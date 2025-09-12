আরমানির স্মৃতিকে চোখধাঁধানো 'রিস্ক' গাউনে আবার রেড কার্পেটে নিয়ে আসলেন হলিউডের বার্বিগার্ল

বেশিদিন হয় নি মারা গিয়েছেন কিংবদন্তি ফ্যাশন ডিজাইনার জর্জিও আরমানি। প্রয়াত ইতালিয়ান ফ্যাশন জাদুকরের জাদু আবার দেখা গেল রেড কার্পেটে এর মধ্যেই। হলিউডের বার্বিগার্ল মার্গো রবির নতুন রেড কার্পেট লুকে তিনি পরেছেন আরমানি প্রিভের স্প্রিং ২০২৫-এর চোখধাঁধানো 'রিস্ক' গাউন। এই 'রিস্ক' কথাটি কিন্তু ফ্যাশনের পরিভাষায় নেতিবাচক কিছু নয়। বরং আকর্ষণের মূলমন্ত্রে ডিজাইন করা পোশাককেই রিস্ক (risqué) টার্ম দিয়ে বোঝানো হয়। আর এক্ষেত্রে মার্গোর এক্সট্রিম লো ব্যাক, শিয়ার ফেব্রিকের স্পার্কল দেওয়া গাউনটি যেন সব টিকচিহ্ন পেয়ে যায়। 'আ বিগ বোল্ড বিউটিফুল জার্নি' সিনেমার লন্ডন প্রিমিয়ারে এই লুকে হাজির হয়েছেন মার্গো।