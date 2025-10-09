দিলবারের পর এবার দিলবারের চোখ, আবার বাজিমাত করলেন বলিউডের বেলিডান্সিং আইটেম কন্যা (ভিডিও)

এই সিনেমায় আইটেম গানের লুকে কোনো রাখঢাক রাখা হয় নি। পুরোদস্তুর আবেদনময় কস্টিউমেই দেখা দিয়েছেন নোরা ফাতেহি।
মিডনাইট ব্লু সিকুইন ব্রালেট আর ম্যাচিং থাই স্লিটের বটমে বেলিডান্সিং স্টেপস মানিয়ে গিয়েছে খুব নোরার লুকে। এর সঙ্গে খোলা চুল আর জমকালো সাদা পাথরের ফ্যাশন জুয়েলারি পরেছেন এই বলিউড সুন্দরী।
এই গানের ড্যান্স চ্যালেঞ্জে তাঁকে দেখা যায় আরেক আকর্ষণীয় লুকে। এখানে তিনি নিজের এই নতুন গানের সঙ্গে নেচেছেন জিন্স পরে।
ধ্রুব কুমারের ডিজাইন করা সূর্য, উল্কা আর সৌরজগতের নানা উপাদানের মোটিফে ভ্যালু অ্যাড করা ফ্লেয়ার জিন্সটি নজর কাড়ছে সবার। এর সঙ্গে নোরাকে দেখা যাচ্ছে কালো ফো লেদারের ব্রালেট, কোঁকড়া চুল আর সিলভার অনুষঙ্গে আবেদন ছড়াতে। সব মিলিয়ে দিলবার গানের পর এই দিলবারের চোখ-এর গানে নোরা আবার ঝড় তুলতে যাচ্ছেন, বাজিমাত করছেন ইতিমধ্যেই।
