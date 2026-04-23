কফিতেই থমকে যায় ফিটনেস: মিস ইউনিভার্স হারনাজ সান্ধুর চমকপ্রদ অভিজ্ঞতা

হঠাৎ ওজন বাড়ার কারণে সামাজিক মাধ্যমে তীব্র সমালোচনার মুখে পড়তে হয় হারনাজকে। সম্প্রতি এক পডকাস্টে নিজেই জানান, সেসময় তিনি ভুগছিলেন সেলিয়াক রোগে, যা গ্লুটেনজাত খাবার গ্রহণ করলে শরীরে নানা প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে।
এই কঠিন সময়েই নিজের শরীরকে নতুন করে গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত নেন তিনি। নিয়মিত জিম, নিয়ন্ত্রিত জীবনযাপন সব চলছিল ঠিকঠাক। কিন্তু এই পথেই ছিল একটি ছোট অথচ গুরুত্বপূর্ণ ভুল।
এক সাক্ষাৎকারে হারনাজ খোলাখুলি বলেন, নিউইয়র্কে থাকার সময় জিম শেষে তার এক অভ্যাস তৈরি হয়। চিনিসহ কফি পান করার। বিশেষ করে স্টারবাকস-এর ভেন্টি ক্যারামেল ফ্রাপুচিনো, অতিরিক্ত সিরাপ আর ড্রিজলসহ—যা আসলে একপ্রকার ডেজার্টের মতোই।
তার ভাষায়, “জিমের পর এমন পানীয় নেওয়া সত্যিই ভুল ছিল।” নিয়মিত ব্যায়াম করলেও এই অতিরিক্ত চিনি গ্রহণ তার শরীরের গড়নে প্রভাব ফেলেছিল।
শুধু খাবার নয়, মানসিক অবস্থাও তার শরীরের পরিবর্তনে বড় ভূমিকা রেখেছিল। নিজের প্রত্যাশা অনুযায়ী দ্রুত পরিবর্তন না দেখতে পেয়ে হতাশ হয়ে পড়তেন তিনি। সেই হতাশা কাটাতে কখনো কখনো খাবারের ওপরই নির্ভর করতেন—যা ধীরে ধীরে একটি ‘কমফোর্ট জোন’ হয়ে ওঠে।
তবে হারনাজের গল্প এখানে থেমে থাকেনি। ধৈর্য, শৃঙ্খলা এবং নিজের প্রতি বিশ্বাস—এই তিনকে সঙ্গী করেই তিনি এগিয়ে যান। শুরুতে আয়নায় পরিবর্তন না দেখলেও, তিনি হাল ছাড়েননি। ওজন মাপার যন্ত্রের দিকে না তাকিয়ে, নিজের পরিশ্রেম ওপর ভরসা রাখেন। অবশেষে ছয় মাস পর তিনি দেখতে পান কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তন।
বলিউডে অভিষেকের আগে তার এই রূপান্তর নতুন করে সবার নজর কাড়ে। বাগি ফোর-এ টাইগার শ্রফ-এর সঙ্গে অভিনয়ের প্রস্তুতিতে তার এই পরিবর্তন যেন এক নতুন আত্মবিশ্বাসের গল্প বলে।
হারনাজ সান্ধুর এই অভিজ্ঞতা শুধু একজন তারকার ব্যক্তিগত গল্প নয়, বরং একটি গুরুত্বপূর্ণ বার্তা—শরীরের পরিবর্তন সময়সাপেক্ষ, আর সেই পথে ছোট ছোট অভ্যাসই গড়ে দেয় বড় পার্থক্য।
