সোনাঝরা লুকে জলাশয় থেকে উঠে এলেন নোরা ফাতেহি

বলিউডের মরোক্কান-কানাডিয়ান বেলি ডান্সার নোরা ফাতেহির আবেদনই অন্যরকম। বোল্ড লুকে তাঁকে দেখা যায় প্রায়ই। সম্প্রতি বিখ্যাত র্যাপার ইয়ো ইয়ো হানি সিংয়ের সঙ্গে নতুন মিউজিক ভিডিও 'বডি রোল'-এ সোনার গয়নায় মোড়া সোনাঝরা লুকে জলাশয় থেকে উঠে আসা নোরাকে মনে হচ্ছে ওয়াটার গডেস। তাঁর ইন্সটাগ্রাম পোস্টও বলছে, এই লুকে কনসেপ্ট অনেকটা তেমনই। গা ভরা ভারতীয় আমেজের অ্যান্টিক সোনার গয়নার বৈচিত্র্যের সঙ্গে ট্রাইবাল আমাজিগ বেরবের সংস্কৃতির বিভিন্ন ধরনের উল্কির সমন্বয় রাখা হয়েছে এখানে। সব মিলিয়ে এথিরিয়াল বা অপার্থিব এক লুক এসেছে, বলতেই হয়।
ছবি: নোরা ফাতেহির ইন্সটাগ্রাম