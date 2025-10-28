পার্নোর তুলনা শুধুই পার্নো, দেখুন তাঁর আবেদনময় ১২ লুক
লুক

পার্নোর তুলনা শুধুই পার্নো, দেখুন তাঁর আবেদনময় ১২ লুক

টালিউডের জনপ্রিয় অভিনেত্রী পার্নো মিত্র তাঁর স্টাইলের ব্যাপারে বেশ সচেতন। নিজেকে দেশি ও বিদেশি সব রকম পোশাকেই সাজাতে ভালোবাসেন তিনি। সাঁতারপোশাকে যেমন আবেদন ছড়ান, ঠিক তেমনি উষ্ণতা বাড়ানো শাড়ির লুকেও পার্নো সমান আকর্ষণীয়। অঞ্জন দত্তের রঞ্জনার ভূমিকায় ‘রঞ্জনা আমি আর আসব না’ সিনেমার জন্য জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার পেয়েছেন তিনি। টেলিভিশন আর সিনেমার জগতে অভিনয় প্রতিভার ছাপ রেখেছেন এই অভিনেত্রী দুই দশক ধরে। আর সেই সঙ্গে পার্নো মিত্রর আত্মবিশ্বাসী আর আবেদনময়ী সৌন্দর্যেও মজে থাকেন ভক্তরা। চলুন তবে নানা মুডে পার্নোর ১২টি আবেদন ছড়ানো লুক দেখে নিই।

১/১২
হট পিঙ্ক বডিকন গাউনে ফ্রেমবন্দী হয়েছেন পার্নো
২/১২
কালো ট্যাংক টপ আর রিপড জিনসে পার্নো
৩/১২
প্যাস্টেল গ্রিন মিনি ড্রেসের সঙ্গে দারুণ কনট্রাস্ট তৈরি করছে গোলাপি লিপকালার
৪/১২
থাইস্লিট স্লিভলেস লাল গাউনে
৫/১২
অভিনেত্রীর পরনে স্লিভলেস কালো জাম্পস্যুট আর ট্রাইবাল গয়না, যা একদিকে আধুনিক মিনিমাল লুক দিচ্ছে, অন্যদিকে গ্রামীণ মাটির দেয়ালের পটভূমিতে কনট্রাস্ট তৈরি করছে।
৬/১২
কোরসেট লাল গাউনের লুকে আকর্ষণ কাড়ছে হেয়ারকালারও
৭/১২
সালোয়ার কামিজের এথনিক লুকে
৮/১২
কমলা-সাদা স্ট্রাইপড ব্রালেট আর হাই ওয়েস্ট কমলা প্যান্ট পরেছেন পার্নো এখানে
৯/১২
সাদা বডিকন ড্রেসের সঙ্গে মানিয়ে গেছে গলার লকেট চেইন
১০/১২
স্ট্র্যাপলেস ট্রপিক্যাল প্রিন্টের ড্রেসের সঙ্গে ম্যাচিং রিবন পরেছেন গলায় তিনি
১১/১২
এখানে তিনি পরেছেন স্ট্র্যাপলেস সবুজ বডিকন ড্রেস
১২/১২
অভিনেত্রীর সিগনেচার শাড়ির লুক বলা যায় এটিকে
প্রকাশ: ২৮ অক্টোবর ২০২৫, ০৪: ০০
