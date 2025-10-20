৩০ বছরের পুরোনো শাড়িতে ঝলমলে আলিয়া
৩০ বছরের পুরোনো শাড়িতে ঝলমলে আলিয়া

করণ জোহরের প্রিয় তারকা থেকে আজকের গ্লোবাল ফ্যাশন আইকন আলিয়া ভাট জানেন কীভাবে প্রতিটি উৎসবকে নিজের করে নিতে হয়। করিনা কাপুরের বাড়িতে আয়োজিত এ বছরের দীপাবলি উৎসবে তিনি এলেন এক ঝলমলে অথচ নস্টালজিক সাজে।

রিয়া কাপুরের স্টাইল করা রিতু কুমারের আর্কাইভ থেকে নেওয়া এই গোল্ডেন শাড়িটি যেন এক টুকরো ইতিহাস। তিন দশকেরও বেশি আগে তৈরি হয়েছিল এটি, আর এখন নতুন প্রজন্মের হাতে ফিরে এসেছে নতুন ভাবে।

রোজ গোল্ড সিল্কের বুননে রূপালি টিক্কি এমব্রয়ডারি। যেন রাতের আকাশে ছড়িয়ে থাকা নক্ষত্ররা শাড়ির ভাঁজে গা ঘেঁষে জ্বলছে। আঁচল আর ড্রেপে সূক্ষ্ম ফুলেল মোটিফ, যা রিতু কুমারের সিগনেচার কারুকার্যের নিদর্শন।

রিয়া কাপুরের স্টাইলিং-এ আলিয়া এই ঐতিহ্যকে দিলেন আধুনিক ছোঁয়া। পাতলা আঁচল কাঁধে তুলে সামনে এনে দেখালেন সূক্ষ্ম এমব্রয়ডারি, সঙ্গে পরেছিলেন একটি বুস্টিয়ার-স্টাইল ব্লাউজ। ডিপ সুইটহার্ট নেকলাইন, প্রশস্ত স্ট্র্যাপ আর ক্রপড হেম।

অ্যাকসেসরিজে ছিল স্বর্ণখচিত চকোর নেকলেস, আঙুলে রিং, কপালে মাঙ্গটিকা ও হাতে ব্রেসলেট। চুল ছিল মাঝখানে ভাগ করে খোলা, মেকআপে রোজ গোল্ড টোন নরম হাইলাইট, গালভরা ব্লাশ, হালকা মাসকারা ও পিঙ্ক-টিন্টেড ঠোঁট। সব মিলিয়ে এক পরিণত দীপ্তি, যা একদিকে রাজকীয়, অন্যদিকে সহজাত নারীত্বে ভরা।

এই সাজে আলিয়া ভাট শুধু দীপাবলি উদ্‌যাপন করেননি। তিনি যেন অতীতের সূক্ষ্ম কারিগরিকে আধুনিক ফ্যাশনের আলোয় পুনর্জীবন দিলেন।

ঐতিহ্য ও আধুনিকতার এই মেলবন্ধনই তাঁকে করে তোলে সময়ের অন্যতম সেরা স্টাইল আইকন।

ছবি: আলিয়ার ইনস্টাগ্রাম

প্রকাশ: ২০ অক্টোবর ২০২৫, ১০: ১৮
