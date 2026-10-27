পোলকা ডট গাউনে কিমের ব্যতিক্রমী ফটোশুট, সঙ্গী দুই ডালমেশিয়ান

ফ্যাশনে সাহসী পোশাক আর ব্যতিক্রমী উপস্থাপনায় বরাবরই আলোচনায় থাকেন কিম কার্দাশিয়ান। এবার রোমে ‘অল’স ফেয়ার’ সিরিজের প্রচারণায় সাদা-কালো পোলকা ডটের গাউনে নজর কাড়লেন এই তারকা।
বিয়ের পোশাকের আদলে তৈরি গাউনটিতে লেস, করসেট আর সাহসী কাটআউটের সমন্বয় এনেছে ভিন্ন মাত্রা।
দুই ডালমেশিয়ান কুকুরের সঙ্গে তাঁর ফটোশুটও নজর কেড়েছে। কিমের পরনে ছিল ফ্যাশন ব্র্যান্ড গালিয়া লাহাভের ফল ২০২৭ সংগ্রহের স্ট্র্যাপলেস গাউন।
সাদা জমিনে কালো পোলকা ডটের নকশায় তৈরি পোশাকটির ওপরের অংশে ছিল হৃদয়াকৃতির নেকলাইন ও বডিহাগিং করসেট।
করসেটের চারপাশে লেসের কাজ গাউনটিতে যোগ করেছে বিয়ের পোশাকের আবহ। কোমরের দুই পাশে সাহসী কাটআউট নকশা পোশাকটিকে দিয়েছে আধুনিক ও ব্যতিক্রমী ছোঁয়া ।
গাউনের নিচের অংশের লো-ওয়েস্ট নকশার মারমেইড-ধাঁচের স্কার্টটিও এই লুকের আকর্ষণ। প্লিটের কাজ আর পেছনে লম্বা ট্রেন পোশাকটিতে এনেছে আভিজাত্য।
পোলকা ডটের চিরায়ত আবেদন, লেসের সূক্ষ্ম কারুকাজ আর করসেটের আধুনিক নকশা—সব মিলিয়ে কিমের এই সাজে ফুটে উঠেছে সাহসী ফ্যাশনের ছাপ। গাউনটি গালিয়া লাহাভের ফল ২০২৭ সংগ্রহের অংশ। নিউইয়র্ক ব্রাইডাল ফ্যাশন উইকের র্যাম্পেও দেখা গেছে নকশাটি। কিমের এই সাজের স্টাইলিং করেছেন ল রোচ।
পোশাকের নকশাকে প্রাধান্য দিতে গয়না এড়িয়ে গেছেন কিম। চুল বেঁধেছিলেন পরিপাটি উঁচু পনিটেলে। পায়ে ছিল জিমি চুর হিল।
তবে কিমের এই ফটোশুটে বাড়তি আকর্ষণ যোগ করেছে দুই ডালমেশিয়ান কুকুর। গাউনের সাদা-কালো পোলকা ডট আর কুকুর দুটির গায়ের কালো ছোপ যেন একই নকশার দুই ভিন্ন রূপ। পোশাকের সঙ্গে এই অপ্রত্যাশিত সমন্বয় ফটোশুটটিকে দিয়েছে আলাদা মাত্রা। রোমে তোলা ছবিগুলো ইনস্টাগ্রামে প্রকাশ করে কিম ক্যাপশনে লিখেছেন, ‘স্পটেড ইন রোম’—অর্থাৎ রোমে দেখা মিলল তাঁর।
ছবি: ইন্সটাগ্রাম