লাখো হৃদয় ভেঙে বিয়ে করে ফেললেন এই সুন্দরীতমা অভিনেত্রী? দেখুন তাঁর যত ব্রাইডাল লুক
লুক

লাখো হৃদয় ভেঙে বিয়ে করে ফেললেন এই সুন্দরীতমা অভিনেত্রী? দেখুন তাঁর যত ব্রাইডাল লুক

শেয়ার করুন
ফলো করুন


কয়েক মাস আগেই বাংলাদেশ থেকে ঘুরে গিয়েছেন তিনি। অত্যন্ত জনপ্রিয় এই পাকিস্তানি অভিনেত্রী ভারত, বাংলাদেশসহ বহু দেশেই। অভিনয়ের সঙ্গে সঙ্গে এই সুন্দরীতমা অভিনেত্রীর রূপেও মজে থাকেন ভক্তরা। তাই তো সম্প্রতি তাঁর বিয়ের গুঞ্জনে লাখো হৃদয় ভেঙে খানখান হচ্ছিল। জানা যায়, পাকিস্তানি গায়ক আসিম আজহারের সঙ্গে বহুদিন ধরেই অন অ্যান্ড অফ সম্পর্কে আছেন হানিয়া। শোনা গিয়েছিল এই রমজানেই বিয়ে করছেন তাঁরা। এক পাকিস্তানি জ্যোতিষী তো তাঁদের ডিভোর্সের খবরও শুনিয়ে দিয়েছেন। হানিয়া এই নিয়ে হেসে বলেছেন, আগে বিয়ে তো হয়ে দিন! এর মধ্যেই সেই আসিমের সঙ্গেই এক ব্রাইডাল লুকের নাচের ভিডিও এখন ভাইরাল। সবাই ধরেই নিচ্ছিল বিয়ে সেরে ফেলেছেন তাঁরা। তবে পরে জানা যায়, এটি কোনো এক বিয়ে থিমের পার্টি বা মিউজিক ভিডিওর শুট। তবে হানিয়াকে কিন্তু প্রায়ই নানা চোখধাঁধানো ব্রাইডাল লুকে দেখা যায়। চলুন দেখে আসি কনের সাজে এই সুন্দরীতমা অভিনেত্রীকে কেমন লাগে।

১/৯
বিয়ের লেহেঙ্গায় হানিয়া আমির মানেই চোখধাঁধানো লুক
বিয়ের লেহেঙ্গায় হানিয়া আমির মানেই চোখধাঁধানো লুক
বিজ্ঞাপন
২/৯
প্রোপোজ ডেতে ব্রাইডাল আমেজের শারারা-তে এই ছবি শেয়ার করেছেন হানিয়া বিয়ে নিয়ে গুঞ্জনের মাঝে
প্রোপোজ ডেতে ব্রাইডাল আমেজের শারারা-তে এই ছবি শেয়ার করেছেন হানিয়া বিয়ে নিয়ে গুঞ্জনের মাঝে
বিজ্ঞাপন
৩/৯
জানা গেল, তিনি আসলে মজা করেই করছেন এই কাজ। এখানে পরেছেন জারদৌসি কাজের টিল লেহেঙ্গা
জানা গেল, তিনি আসলে মজা করেই করছেন এই কাজ। এখানে পরেছেন জারদৌসি কাজের টিল লেহেঙ্গা

এর মধ্যেই হানিয়া আমির ও আসিম আজহারের এই ভিডিও ভাইরাল হয়েছে। মনে হচ্ছে যেন হলুদ ব্রাইডের লুকেই নাচছেন হানিয়া।

৪/৯
প্যাস্টেল শেডের ব্রাইডাল গারারার সঙ্গে টানা দেওয়া ঝুমকা আর টিকলি পরেছেন হানিয়া। মেহেদি রাঙা হাত নজর কাড়ছে
প্যাস্টেল শেডের ব্রাইডাল গারারার সঙ্গে টানা দেওয়া ঝুমকা আর টিকলি পরেছেন হানিয়া। মেহেদি রাঙা হাত নজর কাড়ছে
৫/৯
সি গ্রিন ব্রাইডাল লেহেঙ্গায় অ্যান্টিক কারুকাজ
সি গ্রিন ব্রাইডাল লেহেঙ্গায় অ্যান্টিক কারুকাজ
৬/৯
স্লিভলেস কোটির সঙ্গে জরী বসানো গোলাপি লেহেঙ্গায় হানিয়া
স্লিভলেস কোটির সঙ্গে জরী বসানো গোলাপি লেহেঙ্গায় হানিয়া
৭/৯
জমকালো সোনালি কারুকাজ করা অফ হোয়াইট লেহেঙ্গায় রীতিমতো বিয়ের মালা গলায় দিয়ে ব্রাইডাল শুট করেছেন হানিয়া।
জমকালো সোনালি কারুকাজ করা অফ হোয়াইট লেহেঙ্গায় রীতিমতো বিয়ের মালা গলায় দিয়ে ব্রাইডাল শুট করেছেন হানিয়া।
৮/৯
আইস ব্লু ব্রাইডাল লেহেঙ্গায় হানিয়া
আইস ব্লু ব্রাইডাল লেহেঙ্গায় হানিয়া
৯/৯
ভাইরাল এই ব্রাইডাল ওড়নায় হানিয়া বেশ সাড়া জাগিয়েছিলেন
ভাইরাল এই ব্রাইডাল ওড়নায় হানিয়া বেশ সাড়া জাগিয়েছিলেন

ছবি: ইন্সটাগ্রাম

প্রকাশ: ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ০৬: ২০
বিজ্ঞাপন