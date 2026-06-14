নোরার কেরামতিই কি মরক্কোর লাকি চার্ম? দেখুন এই মরোক্কান সুন্দরীর যত স্পোর্টি লুক

এবারের বিশ্বকাপের উদ্বোধনীতে বাজিমাত করেছেন মরোক্কান-কানাডিয়ান তারকা নোরা ফাতেহি। শাকিরার মতো বিশ্বখ্যাত তারকার 'দাই দাই' গানের ক্রেজ ম্লান করে দিয়েছে নোরার 'সির সির'। মরক্কো ও সে সেদেশের ফুটবল টিমের জন্য নোরার আবেগ একেবারে উপচে পড়া। 'সির সির' কথাটিও কিন্তু মরোক্কোর ফুটবল মাঠের চ্যান্টিং। এর অর্থ অনেকটা ইংরেজি 'গো গো'-র মতো।কাল প্রথম ম্যাচে ব্রাজিলের মতো জায়ান্টের সঙ্গে ড্র করে বিশ্বকাপের শুভসূচনা করা মরক্কো টিমের জন্য তিনিই কি তবে লাকি চার্ম? চলুন এই আলোচিত বেলিডান্সার, গায়িকা ও নায়িকার কিছু স্পোর্টি লুক দেখে আসি।
ছবি: ইন্সটাগ্রাম