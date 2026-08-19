‘কনে দেখা আলো’র বনলতা এবার ধরা দিলেন ১৪টি বোল্ড লুকে

কলকাতার বাংলা টেলিভিশনের এই সময়ের জনপ্রিয় অভিনেত্রী নন্দিনী দত্ত। বর্তমানে তাঁকে দেখা যাচ্ছে ‘কনে দেখা আলো’ ধারাবাহিকে বনলতার চরিত্রে। এর আগে ‘তিতলি’, ‘দুই শালিক’সহ একাধিক ধারাবাহিকে অভিনয় করেছেন তিনি। এ ছাড়া ‘বোধন ১’ ও ‘বোধন ২’ সিরিজেও দেখা গেছে তাঁকে। অভিনয়জীবনের বয়স খুব বেশি না হলেও নিজের অভিনয়গুণে অল্প সময়েই দর্শকের মনে জায়গা করে নিয়েছেন নন্দিনী। পাশাপাশি কলকাতায় নিজের নতুন ‘ওয়েলনেস অ্যান্ড বিউটি হাব’ও চালু করেছেন এই অভিনেত্রী। তবে মিষ্টি হাসির নন্দিনীর আরেকটি দিকও আলাদা করে নজর কাড়ে—তাঁর ফ্যাশন সেন্স। এথনিক থেকে ওয়েস্টার্ন, নানা ধরনের পোশাকে সাবলীলভাবে নিজেকে মেলে ধরতে জানেন পর্দার বনলতা। কখনো স্নিগ্ধ, কখনো আধুনিক, আবার কখনো সাহসী সাজে ধরা দেন তিনি। চলুন, দেখে নেওয়া যাক এই সুন্দরীর নজরকাড়া কয়েকটি লুক।