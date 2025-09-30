দুবাইয়ে মনীশ মালহোত্রার শোতে নোরা ফাতেহি: বিয়ের ফ্যাশনে নতুন আড়ম্বর

গাঢ় গারনেট রঙের ভেলভেট লেহেঙ্গা, সোনালি-রুপালি জরির কাজ আর নোরার অনবদ্য উপস্থিতি মিলিয়ে ফ্যাশনপ্রেমীরা পেলেন রাজকীয় আভিজাত্যের স্বাদ।
নোরা যে লেহেঙ্গা পরেছিলেন, তার নাম দেওয়া হয়েছে ‘ইনায়া ব্রাইডাল গারনেট লেহেঙ্গা’। ভেলভেট কাপড়ে তৈরি এ পোশাকে ছিল জারদৌজি, সিকুইন, পুঁতি আর রেশমি সুতা দিয়ে ফুল, লতা ও নকশার কারুকাজ। নিচের দিকে ঘন অলংকরণে ভরা প্রশস্ত বর্ডার পুরো লুককে আরও শৈল্পিক করে তুলেছিল। ব্লাউজে জ্যামিতিক মোটিফ এবং হালকা মেরুন দোপাট্টা সাজে এনেছিল এক ভিন্ন মাত্রা।
নোরার সাজ সম্পূর্ণ হয় মনীশ মালহোত্রার ব্রাইডাল গয়নায়। পান্না আর হিরার চোকার, দুল, টিকলি ও হাত ফুল। সব মিলিয়ে ২০০ ক্যারেটের বেশি রত্ন ব্যবহার করা হয় এই গয়নায়। গাঢ় ভেলভেটের সঙ্গে পান্নার সবুজ দীপ্তি তৈরি করেছিল দৃষ্টিনন্দন কনট্রান্ট।
এই শো শুধু পোশাক প্রদর্শনী নয়, বরং ছিল এক সাংস্কৃতিক মেলবন্ধনের প্রতীক। দুবাই, যা বিলাসিতা আর বিশ্বসংস্কৃতির মিলনস্থল, সেখানে ভারতীয় কতুর নতুনভাবে পৌঁছে গেল আন্তর্জাতিক দর্শকের কাছে। মনীশ মালহোত্রার নকশা আর নোরা ফাতেহির জনপ্রিয়তা মিলে তৈরি হলো এক স্মরণীয় মুহূর্ত।
শুধু ফ্যাশনেই নয়, নোরা ফাতেহি নিজেকে গড়ে তুলছেন বহুমাত্রিক শিল্পী হিসেবে। তিনি শিগগিরই প্রকাশ করতে যাচ্ছেন নিজের নতুন আন্তর্জাতিক গান ‘জাস্ট এ গার্ল’, যেখানে তাঁর সঙ্গে আছেন জ্যামাইকান-আমেরিকান তারকা শেনসিয়া। এভাবেই নোরা নিজেকে উপস্থাপন করছেন শুধু রানওয়ের শোস্টপার হিসেব নয়, বরং ফ্যাশন ও সংগীত মিলিয়ে এক বৈশ্বিক আইকন হিসেবে।
ছবি: ইনস্টাগ্রাম