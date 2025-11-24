ফিউশন লুকে নজর কাড়ছেন মিমি
ফিউশন লুকে নজর কাড়ছেন মিমি

পশ্চিমবঙ্গের সুন্দরী অভিনেত্রী মিমি চক্রবর্তীর আবেদনময় সৌন্দর্যে মজে থাকেন সবাই। প্রায়ই তাঁকে আমরা দেখি নানা আকর্ষণীয় পোশাকে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছবি শেয়ার করতে। সম্প্রতি চোখধাঁধানো ফিউশন পোশাকের লুকে নজর কেড়েছেন তিনি।

পশ্চিমা থেকে এথনিক, সব ধরনের আউটফিটেই আবেদন কাড়তে জানেন মিমি চক্রবর্তী। তবে এবার ফিউশন পোশাকের লুকে যেন একটু বেশিই চমকে দিলেন নায়িকা।

পোশাকের রং, কারুকাজ ও আধুনিকতার মেলবন্ধনে তৈরি চমৎকার এই ফিউশন লুকটি পছন্দ হয়েছে ফ্যাশনিস্তাদের। নকশায় শিল্পের ছোঁয়াও ফুটে উঠেছে।
উজ্জ্বল রং, সূক্ষ্ম কারুকাজ ও আধুনিক কাট—সব মিলিয়ে মিমির এই লুকের কেন্দ্রবিন্দু নিঃসন্দেহে তাঁর ক্রপ ব্লাউজটি।

থ্রেডওয়ার্ক, বিডস ও মিরর ওয়ার্কের চমৎকার সমন্বয়ে তৈরি এই স্টেটমেন্ট স্লিভলেস ব্লাউজে বহু রঙের মোটিফ। কমলা, লাল, টিল ও হলুদের মতো প্রাণচঞ্চল রঙে ফুটে আবেদন। সঙ্গে মানানসই গাঢ় নেভি ব্লু ড্রেপড স্কার্ট পুরো আউটফিটে তৈরি করেছে কনট্রাস্ট। স্কার্টের কোমরের অংশে থাকা এমব্রয়ডারি বেল্ট–ডিটেইল এ লুককে দিয়েছে স্টাইলিশ ভাব।

একই রঙের শিফনের কেপ স্টাইলের ওড়না নিয়েছেন তিনি স্টাইল করে।

মিমির পুরো লুকটিতে ভারসাম্য এনে দিয়েছে তাঁর মিনিমাল জুয়েলারি। গলায় পরেছেন একটি স্টেটমেন্ট গোল্ডেন চোকার, যা পোশাকের রঙিন কাজের সঙ্গে নিখুঁতভাবে মানিয়ে গেছে। সঙ্গে হাতে পরেছেন আংটি। মেকআপে রাখা হয়েছে সফট গ্ল্যাম ফিনিশ।

ঠোঁটে ন্যুড–মভ টোনের লিপস্টিক আর চোখে স্মোকি শেডের আইশ্যাডোকে আরও শার্প করে তোলা হয়েছে উইংড আইলাইনারের মাধ্যমে। চুল বাঁধা হয়েছে স্লিক পনিটেল স্টাইলে। সব মিলিয়ে পোশাক, সাজ ও স্টাইলিং একসঙ্গে মিশে তৈরি হয়েছে বোল্ড, আত্মবিশ্বাসী ও অপূর্ব নান্দনিক একটি ফিউশন লুক।

ছবি: মিমির ইন্সটাগ্রাম

প্রকাশ: ২৪ নভেম্বর ২০২৫, ০৬: ৫০
