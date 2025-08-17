এমন বোল্ড লুকের প্রতিযোগিতায় নামলেন কেন ডুয়া লিপা, বেলা হাদিদ, টেইলর সুইফট
লুক

এমন বোল্ড লুকের প্রতিযোগিতায় নামলেন কেন ডুয়া লিপা, বেলা হাদিদ, টেইলর সুইফট

শেয়ার করুন
ফলো করুন

পপ তারকা ডুয়া লিপা আর সুপার মডেল বেলা হাদিদকে প্রায়ই দেখা যায় বোল্ড লুকে। তবে ডুয়া লিপার জন্মদিনের পোশাক এবার আগের রেকর্ড ছাড়িয়ে গিয়েছে এই দিক দিয়ে। এদিকে পারফিউম লঞ্চিং ইভেন্টে বেলা হাদিদও সবার চোখ কপালে তুলেছেন ব্যাকলেস লুকে। আবার সম্প্রতি প্রকাশিত নতুন অ্যালবাম সাইফ অফ আ শো গার্লের কভারে পপ রাজকুমারী টেইলর সুইফটের লাল ভেগাস শো গার্ল লুক নিয়ে চলছে জোর আলোচনা। সবার একটাই প্রশ্ন। হঠাৎ এমন বোল্ড লুকের প্রতিযোগিতায় নামলেন কেন ডুয়া লিপা, বেলা হাদিদ, টেইলর সুইফটের মতো শীর্ষ তারকারা?

১/৬
জন্মদিনের পার্টিতে প্রায় জন্মদিনের পোশাকেই এসেছেন পপ তারকা ডুয়া লিপা
জন্মদিনের পার্টিতে প্রায় জন্মদিনের পোশাকেই এসেছেন পপ তারকা ডুয়া লিপা
বিজ্ঞাপন
২/৬
সিকুইনের রূপালি ড্রেসের দুপাশ পুরোটাই ফাঁকা। ডুয়া লিপা ড্রেসটি নিয়ে বেশ উচ্ছাস প্রকাশ করেছেন ইন্সটাগ্রামে। সঙ্গে আছে ম্যাচিং হিলস
সিকুইনের রূপালি ড্রেসের দুপাশ পুরোটাই ফাঁকা। ডুয়া লিপা ড্রেসটি নিয়ে বেশ উচ্ছাস প্রকাশ করেছেন ইন্সটাগ্রামে। সঙ্গে আছে ম্যাচিং হিলস
বিজ্ঞাপন
৩/৬
গ্রীক ভাষ্কর্যের আমেজ দেওয়া অফ হোয়াইট এক্সট্রিম কী হোল আর থাই স্লিট এফেক্টের হল্টারনেক ড্রেস পরেছেন বেলা হাদিদ
গ্রীক ভাষ্কর্যের আমেজ দেওয়া অফ হোয়াইট এক্সট্রিম কী হোল আর থাই স্লিট এফেক্টের হল্টারনেক ড্রেস পরেছেন বেলা হাদিদ
৪/৬
পারফিউম লঞ্চিং ইভেন্টে ব্যাকলেস লুকে এভাবেই ফ্রেমবদনী হন এই সুপারমডেল
পারফিউম লঞ্চিং ইভেন্টে ব্যাকলেস লুকে এভাবেই ফ্রেমবদনী হন এই সুপারমডেল
৫/৬
লাস ভেগাস শো গার্ল লুকে চমকে দিয়েছেন পপ রাজকুমারী টেইলর সুইফট
লাস ভেগাস শো গার্ল লুকে চমকে দিয়েছেন পপ রাজকুমারী টেইলর সুইফট
৬/৬
নতুন অ্যালবামের কভারে এমন লুকে চমকে দিয়েছেন তিনি
নতুন অ্যালবামের কভারে এমন লুকে চমকে দিয়েছেন তিনি

ছবি: ইন্সটাগ্রাম

প্রকাশ: ১৭ আগস্ট ২০২৫, ০৯: ১৪
বিজ্ঞাপন