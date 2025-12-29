লিচুর বাগানে গিয়ে বদলে গেলেন এই অভিনেত্রী, দেখুন বছর জুড়ে তাঁর ১০টি গ্ল্যাম লুক
সুন্দরী এই অভিনেত্রীকে স্নিগ্ধ লুক, মিনিমাল সাজের জন্যই বেশি চিনি আমরা। মিষ্টি হাসি আর পরিমিত আবেদনে মুগ্ধ করে এসেছেন তিনি ছোট পর্দা আর সামাজিক মাধ্যমে। তবে এ বছর সাবিলা নূর নিজেকে বড় পর্দায় নতুন করে আবিষ্কার করেছেন শাকিব খানের বিপরীতে তান্ডব সিনেমায়। বিশেষ করে ভাইরাল লিচুর বাগানে গানে আমরা দেখতে পেয়েছি এক অন্য সাবিলাকে। এরপর তিনি প্রায়ই দেখা দিচ্ছেন পুরোদস্তুর গ্ল্যাম লুকে। চলুন বছর জুড়ে তাঁর বদলে যাওয়া ১০টি নজরকাড়া লুক দেখে আসি।

১/১০
লিচুর বাগানে গানে এই সাদা শাড়ির আবেদনময় লুক দিয়ে সাবিলা নূর জয় করেছেন লাখো হৃদয়
২/১০
ঝলমলে আইটেম গানের লুকে গ্ল্যামার ছড়াচ্ছেন সাবিলা অলিভ অস্টিউম আর বিশাল কানবালায়
৩/১০
ম্যাজেন্টা ঝিলিমিলি মিনি স্কার্টের কস্টিউমে চমক দেখিয়েছেন সাবিলা নেচে-গেয়ে মেগাস্টার শাকিব খানের সঙ্গে
৪/১০
এরপর সাবিলার পুরো বডি ল্যাঙ্গুয়েজেই এসেছে গ্ল্যাম আমেজ। এখানে পরেছেন সিকুইনের ভি নেক বডিকন ড্রেস। সঙ্গে গ্ল্যাম মেকওভার আর ম্যাচিং লেয়ারিং।
৫/১০
বেবি পিংকে সোনালির কারুকাজের ঝলমলে শাড়ির সঙ্গে সফট গ্ল্যাম মেকওভার আর সফট কার্লস বেছে নিয়েছেন সাবিলা
৬/১০
সাদা শিয়ার ফেব্রিকের ফুলেল শাড়ির এই পুরোদস্তুর গ্ল্যামারাস লুকে নজর কাড়ছে বাবল কার্ল করা লম্বা চুল।
৭/১০
সাফিয়া সাথীর নজরকাড়া বেনারসি শাড়ি ও আকর্ষণীয় ব্যাকলেস ব্লাউজে সাবিলা সত্যিই মোহনীয়
৮/১০
ম্যাজেন্টা বডিকন মারমেইড কাটের গাউনেআবেদনময় লুকে সাবিলা
৯/১০
ফুলেল প্রিন্টের ম্যাচিং শাড়ি ও স্লিভলেস ব্লাউজের সঙ্গে সফট গ্ল্যাম মেকওভারে সাবিলা
১০/১০
সাদা শার্টে পুলসাইডে আবেদন ছড়াচ্ছেন সাবিলা
ছবি: লিচুর বাগানে গানের ইউটিউব ভিডিওর স্ক্রিনশট ও সাবিলার ইন্সটাগ্রাম

প্রকাশ: ২৯ ডিসেম্বর ২০২৫, ০৪: ৪৩
