়া লেহেঙ্গায় ফুলেল নকশা করা গিল্ডেড লেসের বর্ডার তাতে
সাজে পরিমিত আমেজ থাকলেও টিপ আর লাল ঠোঁটে আকর্ষণ ছড়াচ্ছেন প্রিয়াঙ্কা
পুরো লুক দেখে দেবী, অপ্সরী বা রানী ।।যাই বলি না কেন, স্বামী নিক জোনাস বলেছেন, ওহ মাই গড
এই লুকেই অভিনেত্রী নতুন সিনেমার প্রমোশন করেছেন। এ সময় পোশাকে যোগ হয়েছে অ্যান্টিক ফিনিশের বেল্ট
দেশি লুকেই ভালোবাসা জানিয়েছেন দেশি গার্ল তাঁর ভক্তদের এই অনুষ্ঠানে গিয়ে।
ছবি: ইন্সটাগ্রাম

প্রকাশ: ১৬ নভেম্বর ২০২৫, ১০: ০৬
