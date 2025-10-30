ফিল্মফেয়ার কাভার গার্ল তামান্না ধরা দিয়েছেন নানান লুকে

ফিল্মফেয়ার অক্টোবর সংখ্যার ডিজিটাল কাভারে তামান্না ভাটিয়া যেন এক নতুন আবেদন নিয়ে হাজির হয়েছেন। সৌন্দর্য আর সাজপোশাক মিলিয়ে তাঁকে লাগছে অনন্য।
এই শুটে তামান্নার পরনে ছিল একটি স্ট্র্যাপলেস ড্রেপড মিনি ড্রেস, যা বিশেষভাবে নজর কাড়ছে কাটআউট ডিজাইনের জন্য। সঙ্গে তিনি ম্যাজিক তৈরি করেছেন গোল্ডেন স্টেটমেন্ট জুয়েলারি দিয়ে। লুকটিকে আরও প্রাকৃতিক দেখাতে তামান্না বেছে নিয়েছেন ওয়েট হেয়ারস্টাইল এবং মিনিমাল মেকআপ তাঁর সৌন্দর্যকে করেছে আরও আকর্ষণীয়।
এই লুকে অভিনেত্রী ফ্রেমবন্দী হয়েছেন সবুজ আউটফিটে। মোনোক্রম লুকে তাঁকে অন্য রকম সুন্দর লাগছে। তাঁর পরনে রুসড ডিজাইনের টপ আর স্কার্ট, যেখানে আলাদাভাবে নজর কাড়ছে রোপ বা দড়ির মতো স্ট্র্যাপের ডিজাইন।
লুকটিকে আরও কোমল ও পরিশীলিত রাখতে তামান্না বেছে নিয়েছেন মিনিমাল জুয়েলারি। গলায় গোল্ডেন নেকপিস এবং হাতে স্টেটমেন্ট আংটি এই সাজকে দিয়েছে প্রাণবন্ত আমেজ।
পাউডার ব্লু আউটফিটে স্নিগ্ধতার আবেদন ছড়াচ্ছেন নায়িকা। পরেছেন স্ট্র্যাপলেস বডিকন কোরসেট টপ আর এ-লাইন রুসড স্কার্ট। জুটি হয়েছে একই রঙের স্কার্ফ, যা গলায় স্টাইল করে নিয়েছেন অভিনেত্রী।
এই টু-পিস ড্রেস সেটে ফুটে উঠেছে তামান্নার আসল সৌন্দর্য। চুল সুন্দরভাবে বেঁধে রাখা, সঙ্গে স্টেটমেন্ট কানের দুল, হাতের ব্রেসলেট ও আংটি লুকটিকে করেছে আরও পরিপূর্ণ এবং আকর্ষণীয়।
ছবি: ইন্সটাগ্রাম