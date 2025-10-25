সিনেমায় আসতে কত দেরি, সুন্দরী? দেখুন এই স্টারকিডের যত আকর্ষণীয় লুক
সিনেমায় আসতে কত দেরি, সুন্দরী? দেখুন এই স্টারকিডের যত আকর্ষণীয় লুক

গম্ভীর থাকলে বাবার মতো লাগে আর হাসলেই মায়ের মুখটা ভেসে ওঠে চোখে।  মুখ দেখলে বলে দিতে হয় না এই স্টারকিড কাদের সন্তান। সিনেমায় তাঁকে দেখার জন্য অধীর ভক্তরা। কারণ বাবা-মা দুজনই বলিউডের সুপারস্টার যাকে বলে। কাজল আর অজয় দেবগণের কথাই বলছি। চলুন দেখে নিই তাদের স্টাইলিশ কন্যার যত আকর্ষণীয় লুক। ২২ বছর বয়সেই ইন্টারনেট সেনসেশন বনে গিয়েছেন নাইসা দেবগণ। স্কুল-কলেজ পেরিয়ে এখন নাকি পড়ছেন সুইজারল্যান্ডের এক বিশ্ববিদ্যালয়ে। তবে প্রায়ই দেখা দেন তিনি নানা বলিউড পার্টি আর নজরকাড়া ফটোশুটে। সবার এখন একটাই প্রশ্ন। সিনেমায় আসতে কত দেরি, সুন্দরী?

ফুশিয়া ব্রোকেড স্কার্টের সঙ্গে সোনালি টপের লেহেঙ্গা পরেছেন নাইসা। সঙ্গে ম্যাচিং ওড়না আর সফট কার্লস
থাই স্লিট কালো স্কার্ট, রংচঙে রেট্রো আমেজের ব্রালেট টপ আর কোট বেছে নিয়েছেন এখানে এই স্টাইলিশ স্টারকিড
মায়ের মতোই মোহনীয় লাগছেন নাইসা লাল নেটের শাড়ি আর ডিপ ভি নেক ম্যাচিং ব্লাউজে
আকাশী আর অলিভের প্রাধান্য লেহেঙ্গার প্রিন্টেড ফেব্রিকে। নজর কাড়ছে নাইসার চোকার
ঝলমলে সোনালি লেহেঙ্গাইয় আলো-আঁধারিতে দোলনায় বসে আছেন তিনি
প্যাস্টেল মিন্টে কারুকাজ করা লেহেঙ্গা আর বড় চাঁদবালিতে দেখা যাচ্ছে নাইসাকে এখানে
স্ট্র্যাপলেস সিকুইনের রূপালি করসেট টপের সঙ্গে ম্যাচিং শাড়িতে কাজল-কন্যা
এখানেও সিকুইনের ছড়াছড়ি। ঝলমলে শাড়িটিতে আবেদনময়ী লাগছে বেশ নাইসাকে
সোনালি লেহেঙ্গায় আকর্ষণ ছড়াচ্ছেন তিনি
এখানেও লেহেঙ্গা। তবে বেবি পিংক। বেশ ফ্লেয়ার দেওয়া লেহেঙ্গার সঙ্গে টিউব টপ ঘরানার চোলি দেখা যাচ্ছে নাইসার লুকে
উজ্জ্বল কমলা ড্রেসে ড্যাডি'স গার্ল নাইসা
মায়ের সঙ্গে অবশ্য ম্যাচিং আইভরি-রূপালি কেপ ড্রেসে বেশ গ্ল্যাম লুকে দেখা যাচ্ছে এই স্টারকিডকে
ছবি: ইন্সটাগ্রাম

প্রকাশ: ২৫ অক্টোবর ২০২৫, ০৪: ০০
