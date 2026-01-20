২০১৬ ফ্ল্যাশব্যাক ট্রেন্ডে দেখুন তখন কেমন ছিলেন এই সময়ের জনপ্রিয় দুই তারকা
লুক

নতুন বছরের এ সময়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে একটা নতুন ফ্ল্যাশব্যাক ট্রেন্ড আলোচনায় এসেছে। যেখানে সবাই ১০ বছর আগের নিজের ছবি শেয়ার করে বর্তমান ছবির সঙ্গে তুলনা করছেন। এই ট্রেন্ড শুধু স্মৃতিচারণা নয়, নিজের পরিবর্তিত স্টাইল, আত্মবিশ্বাস ও যাত্রার গল্প শেয়ার করার একটি সুন্দর মাধ্যমও। অনেক তারকারাও এতে অংশ নিয়েছেন। অনেকেই ছবির সঙ্গে লিখছেন নিজেদের জীবনের মোড় ঘোরানো মুহূর্তের কথা। কেউ বলছেন কঠিন সময় পেরোনোর গল্প, কেউবা নিজের স্বপ্নে বিশ্বাস রাখার বার্তা দিচ্ছেন নতুন প্রজন্মকে। ফ্যাশনের দিক থেকেও এই ট্রেন্ড আলাদা গুরুত্ব পাচ্ছে। ১০ বছর আগের ট্রেন্ডি পোশাক, মেকআপ আর হেয়ারস্টাইল আজ আবার আলোচনায়। যা একসময় পুরোনো বলে মনে হয়েছিল, তা রেফারেন্সও হয়ে উঠছে নতুন প্রজন্মের জন্য। ফ্যাশন যে আসলে একটি চক্র, এই ট্রেন্ড সেটাই মনে করিয়ে দিচ্ছে। সবচেয়ে বড় কথা, এই ট্রেন্ড তারকাদের আরও মানবিক করে তুলেছে। নিখুঁত বর্তমানের পেছনে থাকা অসম্পূর্ণ অতীতকে সামনে এনে তাঁরা বলছেন—বদলানো স্বাভাবিক, বড় হওয়াটাই জীবন। ২০১৬ থেকে ২০২৬—এই ১০ বছরের ফ্ল্যাশব্যাক ট্রেন্ডে গা ভাসিয়েছেন বাংলাদেশের জনপ্রিয় তারকা মেহজাবীন চৌধুরী ও তাসনিয়া ফারিণ। তাঁরা দেখিয়ে দিলেন, বদল মানে শুধু শুধু চেহারার রূপান্তরই নয়; বরং অভিজ্ঞতায় পরিণত হওয়া, নিজের জায়গা নিজে তৈরি করা। ইনস্টাগ্রামে শেয়ার করা আগের সেই ছবিগুলো দেখে আসি চলুন:

মেহজাবীন চৌধুরী

ছবিগুলো ইনস্টাগ্রামে শেয়ার করে অভিনেত্রী লিখেছেন, ‘২০১৬ দেখতে এমন ছিল।’

তাসনিয়া ফারিণ

অভিনেত্রী ১০ বছর আগের ছবিগুলো শেয়ার করে ক্যাপশনে লিখেছেন, ‘২০১৬ সালের ট্রেন্ড চ্যালেঞ্জে যোগ দিলাম। সেই সুন্দর আর পুরোনো দিনগুলোর কথা মনে পড়ে।’

প্রকাশ: ২০ জানুয়ারি ২০২৬, ০৭: ০৪
