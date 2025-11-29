চুম্বনের দৃশ্য নিয়ে তুমুল আলোচনায় এই বিউটি কুইন, দেখুন তাঁর চোখজুড়ানো ১০ লুক

জান্নাতুল ফেরদৌস ঐশী ২০১৮ সালে মিস ওয়ার্ল্ড বাংলাদেশ হয়েছিলেন। এরপর আর পেছনে ফিরে তাকাতে হয় নি তাঁকে। মডেলিং করেছেন আর সকলের নজর কেড়েছেন ঐশী। এরপর পা রাখেন অভিনয় জগতে। আজ তাঁর আসন্ন নতুন ওয়েবফিল্ম নূর-এর টিজারে অভিনেতা আরিফিন শুভর সঙ্গে রোমান্টিক লুকের দৃশ্যায়ন আর বিশেষ করে চুমুর দৃশ্য নিয়ে তুমুল আলোচনায় ঐশী। ওটিটি প্ল্যাটফর্ম বায়োস্কোপ-এ রায়হান রাফির নির্মাণে নূর সিনেমার ফার্স্ট লুক, টিজার আর ফটোশ্যুটের ছবি এখন ভাইরাল রীতিমতো। এমনিতে গ্ল্যামারাস আর স্নিগ্ধ সবরকম লুকেই দারুণ মানায় ঐশীকে। চলুন এই বিউটি কুইনের কিছু চোখজুড়ানো লুকের ছবি দেখে নিই তাঁর ইন্সটাগ্রাম থেকে।
নূর সিনেমার ফার্স্ট লুক এখন রীতিমতো ভাইরাল ইউটিউবে।
ছবি: ঐশীর ইন্সটাগ্রাম