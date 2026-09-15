এমন দিনে রোদচশমা তো লাগবেই, তারকাদের হাত ধরে স্টাইলে ফিরেছে বড় ফ্রেম
লুক

এমন দিনে রোদচশমা তো লাগবেই, তারকাদের হাত ধরে স্টাইলে ফিরেছে বড় ফ্রেম

ওভারসাইজড সানগ্লাস আবারও জায়গা করে নিয়েছে ফ্যাশনপ্রেমীদের পছন্দের তালিকায়। বাংলাদেশের স্টাইলিশ তারকারাও নিজেদের লুকে বেছে নিচ্ছেন বড় ফ্রেমের এই অনুষঙ্গ। শুধু স্টাইলের জন্য নয়, চোখের সুরক্ষার দিক থেকেও কার্যকর এই সানগ্লাস এখন রেট্রো আমেজ আর আধুনিকতার মেলবন্ধনে হয়ে উঠেছে নতুন ট্রেন্ড।

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ফ্যাশনের জগতে পুরোনো ধারা নতুন রূপে ফিরে আসা নতুন কোনো ঘটনা নয়। এবার সেই তালিকায় জায়গা করে নিয়েছে ওভারসাইজড সানগ্লাস। একসময় হলিউড তারকাদের পরিচিত স্টাইল-স্টেটমেন্ট হিসেবে দেখা যেত বড় ফ্রেমের এই রোদচশমা।

এখন আবারও তা ফ্যাশনপ্রেমীদের পছন্দের তালিকার শীর্ষে। অবকাশযাপন, বিমানবন্দরের ক্যাজুয়াল লুক কিংবা শহুরে দৈনন্দিন লুক , সব ক্ষেত্রেই বড় ফ্রেমের সানগ্লাস হয়ে উঠছে অনুষঙ্গের অন্যতম আকর্ষণ।

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কেন জনপ্রিয় হচ্ছে বড় ফ্রেম?

ওভারসাইজড সানগ্লাসের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হলো, এটি সহজেই সাধারণ লুককে নজরকাড়া করে তুলতে পারে। দেশীয় পোশাক শাড়ি, কুর্তি থেকে ওয়েস্টার্ন লুকের শার্ট, ডেনিম আউটফিট  কিংবা মিনিমাল আউটফিট —যেকোনো লুকের সঙ্গেই বড় ফ্রেম অনায়াসে মানিয়ে যায়। আলাদা করে বেশি সাজগোজ না করেও এতে পাওয়া যায় আত্মবিশ্বাসী উপস্থিতি।

এখন শুধু ক্ল্যাসিক কালো ফ্রেম নয়, নানা রঙের ও শেপের মোটা ফ্রেম, বড় অ্যাভিয়েটর, রঙিন লেন্স কিংবা জ্যামিতিক নকশার ওভারসাইজড সানগ্লাসও সমান জনপ্রিয়।

ফ্যাশন বিশেষজ্ঞদের মতে, চোখ ঢেকে রাখা বড় ফ্রেমের এই রোদচশমা পুরো লুকে যোগ করে নাটকীয়তা ও আধুনিকতার ছোঁয়া।

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শুধু স্টাইল নয়, সুরক্ষাও

বড় আকৃতির সানগ্লাস শুধু সৌন্দর্যের জন্য নয়, ব্যবহারিক দিক থেকেও বেশ কার্যকর। ফ্রেম বড় হওয়ায় এটি চোখের পাশাপাশি চোখের চারপাশের সংবেদনশীল ত্বকও সূর্যের অতিবেগুনি রশ্মি থেকে সুরক্ষা দিতে সাহায্য করে।

পাশাপাশি ধুলাবালি ও বাতাস থেকেও চোখকে কিছুটা আড়াল করে। তবে সানগ্লাস কেনার সময় শুধু নকশা নয়, ইউভি-প্রটেকশনযুক্ত লেন্স বেছে নেওয়াও জরুরি। এতে স্টাইলের পাশাপাশি চোখের সুরক্ষাও নিশ্চিত হবে।

রেট্রো থেকে রানওয়ে

ষাটের দশকে অড্রে হেপবার্ন, জ্যাকলিন কেনেডির মতো ফ্যাশন আইকনদের হাত ধরে ওভারসাইজড সানগ্লাস বিশ্বজুড়ে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। সময়ের সঙ্গে ট্রেন্ড বদলালেও এই অনুষঙ্গ কখনো পুরোপুরি হারিয়ে যায়নি। বরং সাম্প্রতিক সময়ে আন্তর্জাতিক ফ্যাশন হাউস, রানওয়ে শো এবং তারকাদের স্ট্রিট স্টাইলে বড় ফ্রেমের সানগ্লাস আবারও শক্ত অবস্থান তৈরি করেছে।

যাঁরা একটিমাত্র অনুষঙ্গ দিয়েই নিজের লুকে আলাদা মাত্রা যোগ করতে চান, তাঁদের জন্য ওভারসাইজড সানগ্লাস হতে পারে সহজ অথচ স্টাইলিশ একটি পছন্দ। পুরোনো গ্ল্যামার আর আধুনিক ফ্যাশনের এই মেলবন্ধনই এখন ট্রেন্ডের নতুন ভাষা।

ছবি: তারকাদের ইন্সটাগ্রাম

প্রকাশ: ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৬, ১১: ৫১
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