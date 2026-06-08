৪৪ বছরেও এতটা আবেদন! আইভরি মারমেইড গাউনে মুগ্ধ করলেন নিমরত কৌর
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৪৪ বছরেও এতটা আবেদন! আইভরি মারমেইড গাউনে মুগ্ধ করলেন নিমরত কৌর

বলিউডে এমন কিছু অভিনেত্রী আছেন, যাঁরা ট্রেন্ডের পেছনে না ছুটেও নিজস্ব উপস্থিতি দিয়ে আলোচনায় থাকেন। নিমরত কৌর সেই তালিকারই একজন। অভিনয়ের পাশাপাশি সাম্প্রতিক সময়ে তাঁর ফ্যাশন নির্বাচনও নিয়মিত নজর কাড়ছে। আর এবার আইভরি-নিউড টোনের একটি মনোমুগ্ধকর মারমেইড গাউনে ধরা দিয়ে আবারও আলোচনার কেন্দ্রে এই অভিনেত্রী।

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নতুন ফটোশুটে নিমরতকে দেখা গেছে এমন একটি গাউনে, যেখানে সূক্ষ্ম কারুকাজ আর আধুনিক কতুরের নান্দনিকতা একসঙ্গে ধরা দিয়েছে। পোশাকটির পুরোটা জুড়ে রয়েছে মুক্তার মতো বিডওয়ার্ক, থ্রিডি ফ্লোরাল অ্যাপ্লিক এবং এমব্রয়ডারির কাজ। কাছ থেকে দেখলে বোঝা যায়, প্রতিটি অংশে কতটা নিখুঁত হাতে কাজ করা হয়েছে।

গাউনটির ডিপ সুইটহার্ট নেকলাইন এবং স্বচ্ছ ফুলহাতা ডিজাইন পুরো লুককে দিয়েছে এক স্বপ্নিল আবহ। কাঁধজুড়ে ছড়িয়ে থাকা ফুলেল অলংকরণ পোশাকটিকে আরও নাটকীয় করে তুলেছে। অন্যদিকে কোমর থেকে নিচে মারমেইড কাটের নিখুঁত গঠন নিমরতের সিলুয়েটকে আরও পরিশীলিতভাবে তুলে ধরেছে।

স্টাইলিংয়েও ছিল সংযত সৌন্দর্যের ছোঁয়া। চুল টেনে বাঁধা স্লিক বান, ছোট ডায়মন্ড স্টাড এবং গ্লোয়িং নিউড মেকআপ। সবকিছুই এমনভাবে রাখা হয়েছে, যাতে পোশাকের কারুকাজই হয়ে ওঠে পুরো লুকের মূল আকর্ষণ। অতিরিক্ত কোনো অলংকারও দেখা যায়নি লুকটিতে।

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গত কয়েক মাসে বিভিন্ন ফ্যাশন ইভেন্ট, ম্যাগাজিন ফটোশুট এবং ব্র্যান্ড ক্যাম্পেইনে নিমরতের উপস্থিতি প্রমাণ করেছে যে তিনি এখন আগের চেয়ে অনেক বেশি এক্সপেরিমেন্টাল ও কনফিডেন্ট। কখনো স্ট্রাকচার্ড গাউন, কখনো করসেট-অনুপ্রাণিত সিলুয়েট, আবার কখনো মিনিমালিস্ট এলিগ্যান্স সব ধরনের লুকেই তিনি স্বাচ্ছন্দ্য খুঁজে নিচ্ছেন।

এই আইভরি মারমেইড গাউনও সেই ধারাবাহিকতারই অংশ। এখানে চাকচিক্যের চেয়ে বেশি গুরুত্ব পেয়েছে পরিশীলিত রুচি, নিখুঁত নির্মাণশৈলী এবং ব্যক্তিত্ব। আর সেই কারণেই লুকটি শুধু একটি ফটোশুটের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেনি; এটি হয়ে উঠেছে আধুনিক গ্ল্যামারের এক সুন্দর উদাহরণ।

৪৪ বছর বয়সে দাঁড়িয়ে নিমরত কৌর যেন আবারও মনে করিয়ে দিলেন, সত্যিকারের স্টাইল কখনো বয়সের ওপর নির্ভর করে না। আত্মবিশ্বাস, ব্যক্তিত্ব এবং সঠিক পোশাক নির্বাচনই একজন মানুষকে আলাদা করে তোলে।

ছবি: নিমরত কৌর এর ইনস্টাগ্রাম

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প্রকাশ: ০৮ জুন ২০২৬, ০৪: ০০
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