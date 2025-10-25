সিনেমায় আসতে কত দেরি, সুন্দরী? দেখুন এই স্টারকিডের যত আকর্ষণীয় লুক

গম্ভীর থাকলে বাবার মতো লাগে আর হাসলেই মায়ের মুখটা ভেসে ওঠে চোখে। মুখ দেখলে বলে দিতে হয় না এই স্টারকিড কাদের সন্তান। সিনেমায় তাঁকে দেখার জন্য অধীর ভক্তরা। কারণ বাবা-মা দুজনই বলিউডের সুপারস্টার যাকে বলে। কাজল আর অজয় দেবগণের কথাই বলছি। চলুন দেখে নিই তাদের স্টাইলিশ কন্যার যত আকর্ষণীয় লুক। ২২ বছর বয়সেই ইন্টারনেট সেনসেশন বনে গিয়েছেন নাইসা দেবগণ। স্কুল-কলেজ পেরিয়ে এখন নাকি পড়ছেন সুইজারল্যান্ডের এক বিশ্ববিদ্যালয়ে। তবে প্রায়ই দেখা দেন তিনি নানা বলিউড পার্টি আর নজরকাড়া ফটোশুটে। সবার এখন একটাই প্রশ্ন। সিনেমায় আসতে কত দেরি, সুন্দরী?
ছবি: ইন্সটাগ্রাম