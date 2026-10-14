বিগ বস বাংলার ওয়াইল্ড কার্ড হয়ে নজর কাড়েন অনুষ্কা, দেখে নিন তাঁর ১৫ বোল্ড লুক
লুক

বিগ বস বাংলার ওয়াইল্ড কার্ড হয়ে নজর কাড়েন অনুষ্কা, দেখে নিন তাঁর ১৫ বোল্ড লুক

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ফ্যাশন ও মডেলিং জগতের পরিচিত মুখ অনুষ্কা ঘোষের বিনোদনজগতে পথচলার শুরু সৌন্দর্য প্রতিযোগিতার মধ্য দিয়ে। ২০২৫ সালে ‘মিস ওড়িশা’ খেতাব জয়ের পর ‘স্প্লিটসভিলা’য় অংশ নিয়ে নজর কাড়েন কলকাতার আশুতোষ কলেজের এই প্রাক্তনী। সম্প্রতি ওয়াইল্ড কার্ড প্রতিযোগী হিসেবে যোগ দিয়েছিলেন ‘বিগ বস বাংলা’র ঘরে। তবে দুই সপ্তাহের মাথায় দর্শকদের ভোটে বাদ পড়েন তিনি। রিয়্যালিটি শোয়েতে যাত্রা সংক্ষিপ্ত হলেও গ্ল্যামার দুনিয়ায় নিজের পরিচিতি গড়ে তুলেছেন অনুষ্কা। স্পষ্টভাষী ও আত্মবিশ্বাসী এই সুন্দরী তরুণীর ফ্যাশন সেন্স দেখলে আপনিও চমকে যাবেন। এথনিক থেকে ওয়েস্টার্ন সব ধরনের লুকেই বাজিমাত করতে জানেন তিনি। রইল অনুষ্কার বিভিন্ন সময়ের ফ্যাশনেবল লুকের ছবি।

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কালো রঙের সি-থ্রু টপ পড়ে আবেদন কাড়ছেন সুন্দরী
কালো রঙের সি-থ্রু টপ পড়ে আবেদন কাড়ছেন সুন্দরী
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অফ-হোয়াইট শাড়ির সঙ্গে  প্রিন্টেড স্ট্র্যাপলেস ব্লাউজে অত্যন্ত ট্র্যাডিশনাল ও গ্ল্যামারাস লুকে ধরা দিয়েছেন।
অফ-হোয়াইট শাড়ির সঙ্গে  প্রিন্টেড স্ট্র্যাপলেস ব্লাউজে অত্যন্ত ট্র্যাডিশনাল ও গ্ল্যামারাস লুকে ধরা দিয়েছেন।
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হলুদ কাট-আউট মনোকিনির সঙ্গে  কালো লেদার জ্যাকেট পরে সেনসেশনাল লুকে ধরা দিয়েছেন।
হলুদ কাট-আউট মনোকিনির সঙ্গে  কালো লেদার জ্যাকেট পরে সেনসেশনাল লুকে ধরা দিয়েছেন।
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অ্যাকোয়া ব্লু হল্টার-নেক কাট-আউট ড্রেসে আবেদনময়ী আনুষ্কা
অ্যাকোয়া ব্লু হল্টার-নেক কাট-আউট ড্রেসে আবেদনময়ী আনুষ্কা
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ধূসর রঙের শার্ক-মাউথ কাট-আউট ওয়ান-পিস সুইমস্যুট এবং কালো টাইটসে অত্যন্ত স্টাইলিশ ও বোল্ড লুকে ধরা দিয়েছেন।
ধূসর রঙের শার্ক-মাউথ কাট-আউট ওয়ান-পিস সুইমস্যুট এবং কালো টাইটসে অত্যন্ত স্টাইলিশ ও বোল্ড লুকে ধরা দিয়েছেন।
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কালো রঙের সি-থ্রু কোরসেট ডিটেইলিং লং গাউনে বোল্ড লুকে ধরা দিয়েছেন
কালো রঙের সি-থ্রু কোরসেট ডিটেইলিং লং গাউনে বোল্ড লুকে ধরা দিয়েছেন
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ন্যুড রঙের ব্রালেটের উপর লেয়ার করা হয়েছে ফিরোজা ব্লেজার। সঙ্গে ম্যাচিং বোটম আছে। কানে শোভা পাচ্ছে মেটালিক হুপ
ন্যুড রঙের ব্রালেটের উপর লেয়ার করা হয়েছে ফিরোজা ব্লেজার। সঙ্গে ম্যাচিং বোটম আছে। কানে শোভা পাচ্ছে মেটালিক হুপ
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গোলাপি সিকুইন এবং ফেদার ডিটেইলিং হল্টার-নেক মিনি ড্রেস পরে বাথটাবে বসে পোজ দিয়েছেন সুন্দরী
গোলাপি সিকুইন এবং ফেদার ডিটেইলিং হল্টার-নেক মিনি ড্রেস পরে বাথটাবে বসে পোজ দিয়েছেন সুন্দরী
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লাল মিনি ড্রেসের সঙ্গে ম্যাচিং লিপকালারে সেজেছেন
লাল মিনি ড্রেসের সঙ্গে ম্যাচিং লিপকালারে সেজেছেন
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কালো রাফেলড বডিস্যুট এবং গ্লসি লং বুট জুতায় ধরা দিয়েছেন
কালো রাফেলড বডিস্যুট এবং গ্লসি লং বুট জুতায় ধরা দিয়েছেন
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স্ট্র্যাপলেস এবং হাই-স্লিট সোনালী সিকুইন গাউনে গ্ল্যামারাস ও সাহসী লুকে ধরা দিয়েছেন।
স্ট্র্যাপলেস এবং হাই-স্লিট সোনালী সিকুইন গাউনে গ্ল্যামারাস ও সাহসী লুকে ধরা দিয়েছেন।
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হলুদ মনোকিনির সঙ্গে  কালো লেদার  জ্যাকেট পরে অত্যন্ত বোল্ড ও আকর্ষণীয় লুকে ধরা দিয়েছেন তিনি
হলুদ মনোকিনির সঙ্গে  কালো লেদার  জ্যাকেট পরে অত্যন্ত বোল্ড ও আকর্ষণীয় লুকে ধরা দিয়েছেন তিনি
১৪/১৬
পোলকা ডট রাফেলড মিনি ড্রেসের সঙ্গে জুটি হয়েছে কালো বুট
পোলকা ডট রাফেলড মিনি ড্রেসের সঙ্গে জুটি হয়েছে কালো বুট
১৫/১৬
সিলভার গ্লিটারি ফ্রিঞ্জ মিনি ড্রেস এবং মেটালিক লং বুট জটায় পার্টি মুডে আছেন তিনি।  
সিলভার গ্লিটারি ফ্রিঞ্জ মিনি ড্রেস এবং মেটালিক লং বুট জটায় পার্টি মুডে আছেন তিনি।
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বেগুনি রঙের সিকুইন মিনি ড্রেসে পার্টি ফ্যাশনকে আরও আকর্ষণীয় করে তুলেছে যেন তিনি ।
বেগুনি রঙের সিকুইন মিনি ড্রেসে পার্টি ফ্যাশনকে আরও আকর্ষণীয় করে তুলেছে যেন তিনি ।
প্রকাশ: ১৪ অক্টোবর ২০২৬, ০২: ০০
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