নোরা ফাতেহির ফ্যাশন বিস্ফোরণ: নটেড শার্টেই ব্রালেট ভাইব

নাইন্টিজ থিমে নিজেকে সাজানোর কথা ছিল নোরা ফাতেহির। এরপর যা দেখা গেল তাকে ফ্যাশন বিস্ফোরণ ছাড়া আর কিছু বলা যায় না। নটেড শার্ট আর স্লিট স্কার্টে এই গ্লোবাল ফ্যাশন আইকনের 'নাইন্টিজ গার্ল' লুক সত্যিই অবাক করা। নব্বই দশকের সাজে তো অনেকেই দেখা দেন। আর সেই সময়ে আবেদনময় লুকে এরকম বোতাম দেওয়া ডেনিম পেন্সিল স্কার্ট আর নটেড সিম্পল সাদা শার্টের ছিল আলাদা কদর। সেই ক্ল্যাসিক ফ্যাশন মোমেন্টকেই নিজস্ব টাচ দিয়েছেন নোরা এখানে। ওউন করেছেন দাপটের সঙ্গে। বিটিএস রিলে দেখা যাচ্ছে এর পেছনের এফোর্ট। জিকিউ সাময়িকীর 'বেস্ট ড্রেসড নাইট' লুকের জন্যই এই মহা আয়োজন।
ছবি: ইন্সটাগ্রাম