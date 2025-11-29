চুম্বনের দৃশ্য নিয়ে তুমুল আলোচনায় এই বিউটি কুইন, দেখুন তাঁর চোখজুড়ানো ১০ লুক
চুম্বনের দৃশ্য নিয়ে তুমুল আলোচনায় এই বিউটি কুইন, দেখুন তাঁর চোখজুড়ানো ১০ লুক

জান্নাতুল ফেরদৌস ঐশী ২০১৮ সালে মিস ওয়ার্ল্ড বাংলাদেশ হয়েছিলেন। এরপর আর পেছনে ফিরে তাকাতে হয় নি তাঁকে। মডেলিং করেছেন আর সকলের নজর কেড়েছেন ঐশী। এরপর পা রাখেন অভিনয় জগতে। আজ তাঁর আসন্ন নতুন ওয়েবফিল্ম নূর-এর টিজারে অভিনেতা আরিফিন শুভর সঙ্গে রোমান্টিক লুকের দৃশ্যায়ন আর বিশেষ করে চুমুর দৃশ্য নিয়ে তুমুল আলোচনায় ঐশী। ওটিটি প্ল্যাটফর্ম বায়োস্কোপ-এ রায়হান রাফির নির্মাণে নূর সিনেমার ফার্স্ট লুক, টিজার আর ফটোশ্যুটের ছবি এখন ভাইরাল রীতিমতো। এমনিতে গ্ল্যামারাস আর স্নিগ্ধ সবরকম লুকেই দারুণ মানায় ঐশীকে। চলুন এই বিউটি কুইনের কিছু চোখজুড়ানো লুকের ছবি দেখে নিই তাঁর ইন্সটাগ্রাম থেকে।

অভিনেতা আরিফিন শুভর সঙ্গে নূর সিনেমায় দেখা যাবে ঐশীকে, পীচরঙা শাড়িতে নায়কের সঙ্গে ফটোশ্যুট করেছেন তিনি
ম্যাচিং লেস বসানো ব্লাউজের ছিমছাম লুকে ঐশীকে বেশ রোমান্টিক মুডে দেখা যায় হ্যান্ডসাম শুভর সঙ্গে
নূর সিনেমার ফার্স্ট লুক এখন রীতিমতো ভাইরাল ইউটিউবে।

এখানে অলিভ সুতির কামিজে আলোচিত চুম্বনের দৃশ্যসহ প্রেমময় সব দৃশ্যে দেখা দিয়েছেন ঐশী মেরন শার্টের লুকে শুভর সঙ্গে
ঐশী আর শুভর কেমিস্ট্রি খুবি পছন্দ করছেন সকলে। সাদামাটা লুকেও অভিনেত্রী নজর কেড়েছেন এই গানে
এমন স্লিভলেস সাদা টপ আর মভ স্যাটিন স্কার্টের সঙ্গে হিলসের গ্ল্যাম লুকে বেশ লাগছে ঐশীকে
আকর্ষণীয় মেরুন স্লিভলেস ড্রেসে মোহনীয় ঐশী
এখানে ফুলেল প্রিন্টের কালো নুডল স্ট্র্যাপের ড্রেসে দেখা যাচ্ছে তাঁকে
বোহো আমেজের স্টেটমেন্ট নেকপিস আর রংচঙে শারারা পরেছেন ঐশী
কন্ট্রাস্ট ব্রাউন ব্লাউজের সঙ্গে লাল কাতান শাড়িতে রাজেন্দ্রানী লুকে দেখা যাচ্ছে এই অভিনেত্রীকে
হাই পনিটেইলে স্কিনি জিন্স আর স্লিভলেস টপে জেনজি আমেজ
রেড কার্পেট ভাইবের লুকে ঐশী পরেছেন কালো স্লিভলেস টিয়ার্ড ড্রেস আর ম্যাচিং গ্লাভস
এথনিক সিকুইনের ফুলস্লিভ মিনিড্রেস আর হিলসে ঐশী
লাল লেসের শাড়ি ম্যাচিং স্লিভলেস
স্লিভলেস ফুলেল ফ্রকের সঙ্গে কার্ল করা চুল বেঁধেছেন ঐশী পনিটেইলে
ছবি: ঐশীর ইন্সটাগ্রাম

প্রকাশ: ২৯ নভেম্বর ২০২৫, ১৫: ৪০
