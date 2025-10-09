দিলবারের পর এবার দিলবারের চোখ, আবার বাজিমাত করলেন বলিউডের বেলিডান্সিং আইটেম কন্যা (ভিডিও)
এই মরোক্কান কানাডিয়ান বেলি ডান্সার বলিউড জয় করেছিলেন 'দিলবার' গানের লুকে। রীতিমতো ট্রেন্ড সেটার বলা হয়েছে তাঁকে আইটেম গানে নিজেকে উপস্থাপন করার ক্ষেত্রে। নোরা ফাতেহি এখন বলিউডের জনপ্রিয় মুখ। প্রায়ই বিভিন্ন গানে, ফটোশুটে, সিনেমা আর ফ্যাশন ইভেন্টে আবেদন ছড়ান তিনি বৈচিত্র্যময় সব লুকে। এবার নতুন হরর সিনেমা থাম্মার আইটেম গান 'দিলবার কি আখো কা' গানের আবেদনময় লুকে আবার বাজিমাত করলেন তিনি।

এই সিনেমায় আইটেম গানের লুকে কোনো রাখঢাক রাখা হয় নি। পুরোদস্তুর আবেদনময় কস্টিউমেই দেখা দিয়েছেন নোরা ফাতেহি।

মিডনাইট ব্লু সিকুইন ব্রালেট আর ম্যাচিং থাই স্লিটের বটমে দেখা যাচ্ছে তাঁকে

মিডনাইট ব্লু সিকুইন ব্রালেট আর ম্যাচিং থাই স্লিটের বটমে বেলিডান্সিং স্টেপস মানিয়ে গিয়েছে খুব নোরার লুকে। এর সঙ্গে খোলা চুল আর জমকালো সাদা পাথরের ফ্যাশন জুয়েলারি পরেছেন এই বলিউড সুন্দরী।

এই গানের ড্যান্স চ্যালেঞ্জে তাঁকে দেখা যায় আরেক আকর্ষণীয় লুকে। এখানে তিনি নিজের এই নতুন গানের সঙ্গে নেচেছেন জিন্স পরে।

সৌরজগতের নানা উপাদানের মোটিফে ভ্যালু অ্যাড করা ফ্লেয়ার জিন্সটি নজর কাড়ছে সবার

ধ্রুব কুমারের ডিজাইন করা সূর্য, উল্কা আর সৌরজগতের নানা উপাদানের মোটিফে ভ্যালু অ্যাড করা ফ্লেয়ার জিন্সটি নজর কাড়ছে সবার। এর সঙ্গে নোরাকে দেখা যাচ্ছে কালো ফো লেদারের ব্রালেট, কোঁকড়া চুল আর সিলভার অনুষঙ্গে আবেদন ছড়াতে। সব মিলিয়ে দিলবার গানের পর এই দিলবারের চোখ-এর গানে নোরা আবার ঝড় তুলতে যাচ্ছেন, বাজিমাত করছেন ইতিমধ্যেই।

ছবি: ইন্সটাগ্রাম

প্রকাশ: ০৯ অক্টোবর ২০২৫, ১৬: ০৭
