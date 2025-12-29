লিচুর বাগানে গিয়ে বদলে গেলেন এই অভিনেত্রী, দেখুন বছর জুড়ে তাঁর ১০টি গ্ল্যাম লুক

সুন্দরী এই অভিনেত্রীকে স্নিগ্ধ লুক, মিনিমাল সাজের জন্যই বেশি চিনি আমরা। মিষ্টি হাসি আর পরিমিত আবেদনে মুগ্ধ করে এসেছেন তিনি ছোট পর্দা আর সামাজিক মাধ্যমে। তবে এ বছর সাবিলা নূর নিজেকে বড় পর্দায় নতুন করে আবিষ্কার করেছেন শাকিব খানের বিপরীতে তান্ডব সিনেমায়। বিশেষ করে ভাইরাল লিচুর বাগানে গানে আমরা দেখতে পেয়েছি এক অন্য সাবিলাকে। এরপর তিনি প্রায়ই দেখা দিচ্ছেন পুরোদস্তুর গ্ল্যাম লুকে। চলুন বছর জুড়ে তাঁর বদলে যাওয়া ১০টি নজরকাড়া লুক দেখে আসি।
ছবি: লিচুর বাগানে গানের ইউটিউব ভিডিওর স্ক্রিনশট ও সাবিলার ইন্সটাগ্রাম