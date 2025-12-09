শাকিব খানের সিনেমায় ইধিকা আউট জ্যোতির্ময়ী ইন, ১০ লুকে দেখুন তাঁর আকর্ষণের জাদু
লুক

শাকিব খানের সিনেমায় ইধিকা আউট জ্যোতির্ময়ী ইন, ১০ লুকে দেখুন তাঁর আকর্ষণের জাদু

জ্যোতির্ময়ী কুণ্ডুকে না চিনলে দ্রুত চিনে নিন। সময়টা এখন বেশ ভালো যাচ্ছে কলকাতার এই নতুন অভিনেত্রীর। টালিউড সুপারস্টার দেবের পর এবার ঢালিউড মেগাস্টার শাকিব খানের নায়িকা হচ্ছেন তিনি। তাও আবার ইধিকা-শাকিবের জুটি ভেঙে। সবসময়ের মতোই শাকিবের নতুন আসন্ন সিনেমা নিয়ে শুরু হয়েছে জল্পনা-কল্পনা। প্রিন্স সিনেমাও তার ব্যতিক্রম নয়। নায়িকারা রীতিমতো রেসে নেমেছেন মেগাস্টারের সঙ্গে জুটি বাঁধতে। এই সিনেমায় সে দৌঁড়ে জিতেছেন দেশি নায়িকা তাসনিয়া ফারিণ। তাঁর সঙ্গে আলোচনায় উঠে আসা ইধিকা পালের বদলে এখন প্রিন্স সিনেমার দ্বিতীয় নায়িকা হিসেবে জানা যাচ্ছে জ্যোতির্ময়ী কুণ্ডুর নাম। খুব সম্প্রতি তিনি বধুয়া সিরিজ দিয়ে মন জয় করেছেন সকলের। এরপর সুপারস্টার দেবের সঙ্গে করছেন প্রজাপতি ২। এখন দুই বাংলায় সমান জনপ্রিয় শাকিব খানের নতুন নায়িকা হিসেবে আলোচিত হওয়ায় সবার আগ্রহ বেড়েছে তাঁকে নিয়ে। চলুন দেখে আসি এই টালিউড ফ্যাশনিস্তার ১০টি নজরকাড়া লুক।

১/১০
হট পিংক ফুলস্লিভ ক্রপড টপের সঙ্গে জিনসে দেখা যাচ্ছে এই জেনজি অভিনেত্রীকে
২/১০
মেরুন স্লিভলেস ড্রেসে আকর্ষ্ণ ছড়াছেন এখানে জ্যোতির্ময়ী
৩/১০
ট্র্যাডিশনাল ঝুমকা, লাতে-ল্যাভেন্ডার রঙের প্যাস্টেল শিফন শাড়ি , ম্যাচিং ডিপনেক ব্লাউজ আর একডাল খলা চুলে জাদু ছড়াচ্ছেন তিনি
৪/১০
কাউল নেকের ল্যাভেন্ডার ড্রেসে শিমারি টাচের ফেব্রিক আর বডিকন ডিজাইন দেখা যাচ্ছে
৫/১০
ধবধবে সাদা এথনিক অনসম্বল আর লম্বা রূপালি দুলে মোহম্যী লাগছে শাকিব খানের নতুন নায়িকাকে
৬/১০
আবেদন ছড়াতে জ্যোতির্ময়ীর জন্য একটা লম্বা ব্রাউন টিশার্টই যথেষ্ট
৭/১০
কালো মিনিস্কার্ট আর কালো ম্যাচিং শর্ট জ্যাকেটের সঙ্গে সাদা চেকার্ড ট্যাংক টপ পরেছেন তিনি শেডস যোগ করে।
৮/১০
লাল সিকুইনের শাড়িতে ধারালো মুখশ্রীর এই নায়িকাকে দারুণ লাগছে
৯/১০
ম্যাচিং শর্ট জ্যাকেট, ক্রপড ত্যাংক টপ আর প্যান্টে অ্যাথলিজারের আমেজ
১০/১০
ঝলমলে কালো লেহেঙ্গা আর জড়োয়া গয়নায় অত্যন্ত জমকালো লুকে দেখা যাচ্ছে এই সুন্দরী অভিনেত্রীকে।
ছবি: জ্যোতির্ময়ী কুণ্ডুর ইন্সটাগ্রাম

প্রকাশ: ০৯ ডিসেম্বর ২০২৫, ০৪: ৩১
