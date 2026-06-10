'ন্যুড ড্রেসিং' মানেই 'নেকেড' নয়, দেখুন তারকাদের আকর্ষণীয় ১০ লুক

'ন্যুড' আর 'নেকেড' এই দুটি ইংরেজি শব্দের অর্থই হচ্ছে নগ্ন। কিন্তু ফ্যাশন ডিকশনারি বলে, 'ন্যুড ড্রেসিং' মানে নেকেড বা নগ্ন নয়। এখানে শিয়ার ফেব্রিকের ব্যবহার করা হয় চরম মুনশিয়ানায়। আর এই ন্যুড ড্রেসিং ট্রেন্ড এখন ফ্যাশন দুনিয়ায় রাজত্ব করছে বলা যায়। তবে আমাদের দেশি তারকারাও এক্ষেত্রে পিছিয়ে নেই। ন্যুড ড্রেসিংয়ের ব্যাকরণ মেনে স্কিন টোনের আর শিয়ার ফেব্রিক ব্যবহার করে ইল্যুশন তৈরি করা ব্লাউজ, শাড়ি, গাউন আর লেহেঙ্গায় প্রায়ই আকর্ষণ ছড়ান তাঁরা। চলুন এমন কিছু ন্যুড ড্রেসিং লুক দেখে আসি তারকাদের ইন্সটাগ্রাম ঘুরে।
ছবি: ইন্সটাগ্রাম