মৃত্যুর পরপরই নানা পাটেকরকে 'ইভিল ডেড' বলে আলোচনায় একসময় রূপালি পর্দায় ঝড় তোলা তনুশ্রী, এখনও সমান আবেদন ছড়ান নানা লুকে
লুক

মৃত্যুর পরপরই নানা পাটেকরকে 'ইভিল ডেড' বলে আলোচনায় একসময় রূপালি পর্দায় ঝড় তোলা তনুশ্রী, এখনও সমান আবেদন ছড়ান নানা লুকে

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সাবেক মিস ইন্ডিয়া ইউনিভার্স ও অভিনেত্রী তনুশ্রী দত্ত সম্প্রতি বলিউডের জনপ্রিয় ও বর্ষীয়ান অভিনেতা নানা পাটেকরের মৃত্যুর পর তাঁকে নিয়ে ‘ইভিল ডেড’ (অশুভের মৃত্যু) কথাটি ব্যবহার করায় তুমুল আলোচনায় এসেছেন। নানা পাটেকরের মৃত্যু নিয়ে এমন মন্তব্য করার পরও নিজের অবস্থানে অনড় রয়েছেন তিনি। ৮ অক্টোবর গোয়ায় নিজের বাড়িতে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে ৭৫ বছর বয়সে মারা যান বর্ষীয়ান অভিনেতা নানা। আর এর পরপরই তনুশ্রী তাঁর মৃত্যু প্রসঙ্গে ‘ইভিল ডেড’ বা অশুভের মৃত্যু কথাটি ব্যবহার করেন। একই সঙ্গে তিনি বলেন, ‘মৃত্যু অতীতের কুকর্ম মুছে দেয় না’। ২০০৯ সালে 'হর্ন ওকে প্লিজ' সিনেমার শুটিংয়ের সময় নানা পাটেকরের বিরুদ্ধে যৌন হয়রানির অভিযোগ এনেছিলেন তনুশ্রী। তাঁর এই অভিযোগ ভারতে #মিটু আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিল। তবে নানা পাটেকর অভিযোগ অস্বীকার করেন। ২০১৯ সালে পুলিশ তাঁকে অভিযোগ থেকে অব্যাহতি দেয়। নিজের অভিজ্ঞতার কথা তুলে ধরে তনুশ্রী বলেন, ‘পৃথিবীর অন্য মানুষের কাছে কারও সম্পর্কে অভিজ্ঞতা ভিন্ন হতে পারে। কিন্তু আমার কাছে সেটাই বাস্তবতা।’ সামাজিক মাধ্যমে ব্যাকল্যাশের পর অনেক তারকা অবশ্য তনুশ্রীর হয়ে কথা বলছেন। উল্লেখ্য, আজকাল সিনেমা থেকে দূরে থাকলেও একসময় আবেদনময়ী এই অভিনেত্রী রীতিমতো ঝড় তুলেছিলেন রূপালি পর্দায়। বিশেষ করে বলিউড তারকা ইমরান হাশমির নায়িকা হয়ে বেশ নজর কাড়েন তিনি। চলুন ১০ ছবিতে দেখে আসি তনুশ্রীর আকর্ষণীয় লুক।

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১/১৪
মিস ইউনিভার্স ইন্ডিয়ার খেতাব জিতেছিলেন তনুশ্রী দত্ত
মিস ইউনিভার্স ইন্ডিয়ার খেতাব জিতেছিলেন তনুশ্রী দত্ত
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২/১৪
লাস্যময়ী নায়িকা হিসেবে নাম করেন তিনি। এখানে পরেছেন কালো ট্যাংক টপ
লাস্যময়ী নায়িকা হিসেবে নাম করেন তিনি। এখানে পরেছেন কালো ট্যাংক টপ
৩/১৪
স্পোর্টস ব্রার ওপরে সিলভার উইন্ডব্রেকার পরেছেন তিনি স্পোর্টি লুকে
স্পোর্টস ব্রার ওপরে সিলভার উইন্ডব্রেকার পরেছেন তিনি স্পোর্টি লুকে
৪/১৪
ওয়ান শোল্ডার আইস ব্লু গাউনে আগের তনুশ্রী
ওয়ান শোল্ডার আইস ব্লু গাউনে আগের তনুশ্রী
৫/১৪
লাল সিকুইনের স্লিভলেস গাউনের এই লুকের মতো এখনও সমান আবেদন ছড়ান তিনি
লাল সিকুইনের স্লিভলেস গাউনের এই লুকের মতো এখনও সমান আবেদন ছড়ান তিনি
৬/১৪
এখানে তাঁকে দেখা যাচ্ছে ম্যাচিং সিকুইন ব্লাউজের সঙ্গে কালো মনোক্রোম শাড়ির লুকে
এখানে তাঁকে দেখা যাচ্ছে ম্যাচিং সিকুইন ব্লাউজের সঙ্গে কালো মনোক্রোম শাড়ির লুকে
৭/১৪
ম্যাজেন্টা প্রিন্সেস বল গাউনে দেখা যাচ্ছে তাঁকে
ম্যাজেন্টা প্রিন্সেস বল গাউনে দেখা যাচ্ছে তাঁকে
৮/১৪
মেরুন ক্রপড স্টাইলে পরা ফুলস্লিভ টিশার্ট আর ধূসর প্যান্ট পরেছেন তিনি
মেরুন ক্রপড স্টাইলে পরা ফুলস্লিভ টিশার্ট আর ধূসর প্যান্ট পরেছেন তিনি
৯/১৪
স্ট্র্যাপলেস সিকুইন গাউনে তনুশ্রী
স্ট্র্যাপলেস সিকুইন গাউনে তনুশ্রী
১০/১৪
ব্যাকলেস ব্লাউজের শাড়ির লুকে আবেদনময়ী তনুশ্রী
ব্যাকলেস ব্লাউজের শাড়ির লুকে আবেদনময়ী তনুশ্রী
১১/১৪
ওয়ান শোল্ডার এথনিক সবুজ গাউন পরেছেন তিনি
ওয়ান শোল্ডার এথনিক সবুজ গাউন পরেছেন তিনি
১২/১৪
এখানে তাঁকে দেখা যাচ্ছে স্লিভলেস রূপালি গাউনে
এখানে তাঁকে দেখা যাচ্ছে স্লিভলেস রূপালি গাউনে
১৩/১৪
কালো-রূপালি করসেট স্টাইল জাম্পস্যুট পরেছেন তনুশ্রী
কালো-রূপালি করসেট স্টাইল জাম্পস্যুট পরেছেন তনুশ্রী
১৪/১৪
ফুলেল কারুকাজ করা অফ হোয়াইট শাড়িতে তনুশ্রী
ফুলেল কারুকাজ করা অফ হোয়াইট শাড়িতে তনুশ্রী

ছবি: ইন্সটাগ্রাম

প্রকাশ: ১০ অক্টোবর ২০২৬, ০৬: ২৫
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