পান্না-সবুজ শাড়ির লুকে রাজকীয় আমেজ ছড়ালেন যিনি
লুক

পান্না-সবুজ শাড়ির লুকে রাজকীয় আমেজ ছড়ালেন যিনি

শেয়ার করুন
ফলো করুন

তমা মির্জার সৌন্দর্য নিয়ে নতুন করে কিছুই বলার নেই। একেবারে প্রাকৃতিকভাবেই তিনি সব দিক দিয়ে সুন্দর। মাদকতাময় মুখশ্রী আর দারুণ ফিগারের এই অভিনেত্রীকে মানিয়ে যায় সব ধরনের পোশাক। এমনিতেই তিনি প্রায়ই বিভিন্ন নন–গ্ল্যামারাস চরিত্রে অভিনয় করেন। এখানে সাজপোশাকে গ্ল্যামার ছড়ানোর অবকাশ থাকে না এই অভিনেত্রীর। তবে বিভিন্ন অনুষ্ঠান আর ফটোশুটে তমা মির্জা গ্ল্যাম লুকের মেকওভার আর ঝলমলে পোশাকে দেখা দেন। সম্প্রতি এমনই একটি লুকে তিনি গ্ল্যামার ছড়িয়েছেন।

১/৯
দেশের সুপরিচিত ডিজাইনার সাফিয়া সাথীর শাড়িতে তমা মির্জাকে অন্য রকম সুন্দর লাগছে।
দেশের সুপরিচিত ডিজাইনার সাফিয়া সাথীর শাড়িতে তমা মির্জাকে অন্য রকম সুন্দর লাগছে।
বিজ্ঞাপন
২/৯
পান্না সবুজ শাড়ি ও ঝলমলে ব্লাউজে তমা মির্জা ফ্রেমবন্দী হয়েছেন একেবারে রাজকীয় আমেজে।
পান্না সবুজ শাড়ি ও ঝলমলে ব্লাউজে তমা মির্জা ফ্রেমবন্দী হয়েছেন একেবারে রাজকীয় আমেজে।
বিজ্ঞাপন
৩/৯
একরঙা শাড়ির সঙ্গে লাইমলাইট চুরি করে নিয়েছে স্টেটমেন্ট ব্লাউজটি। মুক্তা, সাদা–পান্না সবুজ পাথর আর নিখুঁত বিডওয়ার্কে সাজানো পুরো ব্লাউজ তমার গ্ল্যামারকে আরও বহুগুণ বাড়িয়ে তুলেছে।
একরঙা শাড়ির সঙ্গে লাইমলাইট চুরি করে নিয়েছে স্টেটমেন্ট ব্লাউজটি। মুক্তা, সাদা–পান্না সবুজ পাথর আর নিখুঁত বিডওয়ার্কে সাজানো পুরো ব্লাউজ তমার গ্ল্যামারকে আরও বহুগুণ বাড়িয়ে তুলেছে।
৪/৯
মেকআপের কথা না বললেই নয়। দেশের জনপ্রিয় সৌন্দর্য সদন জাহিদ খান ব্রাইডাল মেকওভারের গ্ল্যামারাস মেকআপে সেজেছেন তমা।
মেকআপের কথা না বললেই নয়। দেশের জনপ্রিয় সৌন্দর্য সদন জাহিদ খান ব্রাইডাল মেকওভারের গ্ল্যামারাস মেকআপে সেজেছেন তমা।
৫/৯
ঠোঁটে শোভা পাচ্ছে ন্যুড লিপস্টিক, গালে গোলাপি শেডের ব্লাশ অন আর হাইলাইটার দিয়েছেন অভিনেত্রী।
ঠোঁটে শোভা পাচ্ছে ন্যুড লিপস্টিক, গালে গোলাপি শেডের ব্লাশ অন আর হাইলাইটার দিয়েছেন অভিনেত্রী।
৬/৯
সবুজ টোনের স্মোকি আইশ্যাডো আর নাটকীয় আইলাইনারে চোখের মাদকতা যেন আরও বেড়ে উঠেছে বহুগুণ।
সবুজ টোনের স্মোকি আইশ্যাডো আর নাটকীয় আইলাইনারে চোখের মাদকতা যেন আরও বেড়ে উঠেছে বহুগুণ।
৭/৯
তমার পরা আকর্ষণীয় জুয়েলারিগুলোও জাহিদ খান ব্রাইডাল কালেকশনের। পান্না সবুজ পাথরের চোকার–নেকলেস, কানের দুল ও চুড়ি—সব মিলিয়ে জুয়েলারিতেও এসেছে এক বিশেষ আভিজাত্য।
তমার পরা আকর্ষণীয় জুয়েলারিগুলোও জাহিদ খান ব্রাইডাল কালেকশনের। পান্না সবুজ পাথরের চোকার–নেকলেস, কানের দুল ও চুড়ি—সব মিলিয়ে জুয়েলারিতেও এসেছে এক বিশেষ আভিজাত্য।
৮/৯
অভিনেত্রীর স্লিক বান হেয়ারস্টাইলে শোভা পাচ্ছে মুক্তার ঝুলে থাকা লম্বা অলংকার, যা আলাদা মাত্রা যোগ করেছে তাঁর এই সাজে।
অভিনেত্রীর স্লিক বান হেয়ারস্টাইলে শোভা পাচ্ছে মুক্তার ঝুলে থাকা লম্বা অলংকার, যা আলাদা মাত্রা যোগ করেছে তাঁর এই সাজে।
৯/৯
সাম্প্রতিক এই লুক যেন আবারও প্রমাণ করে, তমা মির্জা কেবল নায়িকাই নন; বরং ফ্যাশনেরও এক অনন্য আইকন।
সাম্প্রতিক এই লুক যেন আবারও প্রমাণ করে, তমা মির্জা কেবল নায়িকাই নন; বরং ফ্যাশনেরও এক অনন্য আইকন।

ভাবনা, স্টাইলিং ও মেকআপ: জাহিদ খান ব্রাইডাল মেকওভার

ছবি: জাহিদ খান ব্রাইডাল মেকওভারের ইন্সটাগ্রাম

প্রকাশ: ২৬ আগস্ট ২০২৫, ০৩: ৪৪
বিজ্ঞাপন