রাত-পোশাক আর বোল্ড ড্রেসিংয়ের ছড়াছড়ি, আফটার পার্টি লুকে মেট গালার ২০ তারকা

মে মাসের প্রথম সোমবারের মূল আয়োজন শেষ হলেও, মেট গালার রেশ থেকে যায়। সেই রেশেই নিউইয়র্কজুড়ে জমে ওঠে একের পর এক আফটার পার্টি । আফটার পার্টিগুলো এবার যেন রেড কার্পেটেরই এক সম্প্রসারিত অধ্যায়। মূল আয়োজন শেষ হওয়ার পরই শুরু হয় ফ্যাশনের আরেকটি নতুন পর্ব।পার্টিতে তারকারা হাজির হন আরও সাহসী আর খোলামেলা লুকে। সোমবার রাতেই এ-লিস্ট তারকারা পার্টি থেকে পার্টিতে ছুটেছেন, আর বদলে ফেলেছেন তাঁদের প্রথম লুক, বেছে নিয়েছেন তুলনামূলক বেশি রিভিলিং স্টাইল। এবারের থিম ছিল “কস্টিউম আর্ট ”এবং ড্রেস কোড “ফ্যাশন ইজ আর্ট "- যা মূল আয়োজনের ভেতরে ফ্যাশনের এক নির্দিষ্ট ছক তৈরি করেছিল। কিন্তু সেই ছক যেন গালা ভেন্যুর বাইরেই ভেঙে যায়। শহরজুড়ে প্রায় ডজনখানেক আফটার পার্টিতে তারকারা নিজেদের মতো করে স্টাইলকে নতুনভাবে উপস্থাপন করেছেন। তবে সবাই যে শুধু সাহসী লুকেই গেছেন, তা নয়। কেউ কেউ বরং স্বস্তির দিকেই ঝুঁকেছেন। কেটি পেরি, হেইলি বিবার, মার্গট রবিসহ অনেকেই জমকালো, কনসেপ্টুয়াল লুক ছেড়ে বেছে নিয়েছেন মিনিমাল স্টাইল। আবার কেউ কেউ মেট গালার নির্ধারিত ড্রেস কোডকেই আফটার পার্টির লুকে নতুনভাবে তুলে ধরেছেন। কেন্ডাল জেনারের মতো তারকারা তো এক রাতেই একাধিকবার স্টাইল বদলে চমক ছড়িয়েছেন। অনেক তারকার কাছে এটি ছিল রেড কার্পেট লুক দেখানোর দ্বিতীয় সুযোগ, ফলে এক রাতেই একাধিক আউটফিটে চমকে দিয়েছেন তারকারা।
