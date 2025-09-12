আরমানির স্মৃতিকে চোখধাঁধানো 'রিস্ক' গাউনে আবার রেড কার্পেটে নিয়ে আসলেন হলিউডের বার্বিগার্ল
বেশিদিন হয় নি মারা গিয়েছেন কিংবদন্তি ফ্যাশন ডিজাইনার জর্জিও আরমানি। প্রয়াত ইতালিয়ান ফ্যাশন জাদুকরের জাদু আবার দেখা গেল রেড কার্পেটে এর মধ্যেই। হলিউডের বার্বিগার্ল মার্গো রবির নতুন রেড কার্পেট লুকে তিনি পরেছেন আরমানি প্রিভের স্প্রিং ২০২৫-এর চোখধাঁধানো 'রিস্ক' গাউন। এই 'রিস্ক' কথাটি কিন্তু ফ্যাশনের পরিভাষায় নেতিবাচক কিছু নয়। বরং আকর্ষণের মূলমন্ত্রে ডিজাইন করা পোশাককেই রিস্ক (risqué) টার্ম দিয়ে বোঝানো হয়। আর এক্ষেত্রে মার্গোর এক্সট্রিম লো ব্যাক, শিয়ার ফেব্রিকের স্পার্কল দেওয়া গাউনটি যেন সব টিকচিহ্ন পেয়ে যায়। 'আ বিগ বোল্ড বিউটিফুল জার্নি' সিনেমার লন্ডন প্রিমিয়ারে এই লুকে হাজির হয়েছেন মার্গো।

১/৭
রিস্ক ফ্যাশনের সব টিকচিহ্ন পেয়ে যাচ্ছে মার্গো রবির এই রেড কার্পেট লুক
২/৭
শিয়ার ফেব্রিকে জমকালো এমবেলিশমেন্টের এই গাউনটি আরমানি প্রিভে স্প্রিং ২০২৫ সংগ্রহ থেকে নেওয়া
৩/৭
এই রিস্ক গাউনের সবচেয়ে নজরকাড়া দিক হচ্ছে এক্সট্রিম লো ব্যাক ডিজাইন
৪/৭
একেবারে শিয়ার ফেব্রিকের গাউনটিকে ন্যুড পোশাকই বলা যায়
৫/৭
রাখঢাকের বালাই নেই এর ডিজাইনে। ন্যুডিটি এড়িয়ে এটি গ্রেসফুলি ক্যারি করেছেন মার্গো দারুণভাবে
৬/৭
এই স্টোন আর মেটালিক এমবেলিশমেন্টগুলো বডি জুয়েলারির এফেক্ট দিচ্ছে। ব্লন্ড হাইলাইটের চেস্টনাট চুলের আপডু মানিয়েছে খুব । মেকওভার আর জুয়েলারি একদম মিনিমাল
৭/৭
সব মিলিয়ে মার্গো রবির এই রিস্ক গাউনে রেড কার্পেটে আরমানি ট্রিবিউট স্মরণীয় হয়ে থাকার মতো।
প্রকাশ: ১২ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ০৫: ০০
