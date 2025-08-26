পান্না-সবুজ শাড়ির লুকে রাজকীয় আমেজ ছড়ালেন যিনি

তমা মির্জার সৌন্দর্য নিয়ে নতুন করে কিছুই বলার নেই। একেবারে প্রাকৃতিকভাবেই তিনি সব দিক দিয়ে সুন্দর। মাদকতাময় মুখশ্রী আর দারুণ ফিগারের এই অভিনেত্রীকে মানিয়ে যায় সব ধরনের পোশাক। এমনিতেই তিনি প্রায়ই বিভিন্ন নন–গ্ল্যামারাস চরিত্রে অভিনয় করেন। এখানে সাজপোশাকে গ্ল্যামার ছড়ানোর অবকাশ থাকে না এই অভিনেত্রীর। তবে বিভিন্ন অনুষ্ঠান আর ফটোশুটে তমা মির্জা গ্ল্যাম লুকের মেকওভার আর ঝলমলে পোশাকে দেখা দেন। সম্প্রতি এমনই একটি লুকে তিনি গ্ল্যামার ছড়িয়েছেন।
ভাবনা, স্টাইলিং ও মেকআপ: জাহিদ খান ব্রাইডাল মেকওভার
ছবি: জাহিদ খান ব্রাইডাল মেকওভারের ইন্সটাগ্রাম