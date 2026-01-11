করসেট ড্রেসটি চেনা চেনা লাগছে? দেখুন তো কাকে বেশি মানিয়েছে, সুন্দরী মডেল তৌহিদা নাকি ...

মেগাস্টার শাকিব খানের আসন্ন প্রিন্স সিনেমায় আইটেম গানে তাঁর সঙ্গে সালসা নাচতে দেখা যাবে মডেল ও অভিনেত্রী সৈয়দা তৌহিদা হককে, এমনই শোনা যাচ্ছে। এরপর থেকেই এই সুন্দরী মডেল বেশ লাইমলাইটে, সম্প্রতি তিনি শেয়ার করেছেন রূপালি করসেট ড্রেসে নিজের আকর্ষণীয় কিছু ছবি।<bha>;</bha>এদিকে সামাজিক মাধ্যমে আলোচনা হচ্ছে, এই ড্রেসটি কোথায় যেন দেখেছেন সবাই। মনে করিয়ে দিচ্ছি। মাত্র কয়েকদিন আগে সৌন্দর্য বিশেষজ্ঞ রোজা আহমেদকে এই একই ড্রেসে দেখা গিয়েছে সাড়া জাগানো কিছু ইন্সটাগ্রাম ছবিতে। সেখানে তিনি জানিয়েছেন এই ড্রেস আনজারা অফিশিয়ালের। গত বছর দেশের জনপ্রিয় গায়ক তাহসান খানুকে বিয়ে করার পর থেকেই আলোচনায় রোজা ও তাঁর সব লুক। এদিকে এই ছবিগুলো অ্যানিভার্সারি লুকের, এরকমই একটি ভাইব চলছিল সামাজিক মাধ্যম ও মিডিয়া জুড়ে, যদিও সম্পর্ক নেই তা নিশ্চিত করার সঙ্গে সঙ্গে অ্যানিভার্সারি পালনের ঘতনাকেও গুজব বললেন তাহসান খান কাল নিজেই। রোজাকে দারুণ আবেদনময়ী লাগছে এই লুকে। আবার তৌহিদাকেও কম আকর্ষণীয় লাগছে না। চলুন দেখে আসি কাকে কেমন মানিয়েছে এই একই ড্রেস।
ছবি: ইন্সটাগ্রাম