এমন বোল্ড লুকের প্রতিযোগিতায় নামলেন কেন ডুয়া লিপা, বেলা হাদিদ, টেইলর সুইফট

পপ তারকা ডুয়া লিপা আর সুপার মডেল বেলা হাদিদকে প্রায়ই দেখা যায় বোল্ড লুকে। তবে ডুয়া লিপার জন্মদিনের পোশাক এবার আগের রেকর্ড ছাড়িয়ে গিয়েছে এই দিক দিয়ে। এদিকে পারফিউম লঞ্চিং ইভেন্টে বেলা হাদিদও সবার চোখ কপালে তুলেছেন ব্যাকলেস লুকে। আবার সম্প্রতি প্রকাশিত নতুন অ্যালবাম সাইফ অফ আ শো গার্লের কভারে পপ রাজকুমারী টেইলর সুইফটের লাল ভেগাস শো গার্ল লুক নিয়ে চলছে জোর আলোচনা। সবার একটাই প্রশ্ন। হঠাৎ এমন বোল্ড লুকের প্রতিযোগিতায় নামলেন কেন ডুয়া লিপা, বেলা হাদিদ, টেইলর সুইফটের মতো শীর্ষ তারকারা?
ছবি: ইন্সটাগ্রাম