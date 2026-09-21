বোল্ড ব্লাউজ আর মেরুন লেহেঙ্গায় রাজকীয় উর্বশী রাউতেলা, গয়নার ঝলকে নজর কাড়লেন অভিনেত্রী
লুক

বোল্ড ব্লাউজ আর মেরুন লেহেঙ্গায় রাজকীয় উর্বশী রাউতেলা, গয়নার ঝলকে নজর কাড়লেন অভিনেত্রী

হাল ফ্যাশন ডেস্ক

চণ্ডীগড় টাইমস ফ্যাশন উইক ২০২৬-এর গ্র্যান্ড ফিনালেতে উর্বশী রাউতেলার রাজকীয় সাজে চোখ আটকে গেল সবার। মেরুন লেহেঙ্গা, গোলাপি ওড়না আর ভারী কুন্দন গয়নায় অভিনেত্রীকে মনে হলো আধুনিক যুগের এক রাজকন্যা।

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চণ্ডীগড় টাইমস ফ্যাশন উইক ২০২৬-এর পর্দা নেমেছে তারকাখচিত এক গ্র্যান্ড ফিনালেতে। ফ্যাশন, সৃজনশীলতা ও গ্ল্যামারের এই আয়োজনে একের পর এক নজরকাড়া লুকে মুগ্ধ করেছেন তারকারা। তাদের মধ্যে আলাদা করে আলোচনায় এসেছেন উর্বশী রাউতেলা।

‘ভিরাসত বাই রেইনু তান্ডন’-এর এই লুকে উর্বশীর সাজে ছিল ভারতীয় ব্রাইডাল ফ্যাশনের চেনা আভিজাত্য, সঙ্গে আধুনিক গ্ল্যামারের ছোঁয়া। গাঢ় মেরুনের সঙ্গে হালকা গোলাপি ওড়নার কনট্রাস্ট পুরো লুকটিকে করেছে আরও আকর্ষণীয়।

বোল্ড ব্লাউজে আধুনিকতার ছোঁয়া

উর্বশীর ব্লাউজটি ছিল স্লিভলেস, ভি-নেক কাটের। পুরো ব্লাউজজুড়ে সিকুইন ও জড়ির কাজ। শরীরঘেঁষা ফিটিংয়ের সঙ্গে সামান্য ক্রপড কাটে মিডরিফ ছিল খোলা। ফলে ভারী লেহেঙ্গার সঙ্গে লুকটিতে যোগ হয়েছে বোল্ড ও সমসাময়িক আবহ।

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ভারী এমব্রয়ডারিতে মেরুন লেহেঙ্গা

লেহেঙ্গার স্কার্টে ছিল প্যানেল ধরে সাজানো ফুলের মোটিফ। সঙ্গে গোল্ডেন জড়ির কাজ পোশাকটিকে দিয়েছে উৎসবের জৌলুশ। মেরুনের পাশাপাশি বেজ ও সবুজের ব্যবহারও চোখে পড়েছে। আর ভলিউমি স্কার্ট হাঁটার সময় তৈরি করেছে দারুণ ফ্লেয়ার, যা রানওয়েতে লুকটিকে করেছে আরও ড্রামাটিক।

গোলাপি ওড়না

পুরো লুকের সবচেয়ে স্নিগ্ধ অংশ ছিল হালকা গোলাপি নেটের ওড়না। মাথার ওপর দিয়ে ড্রেপ করা ওড়নার কিনারায় ছিল গোল্ডেন বর্ডার। গাঢ় মেরুনের ভারী পোশাকের সঙ্গে এই নরম রঙের ওড়না এনে দিয়েছে প্রয়োজনীয় কোমলতা।

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গয়নাতেই সবচেয়ে বড় চমক

উর্বশীর সাজের সবচেয়ে নজরকাড়া অংশ ছিল গয়না। কপালে মাথাপট্টি, সঙ্গে ম্যাচিং ঝুমকা। গলায় ছিল পান্না-রঙের পাথর বসানো ভারী চোকার-স্টাইল নেকলেস। হাতে আর্মলেট, চুড়ি ও আংটির লেয়ার যোগ করেছে আভিজাত্য।

পুরো জুয়েলারি সেটেই ছিল কুন্দন স্টাইলের ছাপ। সোনালি ধাতুর সঙ্গে সাদা ও পান্না-রঙের পাথরের মেলবন্ধন পোশাকের কারুকাজের সঙ্গে তৈরি করেছে রাজকীয় সামঞ্জস্য।

বিয়ের অনুষ্ঠানের জন্য পারফেক্ট অনুপ্রেরণা

উর্বশী রাউতেলার এই লুকটি নিঃসন্দেহে বিয়ে বা রিসেপশনের জন্য নজরকাড়া অনুপ্রেরণা হতে পারে। গাঢ় রঙের লেহেঙ্গা, বোল্ড ব্লাউজ, শিফন ওড়না আর স্টেটমেন্ট জুয়েলারির এই মিশেল একই সঙ্গে ঐতিহ্যবাহী ও আধুনিক।

ফ্যাশন উইকের শেষ সন্ধ্যায় তাই উর্বশী রাউতেলার এই উপস্থিতি হয়ে উঠল স্মরণীয়। ভারতীয় হেরিটেজ ফ্যাশনকে নতুন প্রজন্মের গ্ল্যামারের সঙ্গে মিলিয়ে কীভাবে আরও আকর্ষণীয় করে তোলা যায়, এই লুক যেন তারই এক ঝলমলে উদাহরণ।

প্রকাশ: ২১ সেপ্টেম্বর ২০২৬, ১০: ২২
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